6 советов, которые помогут разобрать свой гардероб так, чтобы каждая вещь в нем работала на вас

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Специалисты советуют разбирать гардероб в начале каждого сезона. Зачем? Во-первых, потому что любая уборка — это новая энергия в жизни. Во-вторых, вы освободите место в шкафу, убрав из него те вещи, которые морально устарели. В-третьих, по факту ревизии гардероба вы откроете для себя новые сочетания уже знакомых вещей, благодаря чему ваши образы станут интереснее и разнообразнее. И наконец, в-четвертых, вы составите список вещей, которые необходимо купить. AdMe.ru выделил 6 шагов, которые помогут эффективно разобрать гардероб, чтобы каждая вещь в нем работала на вас.

Шаг 1. Достаньте все вещи из шкафа

Сначала следует полностью опустошить шкаф или шкафы, не забывая о ящиках, комодах, верхних полках. Всю одежду нужно аккуратно свалить на кровать или на пол и сделать влажную уборку в шкафу, протерев от пыли каждую полку.

Шаг 2. Рассортируйте вещи, учитывая сезонность

Отвесьте вещи, не соответствующие текущему сезону. Несезонные вещи и обувь можно сложить в коробки на антресоли, освободив тем самым дополнительное пространство в шкафу. Перед тем как это сделать, целесообразно привести их в порядок и постирать вещи, нуждающиеся в этом. Обратите внимание на то, что многие вещи можно носить в любое время года, — их не надо далеко отвешивать.

Шаг 3. Вещи, соответствующие текущему сезону, рассортируйте на 4 группы

Вещи, соответствующие текущему сезону, и внесезонные вещи, а также обувь необходимо рассортировать на 4 группы: оставить в гардеробе;

привести в порядок — это те вещи, которые необходимо отдать в химчистку, на подгонку по фигуре и ремонт в ателье, убрать катышки, постирать или вывести пятна;

отдать / продать;

вызывают сомнения. Разбирая одежду и обувь, не забудьте также про аксессуары: ремни, платки, шарфы, головные уборы и украшения. Здесь также важно избавиться от морально устаревших, заношенных и неактуальных вещей, а также правильно организовать хранение. Будет обидно понять, что это ожерелье или этот шарфик очень украсили бы ваш образ, если бы вы помнили об их существовании.

Шаг 4. Примерьте все на себя

Примеряйте перед зеркалом абсолютно все вещи, которые вы планируете оставить в гардеробе, привести в порядок и которые отложили в группу «вызывают сомнения». Со временем вещь может уже не сидеть по фигуре, требуя подгонки, или попросту выглядеть неактуально. При осмотре вещей с пятнами, дырками и катышками будьте честны перед собой: действительно ли реально привести эти вещи в порядок и будете ли вы этим заниматься? Вещи, которые остаются в вашем гардеробе, аккуратно повесьте на отдельные плечики. Джинсы и вязаный трикотаж, который может вытянуться, лучше сложить на полки.

Шаг 5. Следуйте нашему опроснику, если сомневаетесь, оставить ли вещь

Шаг 6. Составьте список необходимых покупок

Не зря стилисты в один голос говорят, что хороший поход за покупками начинается дома. Благодаря разбору гардероба вы вычислите вещи без пары. Например, найдете юбку или блузу, которую не с чем носить. Поймете, что у вас в гардеробе не хватает базовых брюк. Или обнаружите так называемые вещи-клоны, например одинаковые водолазки или джинсы, которыми забит весь шкаф. Составляйте списки того, что необходимо купить, и придерживайтесь их при походе по магазинам. Это поможет вам избежать необдуманных покупок и трат, особенно в период скидок и распродаж. А также поможет составить «работающий» гардероб, в котором ни одна вещь не висит без дела, потому что ее не с чем носить.