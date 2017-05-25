6 приложений, которые уберегут от неудачных экспериментов с внешностью
Раньше, чтобы изменить имидж, нужно было действовать методом реальных проб и ошибок. Сегодня же достаточно установить нужное приложение на телефон.
AdMe.ru составил список программ, при помощи которых можно примерить любую внешность сначала виртуально, а уж затем записываться в салон.
Советуем сильно не увлекаться этим приложением, иначе жить без него не сможете. 100 млн скачиваний — яркое тому доказательство. Полный набор инструментов, чтобы из утренней неудачной фотки вылепить лицо модели Victoria’s Secret. Доступны функции изменения контура лица, выравнивания цвета, отбеливания зубов, нанесения макияжа на глаза, губы. А также есть своя социальная бьюти-сеть.
С помощью этого приложения вы можете «примерить» цвет лака и дизайн ногтей на свою руку. Для этого сфотографируйте ее или загрузите снимок из галереи. Так вы избавите себя от мучительного выбора в салоне и просто расслабитесь за милой беседой с мастером.
Hairstyle Makeover
Самый сложный выбор для девушек — это выбор стрижки. В этом часто преобладают 2 тактики: вслед за одной следуют все остальные и стригутся одинаково или ходят всю жизнь лишь с 2–3 прическами. Но с этим приложением вы можете менять имидж уверенно и делать это чаще.
Поменять цвет волос легко! Сделать это можно, скачав приложение Hair Сolor Сhanger. А если хотите разыграть подругу или маму, пришлите ей свою фотографию с фиолетовыми волосами.
Зачем краситься ради одного снимка в инстаграм? Тысячи девушек становятся красотками на фотографиях благодаря этому приложению. Оно позволяет нанести румяна, сделать глаза выразительнее, а губы — сочнее.
MyDressing
При помощи этого приложения вы можете загрузить снимки всей вашей одежды в виртуальную гардеробную. Теперь ни одна вещь не затеряется в глубине шкафа. Легко вырезав одежду из фото, создавайте образы, подбирайте наряд на вечер, сидя днем в офисе. Интеграция с социальными сетями позволит поделиться идеей наряда с друзьями.
Фото на превью Rex Features