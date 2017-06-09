6 простых упражнений, которые быстро снимут боль в шее
Боль в шее часто вызывает простое перенапряжение. Чтобы этого не допустить, достаточно устраивать себе разгрузочные пятиминутки на работе или спать на удобной подушке.
Но все же AdMe.ru напоминает: любая острая боль — повод обратиться к врачу.
Упражнение 1
- Поверните голову влево, затем медленно проведите головой до того момента, как подбородок упрется в плечо. Удерживайте 2 секунды. Так же поверните голову в правую сторону и удерживайте 2 секунды.
- Поверните голову влево, запрокиньте назад и, вытянув максимально шею, перекатите к правому плечу. Удерживайте 2 секунды.
- Повторите 10 раз.
Упражнение 2
- Упритесь подбородком о руки и, преодолевая сопротивление, наклоняйте голову вниз.
- Далее, медленно запрокидывая голову назад, преодолевайте сопротивление от усилия ладоней.
- Повторите 10-20 раз.
Упражнение 3
- Сцепив ладони на затылке, запрокидывайте голову назад только усилием мышц шеи, преодолевая сопротивление рук.
- Наклоните голову вперед до упора, преодолевая сопротивление рук на затылке.
- Повторите 10-20 раз.
Упражнение 4
- Прислоните правую ладонь к правому виску. Преодолевая сопротивление руки, шею наклоните в правый бок, затем в левый.
- То же самое сделайте левой рукой для левой поверхности шеи.
- Повторите 10-20 раз.
Упражнение 5
- Левую руку положите на голову. Аккуратно наклоните голову к левому плечу, насколько можете. Удерживайте 20-30 секунд.
- То же самое проделайте с правой стороной.
- Повторите 3 раза.
Упражнение 6
Помассируйте затылок в течение 3-5 минут. Это снимет болезненные ощущения в области шеи.
Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru