7 эффективных упражнений от складок на спине и боках

Часто мы забываем о своей спине просто потому, что не видим ее, и не замечаем, как сутулимся, лишая мышцы физической нагрузки. В результате они становятся вялыми и появляются не украшающие фигуру складки.

AdMe.ru собрал для вас простые, но эффективные упражнения. Выполняя их даже дома, но регулярно, за 2–3 недели вы можете привести в тонус мышцы спины.

Наклоны вперед

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  • Наклонитесь вперед, не сгибая ноги в коленях.
  • Достаньте до пола, насколько это возможно.
  • Слегка потянитесь к полу.

Наклоны вбок

  • Встаньте ровно, ноги на ширине плеч.
  • Одну руку поднимите вверх, ладонь положите на затылок.
  • В другую руку возьмите гантель и опустите вниз.
  • Выполняйте короткие наклоны в сторону руки с гантелью.

Отжимания

  • Примите упор лежа.
  • Центр тяжести перенесите на руки.
  • Опустите корпус, согнув руки в локтях.
  • Вернитесь в исходное положение.

Поза лука

  • Лягте на живот.
  • Вытяните руки вперед.
  • Прогнитесь, поднимая одновременно голову, руки и ноги вверх.
  • Обхватите руками лодыжки.
  • Вдохните глубоко. Зафиксируйтесь в этом положении на несколько секунд.
  • С выдохом расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение.

Лодочка

  • Лягте на живот, вытянув руки и ноги.
  • Поднимайте одновременно ноги и руки, прогибаясь в спине.
  • Задержитесь на несколько секунд в этом положении.
  • Вернитесь в исходное положение.

Подъемы на гимнастическом шаре

  • Лягте животом на шар.
  • Ноги зафиксируйте на полу на ширине плеч.
  • Ладони положите на затылок.
  • Поднимайте и опускайте плечи и верхнюю часть спины, при этом шею держите ровно.

Мостик

Это упражнение очень эффективно и полезно для спины. Но опасно приступать к нему без подготовки. Начните попытки встать на мостик только через пару недель после регулярного выполнения предыдущих упражнений.

  • Лягте на спину, ноги согнув в коленях, ладони прижмите к полу выше головы.
  • Начните осторожно поднимать бедра, а затем и плечи вверх, прогибая спину.
  • Задержитесь в самой верхней точке на несколько секунд.
  • Попытайтесь вернуться в исходное положение, аккуратно опустив спину на пол.

Фото на превью DEPOSITPHOTOS
По материалам sheknows, womenshealthmag, dailyburn, bodybuilding

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