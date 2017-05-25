6 приложений, которые уберегут от неудачных экспериментов с внешностью

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Раньше, чтобы изменить имидж, нужно было действовать методом реальных проб и ошибок. Сегодня же достаточно установить нужное приложение на телефон. AdMe.ru составил список программ, при помощи которых можно примерить любую внешность сначала виртуально, а уж затем записываться в салон.

YouCam Makeup iOS и Android

Советуем сильно не увлекаться этим приложением, иначе жить без него не сможете. 100 млн скачиваний — яркое тому доказательство. Полный набор инструментов, чтобы из утренней неудачной фотки вылепить лицо модели Victoria’s Secret. Доступны функции изменения контура лица, выравнивания цвета, отбеливания зубов, нанесения макияжа на глаза, губы. А также есть своя социальная бьюти-сеть.

Virtual Nail Salon iOS и Android

С помощью этого приложения вы можете «примерить» цвет лака и дизайн ногтей на свою руку. Для этого сфотографируйте ее или загрузите снимок из галереи. Так вы избавите себя от мучительного выбора в салоне и просто расслабитесь за милой беседой с мастером.

Hairstyle Makeover iOS

Самый сложный выбор для девушек — это выбор стрижки. В этом часто преобладают 2 тактики: вслед за одной следуют все остальные и стригутся одинаково или ходят всю жизнь лишь с 2–3 прическами. Но с этим приложением вы можете менять имидж уверенно и делать это чаще.

Hair Сolor Сhanger iOS и Android

Поменять цвет волос легко! Сделать это можно, скачав приложение Hair Сolor Сhanger. А если хотите разыграть подругу или маму, пришлите ей свою фотографию с фиолетовыми волосами.

Perfect 365 iOS и Android

Зачем краситься ради одного снимка в инстаграм? Тысячи девушек становятся красотками на фотографиях благодаря этому приложению. Оно позволяет нанести румяна, сделать глаза выразительнее, а губы — сочнее.

MyDressing Android

При помощи этого приложения вы можете загрузить снимки всей вашей одежды в виртуальную гардеробную. Теперь ни одна вещь не затеряется в глубине шкафа. Легко вырезав одежду из фото, создавайте образы, подбирайте наряд на вечер, сидя днем в офисе. Интеграция с социальными сетями позволит поделиться идеей наряда с друзьями.