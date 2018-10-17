7 групп лекарств, которые не принесут пользы здоровью

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Чего только нет в наших домашних аптечках: и лекарства, оставшиеся после пройденного курса лечения, и снадобья, приобретенные под влиянием рекламных обещаний, и средства, купленные по привычке. Но многие из этих препаратов не так хороши и эффективны, как мы привыкли считать.

Что это за лекарства, которые не несут никакой пользы и даже могут навредить здоровью? Медицинский журналист Дарья Саркисян отвечает на этот вопрос в своей книге «Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель: как выжить в собственной квартире», вышедшей в издательстве Individuum. AdMe.ru публикует несколько советов из книги и рекомендует не откладывать уборку в домашней аптечке.

1. Противовирусные препараты

Всего несколько противовирусных средств доказали свою эффективность. Среди них следующие категории лекарств: для лечения гриппа (с трудом c этой задачей справляются препараты «Осельтамивир», «Занамивир», «Амантадин», «Римантадин»);

для лечения инфекций, вызванных герпес-вирусами и респираторно-синцитиальным вирусом;

для лечения вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекций. Все. Не существует противовирусных лекарств, способных победить ОРВИ, корь, краснуху. Что до некоторых других лекарств с сомнительной эффективностью, которые часто принимают при простудах, то важно знать, что, к примеру, у гомеопатических средств («Оциллококцинум» и др.) нет доказанной эффективности, как и у растительных препаратов. А кроме того, в большинстве случаев острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) не нужно лечить: она пройдет сама через 7–10 дней.

2. Противокашлевые средства

Когда человек болеет, чаще всего кашель оказывается полезным: с его помощью выводится мокрота и очищаются дыхательные пути. Поэтому на этапе болезни обычно неправильно избавляться от такого симптома. Когда кашель становится сухим, взрослым назначают либо антигистаминные препараты первого поколения (те самые, от которых клонит в сон), либо ингаляции ипратропия бромида. В случае тяжелого кашля разрешается применять декстрометорфан. Важный момент: давать противокашлевые средства детям без назначения врача запрещено.

3. Отхаркивающие средства и муколитики

Нет исследований, которые бы показали, что эти средства приносят детям пользу. Чтобы мокрота лучше отходила, рекомендуют давать ребенку много жидкости, мед (если ему больше года и всего 0,5–1 ч. л.) и леденцы. Со взрослыми та же история. Систематический обзор авторитетного объединения независимых ученых «Кокран» показал: нет исследований, в которых было бы установлено, что прием взрослыми отхаркивающих средств и муколитиков — это хорошо.

4. Адсорбенты

К адсорбентам относятся такие лекарства, как активированный уголь и «Смектит». Они нужны, чтобы вывести токсичные вещества до того, как они всосались в кишечнике, то есть принимать надо в первые часы после отравления. Активированный уголь может быть эффективен только при некоторых видах отравлений (например карбамазепином, хинином, фенобарбиталом, теофиллином), но он не спасет от отравления алкоголем, железом, бензином и многими другими веществами. Из-за плохой доказательной базы активированный уголь не рекомендуется и при диарее. «Смектит», вероятно, помогает при диарее у детей в качестве дополнительного средства, но, например, в США его практически не используют.

5. «Валокордин», «Корвалол», «Валидол»

Сильнодействующее вещество фенобарбитал, входящее в состав "Валокордина" и "Корвалола", запрещено во многих странах мира либо выписывается только по рецепту. При постоянном применении вещество может вызывать депрессию, бессонницу, ослаблять или усиливать действие других лекарств. "Валидол" и вовсе не имеет доказанной эффективности.

6. Ферментные препараты

Ферментные препараты — это лекарства, способствующие улучшению пищеварения и содержащие в своем составе панкреатин («Пензитал», «Мезим Форте» и др.). «В большинстве случаев при самоназначении ферментов пациент не испытывает ни вреда, ни пользы: здоровая поджелудочная сама справится с излишками еды, а больная требует терапевтического, а не эпизодического приема», — говорит гастроэнтеролог Алексей Парамонов в интервью интернет-изданию «Лекарства для жизни». Чтобы ферменты выполнили свою функцию, они должны быть в оболочке, которая разрушается не в желудке, а только в тонком кишечнике, где на самом деле и работают эти вещества. Так что от чувства тяжести в животе ферменты избавить никак не могут.

7. Нашатырный спирт

Нашатырь эффективно обжигает слизистую, при этом непонятно, зачем выводить человека из обморока насильственным путем: через минуту-две он сам придет в себя (а если не придет, вызывайте скорую). Ни в руководстве Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, ни в рекомендациях Американской ассоциации сердца, ни на сайте британской Национальной службы здравоохранения, ни в статье на MedlinePlus нет призывов каким бы то ни было образом приводить человека в чувство, если он нормально дышит (а MedlinePlus вообще предостерегает от этого заглавными буквами).