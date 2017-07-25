7 фишек в женском макияже, которые приводят мужчин в ужас
Красота — страшная сила, и порой в буквальном смысле. Ведь то, что прекрасная половина человечества считает эффектным и стильным, у мужчин может вызывать лишь негативные эмоции.
AdMe.ru узнал о 7 женских бьюти-приемах, которые раздражают мужчин больше всего.
Темная помада
Темная помада неестественных цветов вызывает у мужчин ассоциации с боевой раскраской и театральным гримом: лицо кажется более агрессивным и напоминает маску. Да и следы от такой помады стереть будет непросто.
Неестественные волосы
Сложные прически с обилием лака и геля, начесы или неестественные кудри делают из девушки «куклу» и не привлекают мужчин.
Яркие тени
Тени всех цветов радуги ассоциируются у девушек с расцветкой тропических птиц, мужчины же более консервативны: им такие цвета кажутся чересчур яркими и грубыми, а девушку с таким макияжем они вряд ли назовут милой.
Обилие парфюма
Многие мужчины не любят запах парфюма: то, что вы считаете нежным цветочным ароматом, сильная половина воспринимает как химический запах, особенно если вы переборщили с любимыми духами.
Нарисованные брови
Брови, прокрашенные черным карандашом, или татуаж, особенно в сочетании со светлыми волосами, вызывают у мужчин чувство недоумения. По их мнению, брови вообще не должны привлекать к себе внимание.
Вычурный маникюр
Длинные наращенные ногти или сложный маникюр яркого цвета с обилием страз или с причудливым узором заставляют мужчин усомниться в вашей женственности.
Яркие румяна
Стараясь придать лицу здоровый румянец, девушки часто усердствуют с интенсивностью оттенка и тем самым вызывают у мужчин снисходительную улыбку. Ведь «пылающие» щеки часто говорят просто о неумении наносить макияж.
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