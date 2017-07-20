6 способов избавить свои гаджеты от навязчивой рекламы

Реклама — неотъемлемая часть нашей жизни, но часто она ужасно раздражает. Мигающие баннеры и открывающиеся сами по себе вкладки с рекламой способны отравить жизнь даже самому терпеливому интернет-серферу.

AdMe.ru делится с вами простыми способами избавить от спама свой компьютер и телефон.

1. Удалите уже имеющуюся рекламу с компьютера

Если при запуске браузера автоматически открываются вкладки с рекламой, удалите программы, ставшие источником спама.

Как это сделать:

  • Очистите кэш. В кэше хранятся копии часто посещаемых вами страниц, чтобы ускорить их загрузку. Но вместе с ними там сохраняются вредоносные приложения и расширения, из-за которых вы видите нежелательную рекламу. Как очистить кэш, смотрите здесь: Firefox, Google Chrome, Yandex, Internet Explorer, Opera. После следующей загрузки сайты снова закэшируются, но рекламы уже не будет.
  • Сбросьте настройки браузера. Вы всегда можете вернуть изначальные настройки, которые действовали при установке браузера, и все рекламные окна и вкладки исчезнут. Вот как это сделать: Firefox, Google Chrome, Yandex, Internet Explorer, Opera.
  • Проверьте файл hosts. Его функция — присвоение адресам сайтов определенного IP. Файл hosts ускоряет доступ к сайтам, но его любят вирусы, которые прописывают в нем свои адреса. Как вернуть файл hosts в первоначальное состояние, смотрите здесь.

2. Используйте блокираторы рекламы

Блокираторы рекламы блокируют загрузку и показ рекламных окон и баннеров. Их можно скачать в виде приложения, программы или расширения для браузера и установить на любое устройство.

Вот два блокировщика, которые заслужили доверие пользователей:

3. Проверяйте условия соглашения при установке программ

Многие бесплатные программы по умолчанию устанавливают и другое, ненужное нам программное обеспечение. Чтобы избежать этого, при установке программ внимательно читайте лицензионное соглашение и снимите галочки с пунктов, предлагающих установку дополнительного ПО.

4. Установите дополнительный фильтр в своем электронном почтовом ящике

В своем электронном почтовом ящике настройте спам-фильтр, который фильтрует входящие сообщения. Вот как это сделать:

mail.ru

yandex.ru

gmail.com

5. Откажитесь от рекламных СМС своего оператора

Отказаться от телефонной рассылки можно двумя способами.

Первый: Отправить СМС на специальный короткий номер со словом «СТОП» или кодовым числом. У каждого оператора свой код. Инструкции есть в договоре с вашим телефонным оператором. Там же будет ваш код или стоп-слово.

Второй: У всех телефонных операторов на сайте должна быть информация, как отказаться от рассылки

  • Выйдите на сайт своего провайдера
  • Найдите пункт в настройках «Отписаться от СМС-рассылки»
  • Следуйте инструкции, которую они предлагают, чтобы СМС к вам больше не приходили

6. Отпишитесь от рассылок

Рассылки, которые перестали вас интересовать, только засоряют почту. Нажмите кнопку «Отписаться» в конце письма. Если ее нет, отправьте письмо в папку «Спам».

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2 Комментарии
  • 20 июля 2017
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