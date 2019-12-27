6 простых движений для массажа головы, который поможет избавиться от морщин

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Даже если вы регулярно ухаживаете за кожей, посещаете косметолога и делаете «уколы красоты», этого не всегда достаточно для молодости лица. Большое значение имеет состояние мышц и сухожилий головы и шеи. Это влияет на цвет кожи и на то, будут ли выражены отечность, птоз, морщины или лицо будет оставаться свежим и подтянутым.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что такое апоневроз головы и почему ежедневный быстрый массаж этой зоны дает заметный эффект лифтинга лица. А также подобрали необходимые упражнения.

Апоневроз головы — это широкая сухожильная пластинка, которая расположена у нас под волосистой частью головы. Так называемый сухожильный шлем (скальп) с возрастом становится неподвижным, теряет эластичность и сильнее прирастает к черепу. Сжимаясь, он замедляет микроциркуляцию крови и создает эффект тугой резиновой шапочки, которая давит на голову и опускает лицо вниз. Из-за этого появляются нависшие веки, опущенные уголки глаз, брыли, глубокие морщины, «плывет» овал лица. Здоровое состояние сухожильного шлема — подвижность, и ее можно вернуть с помощью самостоятельного массажа этой зоны. Чем подвижнее шлем, тем свежее лицо.

Основные эффекты, которые дает массаж, — это: лучшее питание волосяных луковиц и, как следствие, активация роста волос;

улучшение циркуляции крови и лимфодренаж

нормализация сердечного ритма

уменьшение головных болей;

снижение отечности лица, особенно верхней половины;

естественный лифтинг тканей лица;

уменьшение выраженности морщин.

1. Боковой захват

Захватите волосы у корней с двух сторон головы, на несколько сантиметров выше ушей, чувствуя движение скальпа и немного натягивая волосы по направлению к макушке. Задержитесь в этом положении. Немного наклоните голову вперед, чтобы усилить натяжение волос и кожи, и выполняйте круговые движения руками по часовой стрелке и против часовой стрелки. Время выполнения: 30–40 секунд.

2. Захват за ушами

Захватите волосы с двух сторон головы за ушами, ближе к затылку, чувствуя движение скальпа и немного натягивая волосы по направлению к макушке. Задержитесь в этом положении, а затем выполняйте легкие круговые движения руками по часовой стрелке и против часовой стрелки. Время выполнения: 30–40 секунд.

3. Лобно-затылочный захват

Захватите руками волосы в затылочной зоне (в районе затылочной ямки) и лобной зоне (у линии роста волос). Слегка натягивая волосы по направлению к макушке, задержитесь в этом положении, а затем выполняйте круговые движения руками по часовой стрелке и против часовой стрелки. Время выполнения: 30–40 секунд.

4. Массаж от лба к макушке

Расположите пальцы обеих рук на лбу, на границе роста волос, и продвигайтесь к макушке, совершая легкие надавливающие и круговые движения. Задержитесь и сильнее промассируйте те зоны, в которых ощущаете болезненность. Время выполнения: 30–40 секунд.

5. Массаж затылочной зоны

Расположите пальцы обеих рук на затылочной зоне и продвигайтесь вниз к шее, совершая легкие надавливающие и круговые движения. Задержитесь и сильнее промассируйте те зоны, в которых чувствуете болезненность. Время выполнения: 30–40 секунд.

6. Лимфодренаж

Сожмите руки в кулаки и расположите их на выступающих косточках черепа, с двух сторон от затылочной ямки. Массируйте надавливающими круговыми движениями. Время выполнения: 30–40 секунд.