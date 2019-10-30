6 задач на логику, с которыми успешно справляются первоклассники (А вот их родители — с трудом)

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Учебный год еще только начался, но наверняка уже многие родители столкнулись с домашними заданиями, которые оказались им не под силу. И это неудивительно: дети зачастую гораздо быстрее раскусывают головоломки, кажущиеся взрослым совершенно нелогичными. Впрочем, есть и уникальные мамы и папы — у них решение любой задачки из школьного учебника занимает максимум пару минут. Рискнете проверить, к какой категории относитесь вы?

Признаемся, некоторые из этих заданий поставили AdMe.ru в тупик. Надеемся, что вы справитесь с ними лучше.

1. Позавчера Кэти было 10 лет, а в следующем году ей исполнится 13. Может ли такое быть?

2. На столе стоят 6 стаканов. Первые 3 — пустые, другие 3 — с водой. Как сделать так, чтобы полные стаканы чередовались с пустыми, если трогать можно только 1 стакан?

3. У 2 карандашей 4 конца, у 3 карандашей — 6. Сколько концов у 2 c половиной карандашей?

4. Один получил свое имя благодаря размеру, 2-й — за то, что делает, 3-й — за местоположение, 4-й предпочитает его скрывать. Как зовут 5-го?

5. На чемпионате по скоростному поеданию фастфуда 6 чемпионов съели 6 бургеров за 6 минут. За сколько минут 10 чемпионов съедят 10 бургеров?

6. Напишите букву Р слева от Н, О — левее Н, но правее Р, а Т — слева от Р. Какое слово получится?

Ответы

Сегодня 1 января. День рождения у Кэти был 31 декабря, и ей исполнилось 11 лет, значит, позавчера ей было 10. В этом году ей исполнится 12, а в следующем — 13. Нужно взять 5-й стакан и перелить воду из него во 2-й. Так пустые и полные стаканы будут чередоваться, а мы прикоснемся только к одному из них. Столько же, сколько и у 3 карандашей, — 6. Речь идет о пальцах руки: большом, указательном, среднем, безымянном и, наконец, мизинце. За 6 минут. Время, которое уходит на поедание одного гамбургера, остается неизменным вне зависимости от количества едоков. Трон.