6 способов избавить свои гаджеты от навязчивой рекламы

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Реклама — неотъемлемая часть нашей жизни, но часто она ужасно раздражает. Мигающие баннеры и открывающиеся сами по себе вкладки с рекламой способны отравить жизнь даже самому терпеливому интернет-серферу. AdMe.ru делится с вами простыми способами избавить от спама свой компьютер и телефон.

1. Удалите уже имеющуюся рекламу с компьютера

Если при запуске браузера автоматически открываются вкладки с рекламой, удалите программы, ставшие источником спама. Как это сделать: Очистите кэш . В кэше хранятся копии часто посещаемых вами страниц, чтобы ускорить их загрузку. Но вместе с ними там сохраняются вредоносные приложения и расширения, из-за которых вы видите нежелательную рекламу. Как очистить кэш, смотрите здесь: Firefox, Google Chrome, Yandex, Internet Explorer, Opera. После следующей загрузки сайты снова закэшируются, но рекламы уже не будет.

. В кэше хранятся копии часто посещаемых вами страниц, чтобы ускорить их загрузку. Но вместе с ними там сохраняются вредоносные приложения и расширения, из-за которых вы видите нежелательную рекламу. Как очистить кэш, смотрите здесь: Firefox, Google Chrome, Yandex, Internet Explorer, Opera. После следующей загрузки сайты снова закэшируются, но рекламы уже не будет. Сбросьте настройки браузера. Вы всегда можете вернуть изначальные настройки, которые действовали при установке браузера, и все рекламные окна и вкладки исчезнут. Вот как это сделать: Firefox, Google Chrome, Yandex, Internet Explorer, Opera.

Вы всегда можете вернуть изначальные настройки, которые действовали при установке браузера, и все рекламные окна и вкладки исчезнут. Вот как это сделать: Firefox, Google Chrome, Yandex, Internet Explorer, Opera. Проверьте файл hosts. Его функция — присвоение адресам сайтов определенного IP. Файл hosts ускоряет доступ к сайтам, но его любят вирусы, которые прописывают в нем свои адреса. Как вернуть файл hosts в первоначальное состояние, смотрите здесь.

2. Используйте блокираторы рекламы

Блокираторы рекламы блокируют загрузку и показ рекламных окон и баннеров. Их можно скачать в виде приложения, программы или расширения для браузера и установить на любое устройство. Вот два блокировщика, которые заслужили доверие пользователей: Adblock: Android, iOS

Android, iOS Adguard: Android, iOS

Android, iOS Adguard для всех видов браузера

для всех видов браузера Adblock Plus для всех видов браузера

3. Проверяйте условия соглашения при установке программ

Многие бесплатные программы по умолчанию устанавливают и другое, ненужное нам программное обеспечение. Чтобы избежать этого, при установке программ внимательно читайте лицензионное соглашение и снимите галочки с пунктов, предлагающих установку дополнительного ПО.

4. Установите дополнительный фильтр в своем электронном почтовом ящике

В своем электронном почтовом ящике настройте спам-фильтр, который фильтрует входящие сообщения. Вот как это сделать: mail.ru yandex.ru gmail.com

5. Откажитесь от рекламных СМС своего оператора

Отказаться от телефонной рассылки можно двумя способами. Первый: Отправить СМС на специальный короткий номер со словом «СТОП» или кодовым числом. У каждого оператора свой код. Инструкции есть в договоре с вашим телефонным оператором. Там же будет ваш код или стоп-слово. Второй: У всех телефонных операторов на сайте должна быть информация, как отказаться от рассылки Выйдите на сайт своего провайдера

Найдите пункт в настройках «Отписаться от СМС-рассылки»

Следуйте инструкции, которую они предлагают, чтобы СМС к вам больше не приходили

6. Отпишитесь от рассылок