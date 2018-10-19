6 ошибок при покупке джинсов, из-за которых они плохо сидят на вас

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С того самого дня, как в 1853 году Ливай Страусс сшил первые джинсы, они прочно вошли в нашу жизнь: созданные как одежда для золотоискателей, брюки из парусины перекочевали из гардеробов рабочих на модные подиумы. Сегодня вряд ли можно найти одежду, которая сравнится по популярности с изобретением Страусса: ее носят во всем мире люди разных возрастов и профессий. Но, несмотря на разнообразие моделей, иногда бывает сложно выбрать именно «свою» пару, ведь, как и в любом деле, в выборе джинсов есть свои тонкости.

AdMe.ru собрал для вас самые распространенные ошибки, которые мы совершаем при покупке брюк из денима.

1. Не обращаем внимания на посадку

Даже если вы берете джинсы вашего размера, особенно если речь идет о покупке в интернет-магазине, — обратите внимание на посадку. Если вы хотите заказать модель с посадкой regular или medium, то можете выбирать свой размер, а если вам приглянулась пара с заниженной посадкой — помните, что, если у вас есть даже небольшой живот, брюки могут просто не застегнуться. Обычно на этикетке джинсов пишут 2 размера: длина по внутреннему шву (L) и длина окружности по талии (W). Попробуйте найти указание на длину окружности по бедрам (обычно маркируется буквой H), которая в этом случае гораздо важнее, чем размер в талии.

2. Не смотрим на расположение карманов

При покупке джинсов следует помнить, что они должны хорошо смотреться не только спереди, но и сзади. Не стоит покупать модель с карманами, расположенными слишком низко: так будет казаться, что ваши ягодицы находятся не в лучшей форме. В оптимальном варианте нижняя линия кармана должна располагаться не ниже того места, где заканчивается ягодичная мышца. Слишком большие карманы визуально увеличат объем, и вы будете выглядеть полнее, чем на самом деле: поэтому, если вы хотите добиться именно такого эффекта, смело выбирайте подобную модель.

3. Покупаем джинсы, которые широки в поясе

Бывает так, что джинсы отлично сидят везде, кроме линии пояса, то есть вы можете легко просунуть несколько пальцев между поясом и спиной. Не стоит надеяться, что ремень избавит вас от этой проблемы: из-за него образуется складка и джинсы будут плохо сидеть. Выход здесь один — просто поищите другую модель. Стоит ли брать джинсы на размер меньше в надежде, что они растянутся? Чтобы понять, станут джинсы свободнее в процессе носки или нет — посмотрите на состав ткани на ярлычке: если в ней есть эластан, лайкра или спандекс, то уже через пару-тройку часов после того, как вы их наденете, они станут менее обтягивающими.

4. Не придаем значения боковому шву

И еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание при покупке, — боковой шов. Особенно это касается джинсов скинни: если шов ниже колена будет идти неровно, это не только причинит вам неудобство, но и визуально искривит ноги. Что же касается моделей широкого кроя, то шов, который будет идти не строго посередине ноги, создаст эффект более полных, чем на самом деле, бедер.

5. Примеряем отдельно от вещей, с которыми будем носить

Одни и те же джинсы могут по-разному смотреться в разных комплектах: например, отлично подходить к майке, но совершенно не сочетаться со свитером. Поэтому, отправляясь в примерочную в магазине, возьмите с собой приблизительно такие же вещи, с которыми будете их носить. Немаловажно учесть и обувь: длина моделей классического покроя должна быть такой, чтобы нижняя линия брюк доходила ровно до середины каблука. Если понравившаяся модель оказалась слишком длинной, то ее вполне можно укоротить, не жертвуя фабричным швом, а вот удлинить, увы, не получится.

6. Выбираем неправильное время для примерки

Вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой: купили джинсы, которые идеально сидели на вас в примерочной, но, надев их на следующий день, заметили, что они слишком свободны в районе талии? Возможно, дело в том, что вы приобрели их сразу же после плотного приема пищи. Чтобы избежать подобных неожиданностей, ходите в магазин не раньше, чем через пару часов после еды.

А у вас есть хитрости, которые помогают выбрать идеальные джинсы?