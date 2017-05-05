6 способов выглядеть стильно без вреда для здоровья

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Часто в погоне за модным образом мы забываем о здоровье, и выражение «Красота требует жертв» оказывается буквальным. AdMe.ru разобрался, как выглядеть на все сто, но сохранить свое здоровье.

Джинсы-скинни и легинсы

Узкие джинсы, а также легинсы и джегинсы опасны для женского здоровья. По мнению медиков, в результате сдавливания они нарушают работу нервов и мышц, затрудняют кровообращение. Чем заменить: Отдайте предпочтение свободным моделям джинсов — например прямого кроя или популярным «бойфрендам».

Тяжелая объемная сумка

О том, что дамская сумочка — это космос, пожалуй, наслышаны все. Только вот такой объемный аксессуар, в котором куча всего, очень вреден для осанки. Когда мы носим на плече тяжелую сумку, давление на спину и ноги распределяется неравномерно. Это изменяет нормальное положение тела, что ведет к боли в позвоночнике и шее. Чем заменить: Если вам предстоит таскать весь день кипу книг или что-то тяжелое, лучше возьмите рюкзак, он сейчас как раз на пике моды.

Высокие каблуки

Во время ходьбы на высоких каблуках вес смещается на передний отдел стопы. При этом женщина сильно прогибается в пояснице. Все это негативно влияет на здоровье не только ног, но и позвоночника. Чем заменить: Для повседневной носки делайте выбор в пользу босоножек и туфель с каблуком около 2–3 см. А вот шпильки лучше приберечь для особых мероприятий.

Юбка-карандаш

Увы, но, пожалуй, самый женственный предмет гардероба тоже далеко не безопасен. Врачи сетуют на то, что узкие юбки сковывают движения. Это меняет походку и может привести к повреждению мышц и даже межпозвоночной грыже. Чем заменить: Попробуйте актуальную юбку солнце. Смело комбинируйте ее даже с жакетами и строгими рубашками.

Тяжелая бижутерия

Тяжелые серьги растягивают мочку уха, а массивное колье или чокер создают напряжение в шее. Это может спровоцировать боли в плечах и головные боли. Чем заменить: Чтобы остаться стильной и не навредить здоровью, выбирайте серьги и подвески из легких материалов, которые лишь кажутся массивными.

Нарощенные ресницы

Тренд современного мейкапа — нарощенные или наклеенные реснички, которые придают глазам «кукольность». Некоторые ученые считают, что «чужие» реснички вредны для глаз: оказывается, ресницы обычной длины идеально защищают наши глаза, а вот неестественно длинные сосредотачивают воздух возле глаз, что делает их более уязвимыми перед сухостью и пылью. Кроме того, во время процедуры наращивания в глаз может попасть клей и вызвать поражение роговицы. Чем заменить: Лучше не подвергать свое зрение опасности и пользоваться суперобъемной тушью.