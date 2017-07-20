6 способов избавить свои гаджеты от навязчивой рекламы
Реклама — неотъемлемая часть нашей жизни, но часто она ужасно раздражает. Мигающие баннеры и открывающиеся сами по себе вкладки с рекламой способны отравить жизнь даже самому терпеливому интернет-серферу.
AdMe.ru делится с вами простыми способами избавить от спама свой компьютер и телефон.
1. Удалите уже имеющуюся рекламу с компьютера
Если при запуске браузера автоматически открываются вкладки с рекламой, удалите программы, ставшие источником спама.
Как это сделать:
- Очистите кэш. В кэше хранятся копии часто посещаемых вами страниц, чтобы ускорить их загрузку. Но вместе с ними там сохраняются вредоносные приложения и расширения, из-за которых вы видите нежелательную рекламу. Как очистить кэш, смотрите здесь: Firefox, Google Chrome, Yandex, Internet Explorer, Opera. После следующей загрузки сайты снова закэшируются, но рекламы уже не будет.
- Сбросьте настройки браузера. Вы всегда можете вернуть изначальные настройки, которые действовали при установке браузера, и все рекламные окна и вкладки исчезнут. Вот как это сделать: Firefox, Google Chrome, Yandex, Internet Explorer, Opera.
- Проверьте файл hosts. Его функция — присвоение адресам сайтов определенного IP. Файл hosts ускоряет доступ к сайтам, но его любят вирусы, которые прописывают в нем свои адреса. Как вернуть файл hosts в первоначальное состояние, смотрите здесь.
2. Используйте блокираторы рекламы
Блокираторы рекламы блокируют загрузку и показ рекламных окон и баннеров. Их можно скачать в виде приложения, программы или расширения для браузера и установить на любое устройство.
Вот два блокировщика, которые заслужили доверие пользователей:
- Adblock: Android, iOS
- Adguard: Android, iOS
- Adguard для всех видов браузера
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Adblock Plus для всех видов браузера
3. Проверяйте условия соглашения при установке программ
Многие бесплатные программы по умолчанию устанавливают и другое, ненужное нам программное обеспечение. Чтобы избежать этого, при установке программ внимательно читайте лицензионное соглашение и снимите галочки с пунктов, предлагающих установку дополнительного ПО.
4. Установите дополнительный фильтр в своем электронном почтовом ящике
В своем электронном почтовом ящике настройте спам-фильтр, который фильтрует входящие сообщения. Вот как это сделать:
5. Откажитесь от рекламных СМС своего оператора
Отказаться от телефонной рассылки можно двумя способами.
Первый: Отправить СМС на специальный короткий номер со словом «СТОП» или кодовым числом. У каждого оператора свой код. Инструкции есть в договоре с вашим телефонным оператором. Там же будет ваш код или стоп-слово.
Второй: У всех телефонных операторов на сайте должна быть информация, как отказаться от рассылки
- Выйдите на сайт своего провайдера
- Найдите пункт в настройках «Отписаться от СМС-рассылки»
- Следуйте инструкции, которую они предлагают, чтобы СМС к вам больше не приходили
6. Отпишитесь от рассылок
Рассылки, которые перестали вас интересовать, только засоряют почту. Нажмите кнопку «Отписаться» в конце письма. Если ее нет, отправьте письмо в папку «Спам».