7 быстрых тестов, чтобы оценить здоровье вашего организма

Никто из нас не любит болеть. Но, согласитесь, иногда лучше узнать о своем недуге как можно раньше, чтобы в дальнейшем он не принес нам еще больше вреда и дискомфорта. Полезно будет и просто проверить, насколько слаженно работает наше тело.

AdMe.ru предлагает пройти несколько быстрых тестов, чтобы оценить состояние вашего здоровья

Зрение

Тест Амслера помогает выявить макулодистрофию — болезнь, связанную с нарушением остроты зрения. Макулодистрофия обычно появляется после 50 лет и очень быстро прогрессирует, что может привести к слепоте.

Тест проводится при хорошем освещении. Разместите картинку в 30–40 см от глаз. Не наклоняйте голову вперед или набок, не щурьтесь.

Закройте один глаз рукой, вторым не отрываясь смотрите на точку и досчитайте про себя до 10. Повторите то же самое с другим глазом.

Если линии ровные, без искривлений, разрывов и серых пятен — с вашей сетчаткой все в норме. Если в какой-то части картинки линии заметно искривлены — вам стоит обратиться к врачу.

Выносливость

Тяжелые физические нагрузки противопоказаны пожилым людям, а также людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Перед тем как приступить к нагрузкам, лучше провести несколько простых тестов.

  • Найдите пульс, сосчитайте число ударов в минуту.
  • Сделайте 20 приседаний.
  • Снова сосчитайте пульс.

Если количество ударов увеличилось на 25 % — с вами все в порядке. Если на 25–50 % — ваша сердечно-сосудистая система находится в ослабленном состоянии. Если число увеличилось более чем на 50 % — необходима консультация врача, возможно, у вас развивается серьезное заболевание.

  • Поднимитесь на 4-й этаж, не бегите, идите вверх по ступенькам спокойно, но не медленно.
  • Посчитайте пульс.

Если ваш пульс составил около 120 ударов в минуту — все нормально. Если пульс больше 120 и у вас появилась одышка и боли в груди, следует обратиться к врачу.

При большой физической нагрузке частота сердечных сокращений не должна превышать допустимого предела. Этот предел отличается для разных возрастов. Чтобы рассчитать его, нужно от 220 отнять ваш возраст. Например: 220 — 40 = 180, то есть ваш пульс не должен превышать 180 ударов в минуту.

При болезнях и в пожилом возрасте этот показатель нужно умножить на 0,5 и 0,6.

Например: 220 — 60 = 160

160×0,5 = 80

160×0,6 = 96

Следовательно, ваш пульс при физических упражнениях должен находиться в пределах 80–96 ударов в минуту.

Осанка

Примите вашу естественную позу и попросите кого-нибудь понаблюдать за вами. Если ваша спина округляется на 45° и больше, а бедра выступают вперед, это говорит о серьезном искривлении, возможно, у вас кифоз. Вогнутость в пояснице тоже сигнализирует о нарушениях осанки. В этом случае вам лучше обратиться к врачу за точным диагнозом и лечением.

Еще один простой тест поможет выявить сутулость. Зажмите в ладонях 2 карандаша или ручки, опустите руки вдоль тела. Если карандаши параллельны друг другу, ваша осанка в порядке. Если карандаши показывают друг на друга, значит, вы сутулитесь.

Снова попросите кого-нибудь понаблюдать за вами или сфотографировать. Визуально или с помощью линейки проведите линию от мочки уха до выступающей косточки на плече. Если линия получилась прямой, то все нормально. Если мочка незначительно или сильно выступает вперед, это сигнализирует о проблемах с осанкой.

Почти у всех сейчас имеется нарушение осанки. Часто это вызвано сидячим образом жизни. Чтобы исправить осанку, старайтесь ровно сидеть за рабочим столом и выполнять специальные упражнения.

Дыхательная система

Следующие простые тесты помогут оценить работу дыхательной системы, кислородное обеспечение организма, а также выявить проблемы с кровообращением.

Сядьте и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Затем вдохните и задержите дыхание, нос лучше зажать рукой. С помощью секундомера засеките время задержки. Нормальный результат у здорового человека не должен быть меньше 40 секунд для мужчин и 30 секунд для женщин.

Через 5 минут снова несколько раз глубоко вдохните, а затем задержите дыхание после полного выдоха. Время задержки у здорового организма обычно составляет 25–40 секунд. Стоит отметить, что у спортсменов эти показатели выше, так что с их помощью вы можете оценить и степень натренированности вашего тела.

Не зря мы желаем друг другу крепкого здоровья, ведь это самое главное, не так ли?

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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