6 правил ухода, благодаря которым ваши ножки всегда будут выглядеть безупречно

Из-за вечной спешки, неудобной обуви и необходимости подолгу стоять в общественном транспорте нашим ногам очень часто приходится несладко. Именно поэтому за ними нужно грамотно ухаживать.

AdMe.ru собрал для вас простые правила и советы, благодаря которым вы будете выглядеть безупречно от макушки до пяток.

Держите ноги сухими

Базовым принципом гигиены является поддержание ног в сухости, поскольку повышенная влажность — одна из главных причин появления грибка. Чтобы ваши ноги всегда были сухими, соблюдайте несколько простых правил:

  • Отдавайте предпочтение обуви из натуральных материалов, которая позволяет коже дышать.
  • Старайтесь не носить одну и ту же пару обуви несколько дней подряд.
  • Вытирайте ноги насухо после того, как приняли душ.

Правильно ухаживайте за ногтями

Неправильная форма ногтей может стать причиной их врастания. Чтобы этого избежать, следуйте нескольким простым советам:

  • Ногти нужно обрезать по прямой, без закруглений.
  • Не стригите ногти слишком коротко: это также может привести к врастанию или инфекции.
  • Не удаляйте кутикулу, достаточно просто отодвинуть ее к основанию ногтя с помощью специальной палочки.

Следите за здоровьем ногтей

Если избежать врастания ногтя все же не удалось, вы можете попробовать устранить эту проблему следующим образом.

  1. Подержите ноги в теплой воде 15–20 минут. Чтобы обеззаразить воду, добавьте в нее 1 ст. л. соли в расчете на 1 л воды.
  2. Аккуратно подцепите ноготь зубной нитью и слегка приподнимите его.
  3. Обработайте поврежденный участок антисептиком и наклейте на него пластырь.
  4. Повторяйте эту процедуру ежедневно до тех пор, пока ноготь не придет в норму.

Если покраснение и воспаление вокруг вросшего ногтя сильное, заниматься самолечением не стоит. В таких сложных случаях лучше обратиться к врачу.

Регулярно делайте ванночки для ног

Чтобы ваши ножки всегда были красивыми, а пятки — мягкими, нужно делать ванночки для ног — 1 раз в неделю по 15–20 минут. Для этого можно использовать самые разные ингредиенты, начиная с обычной поваренной соли и заканчивая эфирными маслами и травяными настоями.

После ванночки используйте скраб или пемзу, чтобы удалить загрубевшую кожу.

Используйте увлажняющий крем

Хороший крем для ног — такая же обязательная составляющая ухода, как крем для рук и для лица. Выбирайте средства, в состав которых входят смягчающие компоненты, такие как диметикон, ланолин и вазелин, а также увлажняющие компоненты, например глицерин и лецитин. Не смазывайте кремом участки между пальцами — это может привести к возникновению грибка.

Не забывайте о массаже ног

Массаж ног — лучшее средство, которое помогает избавиться от усталости, улучшить кровообращение и сохранить ноги здоровыми. Уделяйте ему 5 минут ежедневно. Для этого вы можете купить специальный массажер или просто покатать по полу обычный теннисный шарик или другой круглый предмет.

Фото на превью wikihow

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