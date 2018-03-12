7 головоломок, которые помогут быстро находить потерянные вещи

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Вам постоянно приходится искать свои ключи и телефон, а сегодня вы вообще не смогли найти второй носок? Мы можем вам помочь. Головоломки с поиском предметов натренируют не только ваш мозг, но и зрение. Теперь «потерь» в вашем доме не будет.

AdMe.ru собрал для вас самые интересные упражнения-головоломки, которые помогут находить вещи даже там, где они на первый взгляд отсутствуют.

1. Где жена фермера?

Фермер очень расстроен, ведь он не может найти свою жену. Помогите ему это сделать. Работяга чувствует, что она где-то рядом.

2. Убийца в засаде

Телохранитель одного уважаемого человека из компании интеллигентов спрятался. Разыщите его — только он может спасти своего босса.

3. В поисках астронома

Астроном ушел не попрощавшись. Но дети уверены, что он все еще в комнате. Помогите его найти — только он может раскрыть тайну Большой Медведицы.

4. Подмога для гусей

Хитрая лиса подобралась к хозяйству фермера и начала нещадно убивать гусей. Но она еще не знает, что будка здесь не просто так. Помогите спасти гусей и найти того, кто прогонит рыжего зверя.

5. Опасность для охотника

Охотясь на лосей, Степан и не подозревал, что недалеко от него притаилась опасность. Найдите эту угрозу и спасите охотника.

6. Гусиная смерть

Спокойно прогуливаясь, гуси даже не подозревают о том, что с ними может произойти в следующую минуту. Скорее отыщите угрозу для жизни пернатых и спасите их.

7. А что у нас на ужин?

Повар никак не может вспомнить, куда дел мясо, которое нужно приготовить на ужин. Найдите животное, чье мясо будет подаваться вечером в качестве основного блюда.

Ответы

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Какая из иллюстраций для вас была самой сложной?