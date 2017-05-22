7 легких напитков, которые помогут распрощаться с лишним весом

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Каждая вторая девушка наверняка хоть раз в жизни сидела на диете и знает, как долго уходят нежелательные килограммы. Но, оказывается, существует легкий способ ускорить процесс похудения при помощи самых простых продуктов. Мы в AdMe.ru решили собрать рецепты напитков, способных в кратчайшие сроки избавить вас от лишнего веса.

Настой сливы

Во время приготовления хранить в холодильнике.

Пить по 1 стакану утром натощак.

Сливы выводят из организма токсины, и это ускоряет процесс похудения. Они содержат витамин А, калий, магний и железо. Все эти элементы помогают нам держать себя в форме. Но не стоит употреблять более 1 стакана настоя в день, так как это может привести к ослаблению нормального стула.

Напиток с корицей и медом

Пить по 1 стакану утром натощак.

Корица помогает снизить уровень сахара в крови, способствует правильному пищеварению и ускоряет метаболизм. А замена сахарозы медом, по мнению ученых, способна предотвратить дальнейшее увеличение веса.

Настой пшеницы

Хранить там, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Пить по 150 мл перед едой.

У напитка должен быть мутноватый оттенок и легкий цитрусовый аромат.

Такой напиток ускоряет обмен веществ, способствует правильному пищеварению и выводу токсинов. Чтобы процесс похудения при приеме такого настоя был более динамичным, лучше перейти на детокс-питание.

Напиток с лимоном и имбирем

Пить по 1 стакану утром.

Многие диетологи считают имбирь отличным средством для похудения, ведь он снимает отеки, помогая выводить лишнюю жидкость из организма. А лимон стимулирует работу почек, способствует скорейшему выводу токсинов и регулирует пищеварение.

Отвар из одуванчиков

Пить вместо чая.

А этот напиток лучше использовать при переходе на правильное питание. Чай из одуванчиков помогает в кратчайшие сроки избавиться от вредных веществ в организме, поэтому ускоряет эффект от любой диеты. Осторожно, обладает мочегонным действием.

Ананасовый сок

Можно разбавлять водой.

Пить по потребности.

Ананасовый сок в считаные секунды подарит вашему организму большое количество витамина С, а также поспособствует выводу лишней воды. Ведь часто не жир, а именно накопление лишней жидкости становится причиной набора веса.

Вода Сасси

Пить по 8 стаканов в течение 4 дней.

При этом потреблять не больше 1 400 ккал в сутки.

Вода Сасси — один из самых эффективных напитков для похудения. Она помогает быстро расщеплять жиры, избавляет от вздутия живота и снимает отеки. Но как и при употреблении любого диетического напитка, нужно следить за питанием, чтобы на смену ушедшим килограммам не пришли новые.