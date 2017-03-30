7 эффективных упражнений от складок на спине и боках
Часто мы забываем о своей спине просто потому, что не видим ее, и не замечаем, как сутулимся, лишая мышцы физической нагрузки. В результате они становятся вялыми и появляются не украшающие фигуру складки.
AdMe.ru собрал для вас простые, но эффективные упражнения. Выполняя их даже дома, но регулярно, за 2–3 недели вы можете привести в тонус мышцы спины.
Наклоны вперед
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
- Наклонитесь вперед, не сгибая ноги в коленях.
- Достаньте до пола, насколько это возможно.
- Слегка потянитесь к полу.
Наклоны вбок
- Встаньте ровно, ноги на ширине плеч.
- Одну руку поднимите вверх, ладонь положите на затылок.
- В другую руку возьмите гантель и опустите вниз.
- Выполняйте короткие наклоны в сторону руки с гантелью.
Отжимания
- Примите упор лежа.
- Центр тяжести перенесите на руки.
- Опустите корпус, согнув руки в локтях.
- Вернитесь в исходное положение.
Поза лука
- Лягте на живот.
- Вытяните руки вперед.
- Прогнитесь, поднимая одновременно голову, руки и ноги вверх.
- Обхватите руками лодыжки.
- Вдохните глубоко. Зафиксируйтесь в этом положении на несколько секунд.
- С выдохом расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение.
Лодочка
- Лягте на живот, вытянув руки и ноги.
- Поднимайте одновременно ноги и руки, прогибаясь в спине.
- Задержитесь на несколько секунд в этом положении.
- Вернитесь в исходное положение.
Подъемы на гимнастическом шаре
- Лягте животом на шар.
- Ноги зафиксируйте на полу на ширине плеч.
- Ладони положите на затылок.
- Поднимайте и опускайте плечи и верхнюю часть спины, при этом шею держите ровно.
Мостик
Это упражнение очень эффективно и полезно для спины. Но опасно приступать к нему без подготовки. Начните попытки встать на мостик только через пару недель после регулярного выполнения предыдущих упражнений.
- Лягте на спину, ноги согнув в коленях, ладони прижмите к полу выше головы.
- Начните осторожно поднимать бедра, а затем и плечи вверх, прогибая спину.
- Задержитесь в самой верхней точке на несколько секунд.
- Попытайтесь вернуться в исходное положение, аккуратно опустив спину на пол.
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
По материалам sheknows, womenshealthmag, dailyburn, bodybuilding