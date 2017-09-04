6 упражнений для плоского живота, которые можно делать прямо на стуле

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Работа в офисе имеет массу преимуществ, но длительное сидение на месте вредит здоровью и фигуре. Обзор 47 научных исследований показал: люди, которые подолгу сидят, чаще страдают от рака, диабета II типа, сердечных болезней, лишнего веса. Хорошая новость: AdMe.ru нашел для вас 6 упражнений на стуле, которые помогают чувствовать себя бодро и энергично. Их можно выполнять прямо на рабочем месте.

Укрепляет мышцы живота, улучшает пищеварение, а также помогает сжечь жир. Как выполнять: 1. Сядьте на стул. Спина прямая, не опираемся на спинку стула. 2. Поставьте ноги на пол перед собой на ширине таза. 3. Держите спину прямо. Поднимите правое колено и подтяните его к груди. Живот в это время тянется к позвоночнику. 4. Положите руки на голень, чтобы лучше растянуть нижний пресс. 5. Сделайте 20–30 повторений, чередуя колени.

В этой позиции бережно, но эффективно работают все мышцы живота. Как выполнять: Сведите ноги вместе. Обопритесь руками о стул. Держа спину прямо, поднимите колени, приближая их к груди. Мышцы живота при этом должны напрягаться. Верните ноги в исходное положение, но не позволяйте им касаться пола. Сделайте 10–20 повторений.

Корректирует талию. Усиленная работа боковых мышц живота помогает убрать жировые складки на боках. Как выполнять: Сядьте ближе к краю стула, спина прямая. Обопритесь руками о стул. Наклоните туловище в сторону, опираясь на одну ягодицу. Соедините ноги и поднимите колени к груди, как в упражнении 2. Вернитесь в исходное положение. Повторите, наклоняясь в другую сторону. Сделайте 10–20 повторений в каждую сторону.

Помогает сжечь жир на боках и бедрах. Как выполнять: 1. Поставьте ноги на пол. 2. Выпрямите руки в стороны на высоте плеч. 3. Поверните верхнюю часть туловища в правую сторону и наклонитесь вперед, касаясь правой рукой пальцев левой ноги. Задержитесь в этой позиции. 4. Выровняйтесь. Повторите движение, коснувшись пальцев правой ноги пальцами левой руки. 5. Повторите 20–30 раз, каждый раз меняя сторону поворота.

Помогает быстро сжечь жир и повысить тонус мышц живота, спины, плеч. Для усиления нагрузки можно делать упражнение на кресле с подлокотниками. Кресло должно быть без колес. Как выполнять: Сядьте на стул и обопритесь руками о подлокотники. Поднимите туловище, отрывая от стула бедра и ноги. В то же время используйте пресс, чтобы поднять колени к груди. Продержитесь в этой позе хотя бы 15–20 секунд, затем медленно опуститесь и отдохните. Повторите упражнение 4 раза.

Очень полезно для талии: заставляет работать боковые мышцы и мышцы нижней части живота. Принцип выполнения — одно колено встречается с противоположным локтем, при этом туловище немного поворачивается. Как выполнять: Сядьте на стул, спина прямая, не опирайтесь на спинку стула. Руки положите за голову. Поднимите правое колено по направлению к груди, в это же время наклоняйте левый локоть в его сторону так, чтобы в итоге они коснулись друг друга. Вернитесь в исходное положение. Повторите 15 раз. Поменяйте колено и локоть, сделайте 15 повторений. Таких упражнений лучше сделать 4 серии.

Предыдущие 6 упражнений делаются сидя на стуле. Но мы предлагаем вам для большего эффекта встать и сделать еще одно. Не уходите далеко от стула! Польза — в укреплении ягодичных мышц и эффективной борьбе с жиром на талии и животе. Как выполнять: Встаньте позади стула и обопритесь левой рукой о его спинку или подлокотник. Правую руку поднимите над головой. Поднятую руку медленно опускайте. В это же время поднимайте правую ногу так, чтобы рука коснулась пятки. Вернитесь в исходное положение, повторите 10–15 раз. Поменяйте руку и ногу, сделайте 10–15 повторов. Сделайте 4 серии.

Теперь дело за малым — включить эти упражнения в ежедневную тренировку, и результаты не заставят себя долго ждать. Особенно если параллельно с упражнениями ввести в практику здоровое питание и качественный отдых.