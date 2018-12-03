7 эффективных способов избавиться от боли в шее

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Согласно статистике, в среднем взрослый человек около 2–4 часов в день пользуется смартфоном. Неудивительно, что эта телефонная зависимость часто приводит к серьезным последствиям для здоровья. Когда вы долго смотрите в экран мобильного, появляется дополнительное давление на переднюю и заднюю часть шеи.

AdMe.ru собрал самые простые способы облегчить боль в шее и улучшить осанку в домашних условиях.

1. Массаж с помощью теннисного мяча

Что делать:

  • Возьмите теннисный мяч и начните массировать основание черепа в разных направлениях.
  • Если вы почувствуете уплотнение, нажмите посильнее мячом на это место и подержите в течение 20–30 секунд, затем отпустите и продолжайте массировать.

Результаты: Теннисный мяч поможет вам восстановить подвижность шеи, разминая напряженные мышцы.

2. Поза лука

Что делать:

  • Лягте на живот, прижмитесь подбородком к полу, положите руки по бокам.
  • Согните колени так, чтобы пятки были на уровне ягодиц.
  • Обхватите лодыжки обеими руками.
  • Сделайте вдох, с выдохом максимально прогнитесь, приподняв таз и грудь над полом. Голову отведите как можно дальше назад.
  • Удерживайте такую позицию в течение 10 секунд.
  • С выдохом отпустите лодыжки, медленно опустите корпус.

Результаты: Поза лука поможет вам избавиться от сутулости и укрепить мышцы спины.

3. Поза верблюда

Что делать:

  • Встаньте на колени, расположив их на ширине таза.
  • Поставьте руки на бедра, постарайтесь вытянуть корпус вверх.
  • Отклонитесь назад. С выдохом прогнитесь в груди и пояснице.
  • Возьмитесь ладонями за пятки (или положите ладони на стопы).
  • Опустите голову назад и удерживайте позу около 30–60 секунд, затем вернитесь в исходное положение.

Результаты: Поза верблюда поможет уменьшить напряжение в мышцах и сделать их более расслабленными.

4. Поза кобры

Что делать:

  • Лягте на пол лицом вниз, соедините стопы, вытянув пальцы.
  • Положите ладони под плечи.
  • Со вдохом медленно поднимите корпус, не опираясь на руки (руки только фиксируют принятое положение), сохраняя руки согнутыми в локтях. Опустите голову назад, чтобы почувствовать растяжение в спине.
  • Удерживайте позицию в течение 15–30 секунд, затем опуститесь на пол с выдохом.

Результаты: Поза кобры поможет вам растянуть передние мышцы шеи и восстановить правильное положение плеч, чтобы вернуть естественный изгиб позвоночника.

5. Движения подбородком

Что делать:

  • Сядьте прямо и поместите пальцы перед подбородком.
  • Глядя прямо перед собой, осторожно подтяните подбородок к шее, пока не почувствуете растяжение у основания головы.
  • Удерживайте позицию в течение 5 секунд, затем снова вытяните подбородок вперед.
  • Повторите 10 раз.

Результаты: Данное движение поможет вам выровнять положение головы, уменьшить сжатие позвоночника и расслабить мышцы шеи.

6. Растяжка в углу

Что делать:

  • Встаньте в углу комнаты так, чтобы ваши стопы были на расстоянии 60 см от стены.
  • Разместите предплечья на двух стенах. Держите локти немного ниже уровня плеч.
  • Тянитесь к углу, пока не почувствуете растяжение в груди и плечах.
  • Стойте в таком положении в течение 30–60 секунд, затем вернитесь в исходное.

Результаты: Растяжка в углу поможет вам укрепить мышцы шеи и избавиться от боли и дискомфорта в этой области.

7. Растяжка шеи

Что делать:

  • Чтобы выполнить растяжку передних мышц шеи, наклоните голову назад и удерживайте позицию в течение 15 секунд. Затем верните голову в исходное положение. После этого прижмите подбородок к груди и удерживайте в течение 15 секунд. Повторите каждое упражнение по 10 раз.
  • Чтобы растянуть боковые мышцы шеи, наклоните голову вправо, пытаясь прижать правое ухо к правому плечу. Удерживайте позицию в течение 30 секунд, затем вернитесь в исходное положение и повторите растяжку с другой стороны. Повторите оба упражнения по 10 раз.

Результаты: Растяжка шейных мышц поможет вам восстановить правильную осанку, а также предотвратить мышечное напряжение.

Бонус: как правильно пользоваться телефоном

  • Держите смартфон на уровне глаз. При использовании телефона вместо того, чтобы опускать голову вперед, старайтесь сохранять ровный позвоночник, чтобы ваши уши были на уровне плеч.
  • Делайте паузы каждые 20–30 минут. Если вы собираетесь долго сидеть со смартфоном, не забывайте делать частые перерывы. Просто вставайте, чтобы походить по комнате, или время от времени растягивайте шею.
  • Всегда обращайте внимание на свою осанку. Напоминайте себе, что нужно ходить с прямой спиной, и выпрямляйте ее как можно чаще. Спустя некоторое время вы привыкнете держать подбородок параллельно полу.
  • Говорите по громкой связи или пользуйтесь Bluetooth-гарнитурой. Старайтесь не смотреть вниз на экран смартфона все время, чаще пользуйтесь громкой связью или голосовым управлением, не забывайте использовать Bluetooth-гарнитуру или наушники.
  • Используйте приложение Text Neck. Это интуитивное приложение поможет вам исправить неправильное положение спины.

Знаете ли вы какие-либо другие способы избавления от боли в шее? Поделитесь своими идеями с нами.

Фото на превью depositphotos.com, depositphotos.com, shutterstock.com, shutterstock.com, shutterstock.com
Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru

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