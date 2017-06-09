6 простых упражнений, которые быстро снимут боль в шее

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Боль в шее часто вызывает простое перенапряжение. Чтобы этого не допустить, достаточно устраивать себе разгрузочные пятиминутки на работе или спать на удобной подушке.

Но все же AdMe.ru напоминает: любая острая боль — повод обратиться к врачу.