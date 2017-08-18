6 видов внезапной боли в животе и причины ее появления

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Боль в животе — неприятное состояние, которое может настигнуть каждого. Главное — понять, когда стоит немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. AdMe.ru собрал подробную инструкцию о том, как определить тип боли в животе в зависимости от места возникновения, понять причину и как действовать дальше.

Аппендицит

Признаки: Резкая острая боль в районе пупка или справа, ближе к паху. Мышцы живота напряжены, повышена температура. Человеку удобнее лежать калачиком, он не может стоять выпрямившись. Причины: Происходит воспаление аппендикса слепой кишки, который находится обычно в правой нижней области живота. Это может произойти по ряду причин, например из-за изменений в кишечной флоре, закупорки отверстия между аппендиксом и прямой кишкой, из-за травмы или присутствия паразитов. Лечение: При первом подозрении на аппендицит надо срочно вызвать врача. В большинстве случаев требуется хирургическое вмешательство, поэтому в ожидании врача лучше сократить количество твердой пищи, но следить за тем, чтобы не наступило обезвоживание.

Проблемы с почками

Признаки: Ноющая или острая боль в районе поясницы. Может усиливаться при мочеиспускании, физических нагрузках или по утрам. Ощущается на одном из боков и усиливается при надавливании. Есть ощущение слабости в организме и повышение температуры. Причины: Боль в почках может быть признаком различных заболеваний: камни в почках, воспаление мочевого пузыря, опущение почек, атеросклероз почечной артерии и пиелонефрит. Лечение: При любой боли необходимо обратиться к врачу. В ожидании помощи лучше принять положение лежа и приложить к больному месту холод. При сильных болях допускается прием только спазмолитических препаратов.

Синдром раздраженного желудка, язва, гастрит

Признаки: Внезапная острая боль; резкая колющая боль; «стреляющая» боль при вдохе или резком повороте туловища; схваткообразная боль. Может ощущаться тошнота, неприятный привкус во рту, отрыжка, учащенное сердцебиение или пониженное давление. Причины: Боль в районе желудка и пищевода может быть признаком различных заболеваний и неприятных состояний: от обычного пищевого отравления или пониженной кислотности до гастрита, развития язвы желудка, воспаления двенадцатиперстной кишки и колита. Лечение: Вне зависимости от характера боли необходимо обратиться к врачу. Если боль резкая, следует вызвать скорую помощь, допускается прием только спазмолитиков. Ни в коем случае нельзя прикладывать горячую грелку к больному месту — это может ускорить развитие заболевания.

Проблемы с желчным пузырем

Признаки: Резкая интенсивная или долгая сверлящая боль в правом подреберье, возможно усиление при глубоком вдохе и выдохе. Появляется тошнота и даже рвота с примесью желчи, неприятный горький привкус во рту, отрыжка воздухом, возможно повышение температуры, быстрое проявление желтухи. Причины: В большинстве случаев это признаки желчнокаменной болезни и холецистита, проблемы с желчевыводящими путями. Лечение: Вне зависимости от характера боли необходимо обратиться к гастроэнтерологу и провести диагностику. Следует помнить, что длительная желчнокаменная болезнь без надлежащего лечения часто приводит к развитию рака.

Боли в кишечнике

Признаки: Ноющая или колющая боль, чей характер и интенсивность обычно не меняются после приема пищи. Облегчение чувствуется при опорожнении кишечника. Ощущается слабость, возникают проблемы со стулом. Причины: Если боль резкая, возникающая в результате спазма, это часто является признаком заболеваний кишечника — энтерита, колита, заражения паразитами или серьезного отравления. Ноющие боли возникают при метеоризме, кишечной непроходимости, но также могут говорить о наличии заворота кишок или образовании опухоли. Лечение: Следует как можно скорее обратиться к врачу и не заниматься самолечением, следить за уровнем жидкости в организме. Многие лекарственные препараты могут временно избавить от боли и недомоганий, но в итоге лишь ускорить развитие заболевания.

Боли в области мочеполовой системы

Признаки: Боль сосредоточена в нижней части живота. Резкая и острая боль усиливается при движении, а также может возникать при мочеиспускании. Возможно изменение запаха и цвета мочи, появление частых позывов. Причины: Часто подобные болевые ощущения являются признаком мочекаменной болезни, цистита, опухоли мочевого пузыря, заболеваний или проблем с половой системой, аденомы предстательной железы. Лечение: Необходимо как можно скорее обратиться к врачу, если боль резкая — вызвать скорую помощь. Категорически не рекомендуется самостоятельное применение болеутоляющих, а также использование теплых грелок. Больному следует поддерживать достаточный уровень жидкости в организме.