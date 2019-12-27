6 простых движений для массажа головы, который поможет избавиться от морщин
Даже если вы регулярно ухаживаете за кожей, посещаете косметолога и делаете «уколы красоты», этого не всегда достаточно для молодости лица. Большое значение имеет состояние мышц и сухожилий головы и шеи. Это влияет на цвет кожи и на то, будут ли выражены отечность, птоз, морщины или лицо будет оставаться свежим и подтянутым.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, что такое апоневроз головы и почему ежедневный быстрый массаж этой зоны дает заметный эффект лифтинга лица. А также подобрали необходимые упражнения.
Апоневроз головы — это широкая сухожильная пластинка, которая расположена у нас под волосистой частью головы. Так называемый сухожильный шлем (скальп) с возрастом становится неподвижным, теряет эластичность и сильнее прирастает к черепу. Сжимаясь, он замедляет микроциркуляцию крови и создает эффект тугой резиновой шапочки, которая давит на голову и опускает лицо вниз. Из-за этого появляются нависшие веки, опущенные уголки глаз, брыли, глубокие морщины, «плывет» овал лица.
Здоровое состояние сухожильного шлема — подвижность, и ее можно вернуть с помощью самостоятельного массажа этой зоны. Чем подвижнее шлем, тем свежее лицо.
Основные эффекты, которые дает массаж, — это:
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лучшее питание волосяных луковиц и, как следствие, активация роста волос;
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улучшение циркуляции крови и лимфодренаж
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нормализация сердечного ритма
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уменьшение головных болей;
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снижение отечности лица, особенно верхней половины;
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естественный лифтинг тканей лица;
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уменьшение выраженности морщин.
1. Боковой захват
Захватите волосы у корней с двух сторон головы, на несколько сантиметров выше ушей, чувствуя движение скальпа и немного натягивая волосы по направлению к макушке. Задержитесь в этом положении. Немного наклоните голову вперед, чтобы усилить натяжение волос и кожи, и выполняйте круговые движения руками по часовой стрелке и против часовой стрелки.
Время выполнения: 30–40 секунд.
2. Захват за ушами
Захватите волосы с двух сторон головы за ушами, ближе к затылку, чувствуя движение скальпа и немного натягивая волосы по направлению к макушке. Задержитесь в этом положении, а затем выполняйте легкие круговые движения руками по часовой стрелке и против часовой стрелки.
Время выполнения: 30–40 секунд.
3. Лобно-затылочный захват
Захватите руками волосы в затылочной зоне (в районе затылочной ямки) и лобной зоне (у линии роста волос). Слегка натягивая волосы по направлению к макушке, задержитесь в этом положении, а затем выполняйте круговые движения руками по часовой стрелке и против часовой стрелки.
Время выполнения: 30–40 секунд.
4. Массаж от лба к макушке
Расположите пальцы обеих рук на лбу, на границе роста волос, и продвигайтесь к макушке, совершая легкие надавливающие и круговые движения. Задержитесь и сильнее промассируйте те зоны, в которых ощущаете болезненность.
Время выполнения: 30–40 секунд.
5. Массаж затылочной зоны
Расположите пальцы обеих рук на затылочной зоне и продвигайтесь вниз к шее, совершая легкие надавливающие и круговые движения. Задержитесь и сильнее промассируйте те зоны, в которых чувствуете болезненность.
Время выполнения: 30–40 секунд.
6. Лимфодренаж
Сожмите руки в кулаки и расположите их на выступающих косточках черепа, с двух сторон от затылочной ямки. Массируйте надавливающими круговыми движениями.
Время выполнения: 30–40 секунд.
Этот массаж можно выполнять в течение дня, однако лучшее время для него — утром после пробуждения, в положении сидя или стоя.