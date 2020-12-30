7 вещей, которые можно заменить на экоаналоги, сэкономить при этом и получить плюсик в карму

Сегодня, покупая тот или иной товар, мы все чаще встаем перед вопросом: перерабатывается ли упаковка, можно ли будет что-нибудь использовать повторно, а главное — есть ли у этой вещи натуральный аналог? Интересоваться этим важно и нужно, потому что многие вещи, к которым мы привыкли в быту, можно заменить аналогичными по свойствам и иногда даже более выгодными.

Мы в AdMe.ru без лишних сомнений делаем выбор в пользу здоровых и экологичных решений. И сегодня подготовили статью с очередной порцией эколайфхаков.

1. Многоразовые ушные палочки вместо одноразовых

Такие палочки для чистки ушей выглядят точь-в-точь как привычные нам одноразовые, но одной палочкой можно воспользоваться около тысячи раз. Наконечники многоразовых палочек изготавливаются из медицинского силикона. После употребления достаточно помыть изделие водой с мылом — и его можно использовать повторно. Силиконовая палочка не сможет удалить из уха, например, воду, как хлопковая, но с задачей чистки справляется превосходно.

2. Металлические трубочки для напитков вместо одноразовых соломинок

Трубочки для напитков мы привыкли использовать повсеместно — и в кафе, и дома, это удобно и дешево. Но они крайне неэкологичны. Альтернативой им могут стать многоразовые соломинки из нержавеющей стали. Они прослужат не один год и помогут сократить количество пластиковых отходов.

3. Бамбуковая зубная нить вместо нити из искусственных волокон

В отличие от зубной нити из нейлона или тефлона, бамбуковая зубная нить полностью компостируется — она начинает разлагаться уже через 60–90 дней. Достаточно просто сделать в земле небольшое углубление и поместить туда использованную нить. Также, как известно, бамбук очень быстро растет, и на то, чтобы вырастить его и сделать из него зубную нить, тратится меньше воды и энергии, чем на производство такой же нити, но из пластика.

4. Кристаллический дезодорант вместо обычного

Это отличный вариант для тех, кто ищет экологичную замену привычному антиперспиранту. Кристаллический дезодорант не покрывает кожу пленкой и не закупоривает потовые железы, в его задачу не входит полностью избавить от выделения пота (это естественный процесс). Он обладает противомикробным действием, уничтожая бактерии, вызывающие неприятный запах. То есть фактически потеть вы будете, но вот запаха можно будет не опасаться.

5. Металлические палочки для еды вместо деревянных

Азиатская кухня прочно вошла в нашу жизнь, и у многих дома лежат деревянные палочки: у кого-то остались от доставки, кто-то купил специально и пользуется ими на постоянной основе. Но задумайтесь: каждый год в одном только Китае для производства палочек вырубают 3,8 млн деревьев. А металлические палочки прослужат вам много лет, не требуя замены. Их даже можно взять с собой в ресторан и предупредить официанта, что вам не нужен одноразовый прибор.

6. Натуральное мыло и шампунь в бумажной упаковке

Чтобы не покупать косметические средства в пластиковой упаковке, можно перейти на использование твердого мыла и шампуня. Разнообразие вариантов в последние годы резко возросло, и теперь можно без труда найти твердый шампунь, который подойдет и по составу, и по бюджету. Если по каким-либо причинам этот вариант не подходит, то в некоторых оптовых магазинах можно найти отделы с непродовольственными товарами и наполнить принесенную с собой емкость нужным средством.

7. Мыльные орехи вместо стирального порошка

Мыльные орехи — это плоды мыльного дерева Sapindus mukorossi, содержащие в своем составе сапонины (вещества, образующие пену). Это полностью натуральная и экологичная замена стиральному порошку. Они гипоаллергенны (это не орехи по своей сути и подойдут даже людям с аллергией на орехи). Один орех можно использовать до 6 раз. Они не пахнут и активны при любой температуре как в горячей, так и в холодной воде.