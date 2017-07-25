7 фишек в женском макияже, которые приводят мужчин в ужас

Красота — страшная сила, и порой в буквальном смысле. Ведь то, что прекрасная половина человечества считает эффектным и стильным, у мужчин может вызывать лишь негативные эмоции.

AdMe.ru узнал о 7 женских бьюти-приемах, которые раздражают мужчин больше всего.

Темная помада

Темная помада неестественных цветов вызывает у мужчин ассоциации с боевой раскраской и театральным гримом: лицо кажется более агрессивным и напоминает маску. Да и следы от такой помады стереть будет непросто.

Неестественные волосы

Сложные прически с обилием лака и геля, начесы или неестественные кудри делают из девушки «куклу» и не привлекают мужчин.

Яркие тени

Тени всех цветов радуги ассоциируются у девушек с расцветкой тропических птиц, мужчины же более консервативны: им такие цвета кажутся чересчур яркими и грубыми, а девушку с таким макияжем они вряд ли назовут милой.

Обилие парфюма

Многие мужчины не любят запах парфюма: то, что вы считаете нежным цветочным ароматом, сильная половина воспринимает как химический запах, особенно если вы переборщили с любимыми духами.

Нарисованные брови

Брови, прокрашенные черным карандашом, или татуаж, особенно в сочетании со светлыми волосами, вызывают у мужчин чувство недоумения. По их мнению, брови вообще не должны привлекать к себе внимание.

Вычурный маникюр

Длинные наращенные ногти или сложный маникюр яркого цвета с обилием страз или с причудливым узором заставляют мужчин усомниться в вашей женственности.

Яркие румяна

Стараясь придать лицу здоровый румянец, девушки часто усердствуют с интенсивностью оттенка и тем самым вызывают у мужчин снисходительную улыбку. Ведь «пылающие» щеки часто говорят просто о неумении наносить макияж.

Фото на превью depositphotos, depositphotos

16 На склад!
16 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!