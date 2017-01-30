6 вещей, которые важно знать при покупке кольца с камнем

Не просто так говорят: «Бриллианты — лучшие друзья девушек». Вы только посмотрите, как они сверкают и переливаются на солнце. Но можете ли вы сами определить, насколько качественное перед вами украшение? И стоит ли отдавать за него кровно заработанные?

AdMe.ru подготовил подробный гид, который научит вас разбираться в драгоценностях не хуже любого ювелира.

Чтобы определить стоимость и качество драгоценных камней, ювелиры пользуются «правилом четырех «C». Оно включает:

Это правило было придумано для оценки алмазов, однако оно применимо и для любых других драгоценных и полудрагоценных камней.

Если вы будете знать, на что стоит обращать внимание в первую очередь, шанс купить подделку или украшение, которое вам не подходит, будет минимален.

Знайте, как выглядит карат

Вес, или карат, — это основной параметр, по которому определяют стоимость любого драгоценного камня. Тут все просто: чем больше весит камень, тем он дороже.

Точную массу того же бриллианта ювелиры измеряют на специальных весах (1 карат = 0,2 грамма). Но вы вполне успешно сможете определить ее по диаметру камня или посмотреть по любой таблице каратности.

Разберитесь в формах огранки

Именно огранка придает камню все его очарование, глубину и блеск. Если вы видите, как не особо редкий или дорогой камень сверкает всеми цветами радуги, то это заслуга огранщика.

Существует множество форм огранок, и у каждой свои особенности. При идеальной огранке камень отражает и преломляет почти весь поток проходящего через него света.

Самая универсальная — это круглая. 90 % всех драгоценных камней на кольцах именно круглые. Потому что эта форма обладает самой яркой игрой света из всех. Так что если не хотите ошибиться в выборе, берите именно ее.

Вам придется выбрать, что важнее: цвет или блеск

Однако выбор формы — это еще не все. Часто приходится выбирать, что для вас важнее: цвет или блеск. Тут все дело в расположении самих граней, именно это придает драгоценному камню его уникальный вид. Вот пример.

  • Современная форма огранки камня создает блеск. Это вид камня с заостренным низом и широкой плоской площадкой наверху, чтобы лучше отражать и преломлять свет.
  • У старинной европейской формы верхняя площадка плоская и немного уже, а низ не такой заостренный. Тут расположение граней делает упор на цвет. Кстати, такие бриллианты дешевле.

Зная виды огранок, можно идти на некоторые хитрости. Например, если вы хотите кольцо с большим камнем, но за меньшую цену, выбирайте огранку розой. Она имеет плоский и широкий низ. Из-за этого камень выглядит крупным, весит меньше, и, соответственно, цена ниже. Кроме того, огранка розой более мягко улавливает свет и из-за этого выглядит просто потрясающе.

Посмотрите, насколько чист камень

Чистота — это отсутствие дефектов камня, и чем чище тот же бриллиант, тем он дороже. Но это не значит, что камень с дефектами или включениями плохой. В некоторых случаях включения являются не недостатком, а наоборот, достоинством. Они по-особому отражают свет, а иногда производят интересные эффекты.

Например, если вы хотите что-то уникальное, вам подойдут серые бриллианты. Из-за нечистоты они невысоко ценятся ювелирами и стоят значительно дешевле. Но зато они мерцающие, фактурные, натуральные и просто волшебные.

Присмотритесь к цвету

Если мы говорим о бриллиантах, то хороший бриллиант должен быть бесцветным. Если его поместить в воду, то идеальный камень должен стать невидимым. Отсюда возникло понятие «бриллиант чистой воды».

Для некоторых камней цвет и оттенок являются главными показателями. Например, при выборе жемчуга стоит в первую очередь обращать внимание на цвет, отлив и блеск. Так как эти камни имеют один основной цвет, для изумруда важно, чтобы оттенок был чисто зеленым, а для рубина — истинно красным. Тут все зависит от того, какими они должны быть в природе.

Как сэкономить и получить кольцо с большим бриллиантом

Как уже было сказано, самое дешевое, но не менее эффектное кольцо будет с камнем, ограненным розой, и с включениями (серый бриллиант).

Если вы хотите сэкономить, то стоит присмотреть себе кольцо с ореолом. Ореол — это окаймление из крошечных камней вокруг центрального.

Камень в 1 карат с ореолом выглядит по размеру таким же, как и гораздо более дорогой 2-каратный. Кроме того, ореол — прекрасный способ придать дополнительный блеск вашему аксессуару.

Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru
По материалам lumeradiamonds

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