6 советов для тех, кто устал наводить порядок в машине раз за разом

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Говорят, что достаточно не мусорить, чтобы содержать автомобиль в чистоте. Но не всегда есть возможность контролировать поведение пассажиров. Из-за этого приходится наводить порядок в машине чаще, чем хотелось бы. В этой статье мы расскажем, как защитить мебель в салоне от царапин и загрязнений и как сократить количество и время уборки.

Проанализировав сообщения на форумах, AdMe.ru узнал о самых часто задаваемых вопросах по уходу за авто.

6. Органайзер поможет навести порядок в салоне и защитить спинки сидений

Как часто вы чистите спинки передних сидений? Если вы родитель, чье чадо любит вытянуть ноги и упереться ими в переднее кресло, наверняка вам приходится чистить эти сидения чаще остальных. Многие решают эту проблему с помощью защитных накидок, однако большинство из них служат недолго и выглядят совсем не эстетично. Благодаря органайзеру вы не только защитите спинки от царапин и грязи, но и используете свободное пространство в машине максимально рационально. Если пассажиры запачкают органайзер, достаточно будет протереть его влажной салфеткой или обычной тряпкой — и он снова засияет чистотой.

5. Кусочек воска или восковая свеча избавят салон от неприятного запаха

Чтобы избавиться от неприятного запаха в салоне в теплый сезон, некоторые автолюбители советуют использовать восковую свечу или кусочек воска в пластиковом стаканчике. При нагревании воск поглощает любые запахи. Если вы используете именно свечу, то ни за что не зажигайте ее. Таким же способом избавляются от затхлого запаха в доме, но в этом случае свеча должна гореть.

4. Чтобы держать багажник в чистоте, можно использовать специальный или обычный органайзер для вещей

Навести порядок в багажнике можно с помощью органайзера и специальных сеток (если такие не предусмотрены в комплектации вашего автомобиля). Так вы защитите пластик от царапин и сократите количество уборок в багажном отделении. Благодаря органайзеру больше не придется тратить время на то, чтобы освободить место для перевозки чего-то крупногабаритного, ведь все, что нужно сделать, — переставить его в салон.

3. Используйте домашний пылесос для чистки салона

Как правило, у автопылесосов низкая мощность, а приборы с высокой довольно дорогие. Если у вас есть гараж или вы держите автомобиль на стоянке, используйте домашний пылесос, чтобы навести порядок в салоне. По сравнению с уборкой автопылесосом результат вас приятно удивит.

2. Полироль для пластика поможет дольше сохранять салон в чистоте и придаст ему блеск

Многие советуют чистить труднодоступные места зубной щеткой. Такой вариант подходит для тех, кто готов потратить на это уйму времени. К тому же избавиться от пыли и, например, забившейся под кнопки стеклоподъемника грязи недостаточно. Тряпочка из микрофибры и полироль для пластика помогут вам сэкономить время. Кроме того, полироль препятствует оседанию пыли на поверхности.

1. Используйте чехлы для сидений

Те, кто считает это бессмысленной тратой денег, позже спрашивают у гугла, как избавиться от впитавшейся в обивку грязи и неприятного запаха. И хотя большинство способов, найденных в интернете, срабатывают, не проще ли перестраховаться и защитить мебель в салоне чехлами, которые не пропускают влагу и легко отмываются?

Бонус: защитный чехол для автомобиля

Тент для автомобиля заметно сократит расходы на автомойку и послужит дополнительной защитой кузова от механических повреждений.