7 фишек в женском макияже, которые приводят мужчин в ужас

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Красота — страшная сила, и порой в буквальном смысле. Ведь то, что прекрасная половина человечества считает эффектным и стильным, у мужчин может вызывать лишь негативные эмоции.

AdMe.ru узнал о 7 женских бьюти-приемах, которые раздражают мужчин больше всего.