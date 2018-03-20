7 случайных находок, которые сделали обычных людей миллионерами

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В куче хлама, на распродаже, во время ремонта, на заднем дворе или просто в чистом поле. Удача может прийти в самый неожиданный момент, в самых неожиданных местах и порой в самом необычном виде.

AdMe.ru расскажет вам 7 историй людей, случайные находки которых сделали их невероятно богатыми.

1. Стена из монет

В городе Уиндбер в штате Пенсильвания (США) стоял старый дом, который был заброшен больше 20 лет. Как-то во время игры местные дети забрались в этот дом и нашли возле одной из стен на полу горсть старинных монет. Когда дети рассказали о своей находке взрослым, то те сломали часть стены, и из нее высыпалась сотни таких же монет. По подсчетам, там было $ 8 500. Среди обычных монет были редкие, которые выпустили ограниченным тиражом в 1793–1857 годах, их стоимость $ 200 000.

2. Золото

В городе Балларат (Австралия) местный фермер ходил с металлоискателем на одном из пустырей, который находился недалеко от его дома. Как только устройство подало сигнал, мужчина начал копать. Буквально сразу же он наткнулся на небольшие кусочки золота. Мужчина продолжил копать и вскоре на глубине примерно 60 см обнаружил огромный золотой самородок весом 5,5 кг и стоимостью в $ 315 000. Интересно, что раньше эта область исследовалась множество раз, но ничего ценного там не находили. Вот так выглядит этот самородок.

3. Королевский опал

Еще один везунчик из Австралии нашел самый редкий в мире опал. Шахтер по имени Бобби (фамилию он предпочитает скрывать) в один из своих последних рабочих дней в шахте наткнулся на большой сверкающий опал на дне ведра с обычными камнями. Мужчина решил забрать его себе на память. И только спустя 14 лет показал его специалисту. Оказалось, что Бобби нашел невероятно редкий черный опал. Камень получил название «Royal One» (англ. — «королевский»), по оценкам экспертов, его начальная стоимость на аукционе $ 3 млн. Вот так выглядит этот редкий опал.

4. Конверты с деньгами

В 2009 году строитель из Кливленда (США) по имени Боб Киттс (Bob Kitts) делал ремонт для своей школьной подруги Аманды Рис (Amanda Reece). Когда он избавлялся от старой плитки в ванной, то внутри стены обнаружил 2 железные аптечки, внутри которых находились десятки конвертов с деньгами. Конверты были адресованы новостному агентству P.Dunne и содержали $ 182 000. Школьные друзья обрадовались находке, но не смогли поделить деньги. Аманда предложила Бобу 10 %, но тот хотел 40. Тогда они решили разобраться в суде, а к процессу подключилось агентство P.Dunne и тоже захотело долю. В итоге суд разделил деньги поровну между всеми участниками.

5. Потерянный молоток

В 1992 году английский фермер Питер Уотлинг (Peter Whatling) потерял свой молоток. Чтобы обыскать свой участок, он попросил помочь друга, Эрика Лоуса (Eric Lawes), у которого был самодельный металлоискатель. Уже в первые несколько минут Лоус нашел небольшую серебряную монету. Он стал копать в этом месте и вскоре обнаружил дубовый ящик, внутри которого было золотое ожерелье, драгоценности и еще сотни таких же монет. Археологи окрестили эту находку «хоксненским кладом», а его стоимость составила $ 15 млн. Все артефакты были переданы Британскому музею. Эрик был вознагражден $ 2,3 млн, которыми он поделился со своим другом. А вот свой молоток Питер Уотлинг так и не нашел.

6. Декларация независимости

Один мужчина из штата Пенсильвания (США) купил картину на гаражной распродаже за $ 4, чтобы украсить свой дом. Когда он решил поменять рамку, то обнаружил прикрепленный с обратной стороны документ, который оказался одной из 25 официальных копий Декларации независимости США, изготовленной в 1776 году. Позже этот документ был продан на аукционе за $ 2,4 млн. Похожая история случилась с Майклом Спарксом (Michael Sparks) из города Нашвилл. Он купил копию Декларации в одном маленьком комиссионном магазинчике просто потому, что ему понравился ее вид. Он заплатил за нее $ 2,48 и только спустя долгое время показал экспертам. Оказалось, что это одна из копий, изготовленных 184 года назад. Позже она была продана за $ 125 000.

7. Золото английских лордов

Археолог-любитель Терри Герберт (Terry Herbert) как-то попросил у своего друга-фермера из Стаффордшира (Англия) разрешение проверить его поля металлоискателем в надежде найти несколько монет. Уже в первый день они нашли 4 тыс. артефактов, вес которых составил 4,5 кг. Археологи выяснили, что сокровища принадлежали английским лордам, военачальникам и религиозным служителям XII века и, скорее всего, были своеобразной жертвой богам. Они оценили клад в $ 5 300 000. Узнать всю историю клада можно тут.