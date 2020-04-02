6 ошибок в соблюдении гигиены, с которыми давно пора попрощаться

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Чтобы быть здоровыми, мы должны не только соблюдать гигиену, но и делать это по всем правилам. В противном случае результата не будет. Для многих может стать сюрпризом тот факт, что они неправильно заботились о здоровье всю свою жизнь. Что ж, самое время это исправить.

AdMe.ru тщательно изучил наиболее распространенные ошибки в соблюдении гигиены. Предлагаем вам ознакомиться с ними и позаботиться о себе самым тщательным образом.

1. Мы слишком часто принимаем душ или ванну

Это может звучать странно, но слишком частое мытье так же плохо, как его отсутствие. По словам экспертов по инфекционным заболеваниям из Колумбийского университета, слишком частое принятие душа делает кожу сухой и раздражительной. Она трескается, а значит, микробы могут легко проникнуть в ваше тело через эти повреждения. Специалисты рекомендуют мыться не чаще 1 раза в день. Если вы хотите получить более детальную информацию о необходимом количестве водных процедур, ее можно найти здесь.

2. Мы не моем руки перед походом в туалет

Бактерии обитают не только в туалете, но и по всему дому. Это означает, что, если вы не моете руки в течение длительного времени, вероятно, на них также присутствуют бактерии. При посещении туалета вы прикасаетесь к интимным частям тела, для которых микробы особенно опасны. Таким образом, мытье рук перед посещением туалета даже важнее, чем после.

3. Мы нажимаем на кнопку слива кончиками пальцев

Туалет, вероятно, самое грязное место в квартире. Наблюдения показывают, что даже через 90 минут после смыва десятки капель с бактериями все еще находятся на поверхности унитаза. Поэтому старайтесь нажимать на кнопку унитаза не кончиком пальца, а суставом или тыльной стороной пальца. Так вы минимизируете риск распространения бактерий, если вдруг дотронетесь до чего-то пальцем прежде, чем помоете руки.

4. Мы долгое время спим на одной и той же подушке

Перьевые и пуховые подушки — рай для пылевых клещей и плесени. Со временем они могут перейти на лицо человека и вызвать такие проблемы с кожей, как демодекоз. Исследования подтверждают, что пылевые клещи могут вызывать аллергию, провоцирующую заложенность носа, отек и раздражение верхних дыхательных путей. Также рекомендуется каждую неделю стирать подушку при температуре не менее 50 °С.

5. Мы позволяем животным спать с нами

Оказывается, даже ночью мы должны соблюдать правила гигиены. Так, например, не рекомендуется позволять кошкам и собакам спать в одной постели с вами. Даже самые ухоженные животные переносят на своей шерсти множество бактерий. Трудно поверить, но некоторые из них могут даже вызвать бубонную чуму. И речь идет не о Средневековье, а о современности! Статистика говорит, что в период с 1977 по 1998 год было зарегистрировано 23 случая заражения этой смертельной болезнью от домашних кошек.

6. Мы моем лицо с мылом

Некоторые люди ошибочно полагают, что, если 2 раза в день умывать лицо мылом, оно будет очень чистым и можно навсегда забыть о прыщах. На самом деле мыло способствует закупориванию пор и провоцирует воспаление. Дерматологи подчеркивают, что мыло изначально не предназначалось для лица. При его использовании вы разрушаете защитный барьер и нарушаете естественный уровень pH вашей кожи.