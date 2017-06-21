6 способов маскировки поврежденных волос

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Эксперименты с волосами не всегда радуют результатом. А если радуют, то недолго. Но как же хочется всегда быть разной и при этом красивой!

AdMe.ru выяснил, как оправиться после очередного неудачного преображения и замаскировать поврежденные волосы.