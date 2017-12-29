6 японских правил для тех, кто хочет стать сильнее и выносливее

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Японский инженер и мастер айкидо Кацудзо Ниси в детстве был очень болезненным, и врач сказал его родителям, что мальчик не доживет и до 20 лет. Чтобы укрепить его здоровье, родители отправили Кацудзо в буддийский монастырь, где он провел 3 года, изучая различные техники медитации и фехтование.

В поисках способов улучшения своего здоровья Ниси прочел множество трудов современных врачей и древние трактаты о восточной и европейской медицине. Результатом многих лет изучения стал труд Кацудзо, в котором он описывает изобретенную им систему оздоровления организма. Книга вышла в свет в 1927 году, когда автору было 44 года.

Сегодня AdMe.ru предлагает вам познакомиться с системой Ниси, которая за 90 лет своего существования приобрела массу поклонников во всем мире.