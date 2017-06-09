6 простых упражнений, которые быстро снимут боль в шее

Боль в шее часто вызывает простое перенапряжение. Чтобы этого не допустить, достаточно устраивать себе разгрузочные пятиминутки на работе или спать на удобной подушке.

Но все же AdMe.ru напоминает: любая острая боль — повод обратиться к врачу.

Упражнение 1

  1. Поверните голову влево, затем медленно проведите головой до того момента, как подбородок упрется в плечо. Удерживайте 2 секунды. Так же поверните голову в правую сторону и удерживайте 2 секунды.
  2. Поверните голову влево, запрокиньте назад и, вытянув максимально шею, перекатите к правому плечу. Удерживайте 2 секунды.
  3. Повторите 10 раз.

Упражнение 2

  1. Упритесь подбородком о руки и, преодолевая сопротивление, наклоняйте голову вниз.
  2. Далее, медленно запрокидывая голову назад, преодолевайте сопротивление от усилия ладоней.
  3. Повторите 10-20 раз.

Упражнение 3

  1. Сцепив ладони на затылке, запрокидывайте голову назад только усилием мышц шеи, преодолевая сопротивление рук.
  2. Наклоните голову вперед до упора, преодолевая сопротивление рук на затылке.
  3. Повторите 10-20 раз.

Упражнение 4

  1. Прислоните правую ладонь к правому виску. Преодолевая сопротивление руки, шею наклоните в правый бок, затем в левый.
  2. То же самое сделайте левой рукой для левой поверхности шеи.
  3. Повторите 10-20 раз.

Упражнение 5

  1. Левую руку положите на голову. Аккуратно наклоните голову к левому плечу, насколько можете. Удерживайте 20-30 секунд.
  2. То же самое проделайте с правой стороной.
  3. Повторите 3 раза.

Упражнение 6

Помассируйте затылок в течение 3-5 минут. Это снимет болезненные ощущения в области шеи.

Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru

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