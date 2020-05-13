6 последствий долгого ношения геля-лака, о которых молчат мастера маникюра

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Покрытие ногтей гелем-лаком — недешевая услуга. Она особенно ударяет по бюджету, если визиты в маникюрный кабинет носят регулярный характер. Неудивительно, что нам хочется ходить с покрытием как можно дольше — минимум 3 недели, а лучше все 4.

Редакция AdMe.ru наткнулась на историю визажиста Елены. В своем блоге она поделилась печальным опытом долгого ношения геля-лака. Мы решили разобраться, что к чему, и оказалось, что ходить с таким покрытием дольше 3 недель не лучшая идея.

1. По истечении 2-й недели покрытие выглядит неаккуратно, но это не самое худшее

Уже на 3-й неделе ногти отрастают настолько, что образуется приличное расстояние между гелем и кутикулой. Обычно это выглядит не очень аккуратно и заставляет девушек прятать руки в карманы до следующего маникюра. Также специалисты по маникюру выделяют зону стресса ногтя — место, где он ломается чаще всего. В основном она находится возле кутикулы, но с ростом ногтей смещается в сторону края. В результате повышается риск сломать ноготь вместе с гелем-лаком, особенно если женщина часто готовит или делает работу по дому без перчаток. Если я без маникюра сломаю ноготь, я просто обрежу их, подпилю и буду счастлива. Если ты сломал ноготь, покрытый гелем-лаком, да при этом еще и коррекция только через неделю, а то и 2... Все. Это истерика, бой посуды и поиск дальнейшего смысла жизни. © ПолезНЯШКА / irecommend

2. Следующий маникюр может быть болезненным

После нанесения гель-лак продолжает затвердевать, и уже на 3-й неделе удалить его становится сложнее, чем на 1-й. Тогда мастеру приходится использовать больше средства для снятия или сильнее нажимать фрезу для удаления покрытия. Процедура снятия сама по себе довольно вредна для ногтей — жидкость сушит ногтевую пластину, а фреза, особенно в руках неопытного мастера, может физически нарушить ее структуру. Когда наносится больше жидкости, может ощущаться сильное жжение из-за ацетона или его заменителей. А манипуляции с аппаратом для маникюра и вовсе могут быть болезненными.

3. Ногти становятся тонкими и ломкими

My poor little finger nails after almost a year of shellac damage! #worthittho pic.twitter.com/p3PCYCoF — Kaity Patchett (@kaitypatchett) March 9, 2012

Долгий контакт с химическими веществами, содержащимися в базовом, цветном и финишном покрытиях, истончает ногти. Они становятся хрупкими, ломкими и начинают чаще скалываться. Кроме того, может начаться расслоение ногтей, а на самой пластине появятся белые пятна. С уверенностью могу сказать по своему опыту: гель-лак портит ногтевую пластину. Они становятся потом слабее, мягче, выглядят более тусклыми, могут слоиться. Пока вы делаете покрытие, вы этого не замечаете. Но потом... Печаль, в общем. © Vanil6ka / irecommend

После снятия геля-лака я увидела, насколько тонкими и болезненными стали ногти под лаком. Они стали тонкими и сразу расслоились и потрескались, при каждом прикосновении они трескались почти посередине, и это вызывало боль. © sheri / otzovik

4. Может появиться грибок

Если 3 недели не расставаться с гелевым покрытием, то высока вероятность появления отслоек и воздушных карманов в основании ногтя. Со временем в них попадает вода, что создает благоприятную среду для размножения грибка. Так развивается инфекция, на борьбу с которой уйдут недели и даже месяцы. Когда мне сняли покрытие, я заметила маленькое желтое пятно на ногте большого пальца ноги. Я спросила мастера, что это такое. Она ответила: «Ничего страшного, это ноготь отошел, такое у многих бывает. Наверное, носите тесную обувь». С каждым разом желтое пятно становилось все больше и больше, и каждый раз мастер говорила: «Такое у многих бывает, все нормально». Когда дело дошло уже до того, что ноготь стал просто крошиться, я наконец поняла, что мастеру больше верить нельзя. Я перестала покрывать ногти на ногах гелем-лаком и начала лечение от грибка. © Alsua / irecommend

5. Есть риск отслоения ногтей

Онихолизис — это состояние, когда от мягких тканей пальца частично или полностью отслаивается ногтевая пластина. Привести к заболеванию может вышеупомянутый грибок, а также постоянные травмы и аллергические реакции. В том числе на компоненты геля-лака. Лечение онихолизиса обычно долгое. В зависимости от причины заболевания оно может включать противогрибковые препараты, компрессы, мази, специальную диету и витаминотерапию. Пришла к своему мастеру и попросила все снять и оставить ногти чистыми. Но после снятия она стала спрашивать меня, не ударялась ли я ногтями. Я уже немного напряглась и увидела, что на нескольких пальцах появились пустоты под ногтями. А еще присутствовали небольшие черные черточки, кровоподтеки. Спустя несколько дней все ногти начали отходить. © heypony / zen.yandex

6. Гель-лак уже не в моде

Яркий кричащий дизайн, длинные ногти, блестки, стразы и роспись на ногтях потихоньку уходят в прошлое. Приверженцы геля-лака склоняются к натуральным розовым и бежевым цветам, а профессионалы, задающие тренды, и вовсе предлагают отказаться от покрытия. Так, Джоселин Петрони, нейл-мастер модного дома Chanel, предложила перейти на «чистый маникюр». Он предполагает отказ от геля-лака и акцент на здоровом, аккуратном и естественном виде ногтей. У меня отличные натуральные ногти. На руках я оставляю их ненакрашенными. Я просто хорошо ухаживаю за ними и слежу за тем, чтобы они оставались чистыми, не слишком длинными и были правильной формы. © stacysmom40 / Reddit

Бонус: что делать, если повредили ногти гелем-лаком

Блогер и визажист Елена поделилась печальным опытом долгого ношения геля-лака. После его снятия у девушки началось отслоение ногтей, а сама пластина была иссушена до основания. «После снятия ногти выглядели крайне грустно, но я понимала, что мне просто нужно принять это и заниматься лечением. Естественно, ни о каком покрытии и речи не шло, только восстановление. Долгое ношение геля, выравнивание базой, ожог от лампы — все это просто убило мои ногти. Необходимо было зачистить их все. Лечение было назначено максимально простое: следить за длиной и использовать сыворотку с коллагеном. На работе я стала ходить в перчатках, чтобы не смущать клиентов. Сейчас я нахожусь в полной гармонии с собой и своими ногтями, мне нравится моя чистая ногтевая пластина. Мне потребовалось 2 месяца для полного восстановления, и я считаю, что мне еще крупно повезло».