6 правил ухода, благодаря которым ваши ножки всегда будут выглядеть безупречно

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Из-за вечной спешки, неудобной обуви и необходимости подолгу стоять в общественном транспорте нашим ногам очень часто приходится несладко. Именно поэтому за ними нужно грамотно ухаживать. AdMe.ru собрал для вас простые правила и советы, благодаря которым вы будете выглядеть безупречно от макушки до пяток.

Держите ноги сухими

Базовым принципом гигиены является поддержание ног в сухости, поскольку повышенная влажность — одна из главных причин появления грибка. Чтобы ваши ноги всегда были сухими, соблюдайте несколько простых правил: Отдавайте предпочтение обуви из натуральных материалов, которая позволяет коже дышать.

Старайтесь не носить одну и ту же пару обуви несколько дней подряд.

Вытирайте ноги насухо после того, как приняли душ.

Правильно ухаживайте за ногтями

Неправильная форма ногтей может стать причиной их врастания. Чтобы этого избежать, следуйте нескольким простым советам: Ногти нужно обрезать по прямой, без закруглений.

Не стригите ногти слишком коротко: это также может привести к врастанию или инфекции.

Не удаляйте кутикулу, достаточно просто отодвинуть ее к основанию ногтя с помощью специальной палочки.

Следите за здоровьем ногтей

Если избежать врастания ногтя все же не удалось, вы можете попробовать устранить эту проблему следующим образом. Подержите ноги в теплой воде 15–20 минут. Чтобы обеззаразить воду, добавьте в нее 1 ст. л. соли в расчете на 1 л воды. Аккуратно подцепите ноготь зубной нитью и слегка приподнимите его. Обработайте поврежденный участок антисептиком и наклейте на него пластырь. Повторяйте эту процедуру ежедневно до тех пор, пока ноготь не придет в норму. Если покраснение и воспаление вокруг вросшего ногтя сильное, заниматься самолечением не стоит. В таких сложных случаях лучше обратиться к врачу.

Регулярно делайте ванночки для ног

Чтобы ваши ножки всегда были красивыми, а пятки — мягкими, нужно делать ванночки для ног — 1 раз в неделю по 15–20 минут. Для этого можно использовать самые разные ингредиенты, начиная с обычной поваренной соли и заканчивая эфирными маслами и травяными настоями. После ванночки используйте скраб или пемзу, чтобы удалить загрубевшую кожу.

Используйте увлажняющий крем

Хороший крем для ног — такая же обязательная составляющая ухода, как крем для рук и для лица. Выбирайте средства, в состав которых входят смягчающие компоненты, такие как диметикон, ланолин и вазелин, а также увлажняющие компоненты, например глицерин и лецитин. Не смазывайте кремом участки между пальцами — это может привести к возникновению грибка.

Не забывайте о массаже ног

Массаж ног — лучшее средство, которое помогает избавиться от усталости, улучшить кровообращение и сохранить ноги здоровыми. Уделяйте ему 5 минут ежедневно. Для этого вы можете купить специальный массажер или просто покатать по полу обычный теннисный шарик или другой круглый предмет.