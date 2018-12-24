7 вещей, которые подойдут для новогодней вечеринки и идеально впишутся в любой гардероб

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В предновогодней суете совсем не хватает времени на поиск праздничного наряда, но ведь так хочется выглядеть красиво и стильно! Правда, большинство вещей в магазинах выглядят чересчур вычурно, а после вечеринки оседают мертвым грузом на дне гардероба.

AdMe.ru всерьез задумался над этой проблемой и подобрал несколько элементов одежды, которые не только сделают образ по-настоящему праздничным, но и удачно впишутся в будничные образы.

1. Юбка с пайетками

Кажется, что платье в пайетках в этом году не выпустили только самые ленивые бренды. Если вам хочется добавить в своей образ индивидуальности и вы понимаете, что вряд ли наденете блестящее платье еще хотя бы раз, то юбка в пайетках — это ваш идеальный вариант. Подберите к ней не слишком броский верх (например однотонный топ или блузку) и каблуки — и вот он, ваш праздничный образ. Не стоит делать акцент на каких-то других деталях: юбка и без того привлечет внимание. В такой юбке можно ходить хоть круглый год. Сюда подойдут и объемный свитер, и куртка-косуха, и ботинки на грубой платформе: они разбавят этот яркий акцент, а образ получится ярким, необычным и очень удобным.

2. Нарядный топ

Еще один простой и эффектный способ создать праздничный образ — это купить нарядный топ. Выбор огромен: топы с пайетками и вышивкой, полупрозрачные, с люрексом. Сочетать их можно с брюками и юбками любого понравившегося вам кроя, но лучше всего такие вещи будут смотреться с однотонным низом: и снова, как и в случае с юбкой с пайетками, одна сияющая вещь у вас уже есть, поэтому ее стоит разбавить более спокойной одеждой. Особенно стоит выделить аккуратно скроенные шелковые топы (как с кружевом, так и без него): такие вещи и выглядят красиво, и хорошо впишутся во многие стильные образы, а сам по себе прямой однотонный топ — еще и отличная базовая вещь.

3. Платье-комбинация

Если вы хотите приобрести платье для Нового года, но времени на поиски осталось всего ничего, а в магазинах уже все расхватали, присмотритесь к платьям-комбинациям. Чтобы не слишком сильно открывать верх, накиньте на плечи жакет. Такое платье — отличная инвестиция в ваш гардероб. Его тоже можно будет носить впоследствии, сочетая с водолазками, свитерами, куртками и даже кедами. По возможности выбирайте платье из качественной ткани: оно будет выглядеть выигрышнее и прослужит гораздо дольше.

4. Шелковая юбка

Благодаря струящейся ткани такая юбка легко сделает образ нарядным и подойдет большинству модниц. Прическа, макияж и каблуки дополнят образ и сделают его законченным. Не прячьте такую юбку в дальний угол шкафа после праздника, ведь ее тоже можно адаптировать под множество образов и носить и зимой, и летом.

5. Костюм

Хорошо подобранный костюм может стать отличным новогодним образом. В последнее время актуальны модели в пижамном стиле, из вельвета или оверсайз-костюмы. Даже обычный черный костюм можно сделать праздничным, если добавить к нему украшения, яркий макияж и каблуки.

6. Комбинезон

Комбинезоны — прекрасная альтернатива платью. Не всем они идут, но если вы нашли свой комбинезон, то он наверняка не раз выручит вас. Правда, в повседневный образ большинство из них не вписать, зато они хороши сами по себе и здорово привлекают внимание.

7. Акцент на украшениях

Напоследок оставим совет для тех, кто уже совсем отчаялся найти наряд или планирует надеть что-то из старых запасов. Практически любой образ можно сделать ярким при помощи аксессуаров и украшений: купите новые крупные серьги, стильные подвески или ожерелье — и ваш облик заиграет яркими красками.

А вы уже решили, в чем будете встречать Новый год?