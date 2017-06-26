Выполняйте эти 6 упражнений, и ваши руки станут красивыми, как у модели

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Девушки по всему миру стремятся быть похожими на герцогиню Кембриджскую. И неудивительно, ведь она настоящая красотка! Недавно все обратили внимание на ее рельефные красивые руки. AdMe.ru знает, какие упражнения нужно регулярно делать, чтобы добиться такого результата.

Сгибания рук Для бицепса

Как делать Поставьте ноги на ширину плеч. Выпрямите спину, согните колени, а таз наклоните назад. Если нет гирь, можно заменить их бутылками с водой. Зафиксируйте локти. Поднимите руки до уровня груди, а затем — до уровня лица. Медленно опустите руки. Сгибая руки, делайте выдох, а при разгибании — вдох.

Отжимания от опоры сзади Для трицепса

Как делать Для этого упражнения можно использовать стул, диван или скамейку. Обопритесь на устойчивую поверхность позади вас. Согните колени под углом 90 градусов. Аккуратно опустите таз, сгибая локти. Затем вернитесь в исходное положение. Когда опускаетесь — вдох, а когда поднимаетесь — выдох.

Отжимания от скамьи Для трицепса

Как делать Поставьте руки на скамье на ширину плеч. Ноги выпрямите. Напрягите пресс. Опустите корпус, согнув локти. Старайтесь держать тело ровно. Вернитесь в исходное положение. Если упражнение делать сложно, согните колени. Когда опускаетесь — выдох, а когда поднимаетесь — вдох.

Отжимания от стены Для передней зубчатой, передней грудной и мышц плечевого пояса

Как делать Выпрямите руки и ладонями коснитесь стены. Ноги поставьте на ширину плеч. Стойте на носках. Прижмитесь к стене, согнув локти. Корпус должен оставаться ровным. Когда отжимаетесь от стены — выдох. Когда опускаетесь на стену — вдох.

Отжимания от пола Для мышц плечевого пояса, бедер и пресса

Как делать Лягте на пол, на коврик. Приподнимитесь на руках, локти согнуты. Затем согните колени и поднимите ноги вверх, лодыжки крест на крест. Теперь оттолкнитесь руками от пола. Опускаясь, сделайте вдох, а поднимаясь — выдох.

«Бой с тенью» Для мышц плечевого пояса

Как делать Поставьте ноги на ширину плеч. Одна должна быть расположена спереди, а другая сзади. Колени чуть согнуты. Одна рука вытянута вперед, а вторая согнута. Меняйте поочередно положения рук и ног. Бейте руками воздух. Если упражнение кажется слишком простым, можете взять в руки небольшие гири.

Перед выполнением упражнений сделайте разминку. Каждое из них выполняйте по 15–20 раз в зависимости от вашей физической формы.