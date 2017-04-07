6 симптомов сердечного приступа, которые проявляются только у женщин

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Сердечный приступ — одна из основных причин ранней смерти в современном мире. К сожалению, этот недуг может подкрасться незаметно. Однако незадолго до трагедии наше тело посылает нам сигналы, которые просто нельзя игнорировать. Мы в AdMe.ru уже писали об общих симптомах надвигающегося сердечного приступа. Оказалось, что у женщин они проявляются иначе, чем у мужчин. Вот 6 признаков, о которых стоит знать каждой, чтобы предотвратить беду.

Эти признаки широко распространены именно у женщин. Они часто сбивают с толку представительниц слабого пола, ведь инфаркт ассоциируется в первую очередь с болью в груди или левой руке, но никак не в шее или челюсти. Боль может быть прогрессирующей, ноющей или острой, внезапной, может разбудить вас среди ночи. Именно поэтому по поводу любых необычных симптомов нужно как можно скорее проконсультироваться с доктором.

Сигналы о грядущем сердечном приступе можно перепутать с признаками банального отравления, гриппа или сильной изжоги. Иногда женщины испытывают давление в брюшной области, которое в своих описаниях сравнивают с ощущением «будто бы слон сел на живот».

Холодный пот — очень распространенный симптом среди женщин. Больным кажется, что он как-то связан со стрессом или переживаниями. Однако если ранее у вас не наблюдалось подобных приступов, вам стоит показаться специалисту.

Проблемы с дыханием без видимых на то причин — верный спутник сердечного приступа, особенно, если он наблюдается в совокупности с другим признаком. Женщины, пережившие инфаркт, рассказывают, что чувствовали себя как после марафона, но при этом даже не двигались.

Если даже после длительного отдыха вы чувствуете чрезмерную усталость и не можете выполнить простейшие действия (например, дойти до ванной), то это тревожный сигнал. Изменение выносливости и способности к выполнению различных упражнений также должно вас насторожить. Когда у вас внезапно сбивается дыхание уже после одного лестничного пролета, хотя раньше вы с легкостью поднимались на пятый этаж, это повод задуматься о здоровье сердечно-сосудистой системы.

Боль в груди, дискомфорт, жжение, чувство будто грудную клетку придавило тяжелым грузом — все эти симптомы проявляются вне зависимости от пола. Но некоторые женщины испытывают болевые ощущения не с левой стороны груди, а во всей ее области. Если боль или сдавливание не проходит в течение нескольких минут, нужно немедленно позвонить врачу.