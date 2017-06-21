6 способов маскировки поврежденных волос
Эксперименты с волосами не всегда радуют результатом. А если радуют, то недолго. Но как же хочется всегда быть разной и при этом красивой!
AdMe.ru выяснил, как оправиться после очередного неудачного преображения и замаскировать поврежденные волосы.
Если волосы пересушены
Такие волосы лучше как можно меньше подвергать укладкам и сушке. Поэтому следует выбирать стрижку с активной градуировкой. Она даст максимальный объем и облегчит укладку.
Если волосы пушатся и электризуются
Поменьше объема и непослушных прядей в таком случае. Подойдут плотные срезы. Используйте средства с большим количеством масел и аминокислот.
Если волосы редкие
Придать объем редким волосам поможет боб. Плотный графичный боб до плеч. Используйте средства для стимуляции роста волос.
Если волосы часто окрашиваются
Любительницам часто менять цвет волос подойдет многоступенчатая стрижка. Она легка в укладке, создает зрительный объем и выглядит легко и воздушно. То что нужно!
Волосы после осветления
При осветлении волос истончается. Подойдет стрижка средней длины с плотными краями. Обладательницам светлых волос стоит использовать средства для уплотнения и придания гладкости и блеска.
Волосы после химической завивки
После химзавивки волосы повреждены по всей длине. Подойдет форма с жесткими срезами и прямыми линиями. Не забудьте о питании волос — используйте средства для восстановления.
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