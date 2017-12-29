6 японских правил для тех, кто хочет стать сильнее и выносливее
Японский инженер и мастер айкидо Кацудзо Ниси в детстве был очень болезненным, и врач сказал его родителям, что мальчик не доживет и до 20 лет. Чтобы укрепить его здоровье, родители отправили Кацудзо в буддийский монастырь, где он провел 3 года, изучая различные техники медитации и фехтование.
В поисках способов улучшения своего здоровья Ниси прочел множество трудов современных врачей и древние трактаты о восточной и европейской медицине. Результатом многих лет изучения стал труд Кацудзо, в котором он описывает изобретенную им систему оздоровления организма. Книга вышла в свет в 1927 году, когда автору было 44 года.
Сегодня AdMe.ru предлагает вам познакомиться с системой Ниси, которая за 90 лет своего существования приобрела массу поклонников во всем мире.
Правило № 1. Жесткая постель
Как известно, искривление позвоночника может повлечь за собой и различные заболевания внутренних органов. Поэтому очень важно следить за своей осанкой не только днем, но и ночью. По мнению Ниси, прямой позвоночник позволит стать выше на пару сантиметров, а также положительно скажется на работе органов пищеварения и кровообращения.
Правило № 2. Твердый валик вместо подушки
Сами японцы считают, что искривленная шея — один из первых признаков короткой жизни. И если во время бодрствования мы можем контролировать положение головы, то во сне это делать труднее. Поэтому обычную подушку Ниси рекомендует заменить твердым валиком, который необходимо класть под шею таким образом, чтобы на нем находились 3-й и 4-й позвонки.
Вначале «подушка» будет вызывать дискомфорт, поэтому на первых порах ее можно обмотать несколькими слоями ткани, количество которых нужно постепенно уменьшать.
Правило № 3. Упражнение «Золотая рыбка»
- Ложимся на ровную твердую поверхность.
- Руки вытягиваем вверх.
- Стопы располагаем так, чтобы они были перпендикулярны полу.
- Вытягиваем левую пятку вперед и одновременно тянем левую руку вверх, не отрывая от пола. Повторяем то же самое для правой пятки и правой руки. Делаем в течение 2 минут.
- Ладони накладываем друг на друга, сгибаем руки в локтях и кладем под 3-й и 4-й шейные позвонки, ноги сводим вместе, а стопы слегка разводим. Двигаем стопы влево и вправо так, чтобы все тело вибрировало. Выполняем упражнение в течение 2 минут.
Правило № 4. Улучшение капиллярного кровообращения
- Ложимся на твердую ровную поверхность.
- Кладем под 3-й и 4-й шейные позвонки твердый валик.
- Руки и ноги поднимаем вверх, немного сгибаем в локтях и коленях, максимально расслабляем.
- Делаем вибрирующие движения руками и ногами. Продолжительность упражнения составляет от 1 до 3 минут.
Правило № 5. Упражнение на смыкание стоп и ладоней
Исходное положение: ложимся на твердую ровную поверхность и подкладываем под 3-й и 4-й шейные позвонки твердый валик. Ноги сгибаем в коленях, не отрывая от пола, и смыкаем стопы. Все упражнения повторяем по 10 раз.
- Соединяем ладони перпендикулярно телу и сжимаем подушечки пальцев левой и правой руки. Повторяем те же движения, но теперь смыкаем не только пальцы, но и ладони. Не размыкая ладоней, поднимаем руки вверх и опускаем на солнечное сплетение.
- Сомкнутые ладони обращаем пальцами к лицу и заводим руки за голову, не меняя положения ладоней, а затем возвращаем на солнечное сплетение.
- Возвращаем сомкнутые ладони на солнечное сплетение, направляем их в сторону ног. Делаем горизонтальное движение от груди до паха. После 10 повторов поднимаем руки вверх на уровне солнечного сплетения, не разжимая ладоней, и делаем движение к ногам, а потом заводим за голову.
- Возвращаем руки на солнечное сплетение, поднимаем ладони вверх и начинаем двигать ногами с сомкнутыми стопами вниз-вверх.
- Совмещаем движение ногами с движением рук, описанным в пункте 2. Если вы испытываете боль или дискомфорт, количество повторов этого упражнения на первых порах можно уменьшить. Принимаем исходное положение и лежим в нем, закрыв глаза, 10 минут.
Правило № 6. Упражнение для живота и позвоночника
Исходное положение: сядьте на пол «по-турецки» и обхватите руками голеностоп «верхней» ноги, плечи слегка опустите.
Все упражнения повторяются по 10 раз. После каждого блока проделывайте такое упражнение: вытяните руки перед собой и расположите ладони перпендикулярно полу. Поверните голову к левому плечу и посмотрите на свою спину, повторите то же самое для правого плеча. Сделайте то же упражнение, подняв руки над головой.
- Поднимайте и опускайте плечи, не меняя положения рук.
- Верните руки в исходное положение и медленно нагните голову к левому плечу, затем повторите упражнение для правого плеча.
- Положите руки на голеностоп и поднимите голову, вытягивая подбородок вверх, а затем медленно опустите голову, чтобы подбородок прижался к груди.
- Поднимите руки в стороны параллельно полу и согните в локтях. Сведите руки на уровне лица, одновременно скругляя спину и прижимая подбородок к груди. Затем разведите руки, сведя лопатки, выпрямите спину, запрокиньте голову назад и зафиксируйтесь в такой позе на 7 секунд.
- Сядьте в исходную позицию и повторите упражнение из пункта 1, поднимая плечи на вдохе и опуская на выходе.
- Оставаясь в исходной позе упражнения для спины и живота, выполняйте наклоны влево и вправо, втягивая и «отпуская» живот в течение 10 минут.
Сам Кацудзо Ниси полагал, что все, что нужно для здоровья, заложено в самой природе человека, главное — не лениться и воспользоваться этим бесценным ресурсом.
иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru