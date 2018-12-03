7 эффективных способов избавиться от боли в шее

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Согласно статистике, в среднем взрослый человек около 2–4 часов в день пользуется смартфоном. Неудивительно, что эта телефонная зависимость часто приводит к серьезным последствиям для здоровья. Когда вы долго смотрите в экран мобильного, появляется дополнительное давление на переднюю и заднюю часть шеи.

AdMe.ru собрал самые простые способы облегчить боль в шее и улучшить осанку в домашних условиях.

1. Массаж с помощью теннисного мяча

Что делать: Возьмите теннисный мяч и начните массировать основание черепа в разных направлениях.

Если вы почувствуете уплотнение, нажмите посильнее мячом на это место и подержите в течение 20–30 секунд, затем отпустите и продолжайте массировать. Результаты: Теннисный мяч поможет вам восстановить подвижность шеи, разминая напряженные мышцы.

2. Поза лука

Что делать: Лягте на живот, прижмитесь подбородком к полу, положите руки по бокам.

Согните колени так, чтобы пятки были на уровне ягодиц.

Обхватите лодыжки обеими руками.

Сделайте вдох, с выдохом максимально прогнитесь, приподняв таз и грудь над полом. Голову отведите как можно дальше назад.

Удерживайте такую позицию в течение 10 секунд.

С выдохом отпустите лодыжки, медленно опустите корпус. Результаты: Поза лука поможет вам избавиться от сутулости и укрепить мышцы спины.

3. Поза верблюда

Что делать: Встаньте на колени, расположив их на ширине таза.

Поставьте руки на бедра, постарайтесь вытянуть корпус вверх.

Отклонитесь назад. С выдохом прогнитесь в груди и пояснице.

Возьмитесь ладонями за пятки (или положите ладони на стопы).

Опустите голову назад и удерживайте позу около 30–60 секунд, затем вернитесь в исходное положение. Результаты: Поза верблюда поможет уменьшить напряжение в мышцах и сделать их более расслабленными.

4. Поза кобры

Что делать: Лягте на пол лицом вниз, соедините стопы, вытянув пальцы.

Положите ладони под плечи.

Со вдохом медленно поднимите корпус, не опираясь на руки (руки только фиксируют принятое положение), сохраняя руки согнутыми в локтях. Опустите голову назад, чтобы почувствовать растяжение в спине.

Удерживайте позицию в течение 15–30 секунд, затем опуститесь на пол с выдохом. Результаты: Поза кобры поможет вам растянуть передние мышцы шеи и восстановить правильное положение плеч, чтобы вернуть естественный изгиб позвоночника.

5. Движения подбородком

Что делать: Сядьте прямо и поместите пальцы перед подбородком.

Глядя прямо перед собой, осторожно подтяните подбородок к шее, пока не почувствуете растяжение у основания головы.

Удерживайте позицию в течение 5 секунд, затем снова вытяните подбородок вперед.

Повторите 10 раз. Результаты: Данное движение поможет вам выровнять положение головы, уменьшить сжатие позвоночника и расслабить мышцы шеи.

6. Растяжка в углу

Что делать: Встаньте в углу комнаты так, чтобы ваши стопы были на расстоянии 60 см от стены.

Разместите предплечья на двух стенах. Держите локти немного ниже уровня плеч.

Тянитесь к углу, пока не почувствуете растяжение в груди и плечах.

Стойте в таком положении в течение 30–60 секунд, затем вернитесь в исходное. Результаты: Растяжка в углу поможет вам укрепить мышцы шеи и избавиться от боли и дискомфорта в этой области.

7. Растяжка шеи

Что делать: Чтобы выполнить растяжку передних мышц шеи , наклоните голову назад и удерживайте позицию в течение 15 секунд. Затем верните голову в исходное положение. После этого прижмите подбородок к груди и удерживайте в течение 15 секунд. Повторите каждое упражнение по 10 раз.

, наклоните голову назад и удерживайте позицию в течение 15 секунд. Затем верните голову в исходное положение. После этого прижмите подбородок к груди и удерживайте в течение 15 секунд. Повторите каждое упражнение по 10 раз. Чтобы растянуть боковые мышцы шеи, наклоните голову вправо, пытаясь прижать правое ухо к правому плечу. Удерживайте позицию в течение 30 секунд, затем вернитесь в исходное положение и повторите растяжку с другой стороны. Повторите оба упражнения по 10 раз. Результаты: Растяжка шейных мышц поможет вам восстановить правильную осанку, а также предотвратить мышечное напряжение.

Бонус: как правильно пользоваться телефоном

Держите смартфон на уровне глаз. При использовании телефона вместо того, чтобы опускать голову вперед, старайтесь сохранять ровный позвоночник, чтобы ваши уши были на уровне плеч.

При использовании телефона вместо того, чтобы опускать голову вперед, старайтесь сохранять ровный позвоночник, чтобы ваши уши были на уровне плеч. Делайте паузы каждые 20–30 минут. Если вы собираетесь долго сидеть со смартфоном, не забывайте делать частые перерывы. Просто вставайте, чтобы походить по комнате, или время от времени растягивайте шею.

Если вы собираетесь долго сидеть со смартфоном, не забывайте делать частые перерывы. Просто вставайте, чтобы походить по комнате, или время от времени растягивайте шею. Всегда обращайте внимание на свою осанку. Напоминайте себе, что нужно ходить с прямой спиной, и выпрямляйте ее как можно чаще. Спустя некоторое время вы привыкнете держать подбородок параллельно полу.

Напоминайте себе, что нужно ходить с прямой спиной, и выпрямляйте ее как можно чаще. Спустя некоторое время вы привыкнете держать подбородок параллельно полу. Говорите по громкой связи или пользуйтесь Bluetooth-гарнитурой. Старайтесь не смотреть вниз на экран смартфона все время, чаще пользуйтесь громкой связью или голосовым управлением, не забывайте использовать Bluetooth-гарнитуру или наушники.

Старайтесь не смотреть вниз на экран смартфона все время, чаще пользуйтесь громкой связью или голосовым управлением, не забывайте использовать Bluetooth-гарнитуру или наушники. Используйте приложение Text Neck. Это интуитивное приложение поможет вам исправить неправильное положение спины.

Знаете ли вы какие-либо другие способы избавления от боли в шее? Поделитесь своими идеями с нами.