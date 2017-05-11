6 простых способов избавить компьютер от пыли и грязи

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Пыль — один из главных врагов вашего компьютера. Как бы мы ни следили за чистотой, что бы ни делали — все равно пыль из воздуха втягивается компьютером, мешая ему работать, а вас заставляет постоянно чихать. AdMe.ru собрал советы о том, как легко почистить компьютер от пыли и грязи с помощью подручных средств.

1. Протираем экран

Для удаления пыли с экранов ноутбуков и компьютеров в домашних условиях часто используют бумажные салфетки или грубые полотенца, но в этом случае большое количество ворсинок прилипает к экрану, падает вниз и попадает внутрь клавиатуры. К тому же салфетки и грубая ткань оставляют разводы и, хуже того, мелкие царапины на дисплее. Только салфетка из микрофибры подойдет для очистки экрана! Такая ткань не оставляет после себя волокон, она достаточно мягкая, чтобы не поцарапать поверхность экрана.

2. Удаляем загрязнения с корпуса

Не используйте средства, содержащие спирт, аммиак или ацетон. Эти агрессивные жидкости способны стереть краску с кнопок и могут запросто повредить экран, особенно в том случае, если он снабжен антибликовым покрытием. Чтобы приготовить универсальную чистящую жидкость в домашних условиях, смешайте воду и белый уксус в равных пропорциях. Используйте этот раствор, чтобы слегка смачивать (но не окунать!) салфетку, которой вы протираете компьютер.

3. Избавляемся от царапин

Используйте немного зубной пасты, чтобы отполировать царапину. Убедитесь, что это не паста-гель, — она не сработает. Также не используйте зубную пасту с крупным абразивом и какими-либо частичками для отбеливания. Нанесите зубную пасту поверх царапины с помощью микрофибры (микроволокна) или другой мягкой ткани.

Оставьте пасту высыхать, а после сотрите ее чистой, слегка влажной тканью.

4. Продуваем от пыли

Мусор и пыль из клавиатуры легко удалить при помощи обычного фена. С помощью фена можно также выдуть пыль из системного блока: Отключаем компьютер от сети, отсоединяем от проводов.

Снимаем боковые стенки корпуса с помощью отвертки.

Продуваем блок только в режиме холодного воздуха.

5. Удаляем пыль из труднодоступных мест

Чтобы выдуть пыль из труднодоступных мест, можно воспользоваться медицинской грушей (спринцовкой). Ей удобно выдувать пыль из таких мест, как радиаторы и вентиляторы в системном блоке. Следует использовать грушу объемом не менее 0,4 л, так как маленькая груша не создаст достаточного потока воздуха.

Отлично избавит компьютер от пыли и обычный пылесос. При очередной уборке дома заодно можно пропылесосить клавиатуру компьютера, системный блок и колонки, предварительно сняв щетку с трубы пылесоса.

6. Очищаем кнопки клавиатуры и мыши

А вот отличный способ очистить кнопки мыши и клавиши клавиатуры от грязи, не разбирая их: Смешайте в равных пропорциях белый уксус и воду, намочите этим раствором салфетку из микрофибры и отожмите ее.

Возьмите любой широкий тонкий инструмент, например хлебный нож или линейку, и закройте его край салфеткой.

Удалите грязь под клавишами.