6 правил ухода, благодаря которым ваши ножки всегда будут выглядеть безупречно
Из-за вечной спешки, неудобной обуви и необходимости подолгу стоять в общественном транспорте нашим ногам очень часто приходится несладко. Именно поэтому за ними нужно грамотно ухаживать.
AdMe.ru собрал для вас простые правила и советы, благодаря которым вы будете выглядеть безупречно от макушки до пяток.
Держите ноги сухими
Базовым принципом гигиены является поддержание ног в сухости, поскольку повышенная влажность — одна из главных причин появления грибка. Чтобы ваши ноги всегда были сухими, соблюдайте несколько простых правил:
- Отдавайте предпочтение обуви из натуральных материалов, которая позволяет коже дышать.
- Старайтесь не носить одну и ту же пару обуви несколько дней подряд.
- Вытирайте ноги насухо после того, как приняли душ.
Правильно ухаживайте за ногтями
Неправильная форма ногтей может стать причиной их врастания. Чтобы этого избежать, следуйте нескольким простым советам:
- Ногти нужно обрезать по прямой, без закруглений.
- Не стригите ногти слишком коротко: это также может привести к врастанию или инфекции.
- Не удаляйте кутикулу, достаточно просто отодвинуть ее к основанию ногтя с помощью специальной палочки.
Следите за здоровьем ногтей
Если избежать врастания ногтя все же не удалось, вы можете попробовать устранить эту проблему следующим образом.
- Подержите ноги в теплой воде 15–20 минут. Чтобы обеззаразить воду, добавьте в нее 1 ст. л. соли в расчете на 1 л воды.
- Аккуратно подцепите ноготь зубной нитью и слегка приподнимите его.
- Обработайте поврежденный участок антисептиком и наклейте на него пластырь.
- Повторяйте эту процедуру ежедневно до тех пор, пока ноготь не придет в норму.
Если покраснение и воспаление вокруг вросшего ногтя сильное, заниматься самолечением не стоит. В таких сложных случаях лучше обратиться к врачу.
Регулярно делайте ванночки для ног
Чтобы ваши ножки всегда были красивыми, а пятки — мягкими, нужно делать ванночки для ног — 1 раз в неделю по 15–20 минут. Для этого можно использовать самые разные ингредиенты, начиная с обычной поваренной соли и заканчивая эфирными маслами и травяными настоями.
После ванночки используйте скраб или пемзу, чтобы удалить загрубевшую кожу.
Используйте увлажняющий крем
Хороший крем для ног — такая же обязательная составляющая ухода, как крем для рук и для лица. Выбирайте средства, в состав которых входят смягчающие компоненты, такие как диметикон, ланолин и вазелин, а также увлажняющие компоненты, например глицерин и лецитин. Не смазывайте кремом участки между пальцами — это может привести к возникновению грибка.
Не забывайте о массаже ног
Массаж ног — лучшее средство, которое помогает избавиться от усталости, улучшить кровообращение и сохранить ноги здоровыми. Уделяйте ему 5 минут ежедневно. Для этого вы можете купить специальный массажер или просто покатать по полу обычный теннисный шарик или другой круглый предмет.
Фото на превью wikihow