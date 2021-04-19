6 ошибок, из-за которых даже в идеальной квартире заведется плесень

Плесень — крайне неприятное явление в доме. Она очень вредна для здоровья и может стать причиной возникновения респираторных заболеваний и головных болей. Так что вряд ли кто-то обрадуется, обнаружив на стене скопление черных пятен. Но тому, как правило, всегда есть разумное объяснение. И если набраться терпения, то можно избавиться от этого вредного соседства навсегда.

Сегодня мы в AdMe.ru постарались разузнать, какие очевидные и скрытые причины способствуют размножению спор. Спешим отметить, что это именно тот случай, когда понимание проблемы практически равноценно ее решению.

Не следить за состоянием труб

Плесень появляется только там, где есть подходящие для ее жизни условия: споры, источник пищи (например, хлопок, дерево, гипсокартон), темнота, тепло и, самое важное, влага. Если вы живете не во влажном климате и в вашем доме хорошая вентиляция, однако все равно появилась плесень, то первым делом стоит проверить, не сочится ли где-то вода. Например, протекающие трубы — одна из самых распространенных причин появления грибка.

Оставлять в комнате мокрое белье

Плесени, для того чтобы вырасти, много времени не требуется: всего лишь за 24–48 часов она начнет распространяться со скоростью света. Поэтому очень важно не оставлять влажную одежду после стирки лежать кучей весь день. Сушка одежды в помещении тоже ничего хорошего не даст (влага будет испаряться в воздух, и в результате будет повышаться влажность помещения), так что лучше сушите белье на улице. А если нет возможности, то хотя бы устраивайте регулярные проветривания.

Слишком сильно увлажнять воздух

Некоторые очень любят использовать увлажнители воздуха, даже добавляют в них любимые эфирные масла. Но существуют виды грибка, которым для роста достаточно, чтобы уровень влажности в помещении составлял 55 %. Следовательно, если вы включаете такой прибор, убедитесь, что влажность не будет превышать указанную отметку. Высокая влажность вредна не только тем, что сама является причиной появления плесени. В сыром воздухе любые влажные предметы и поверхности будут сохнуть дольше и, соответственно, окажутся дружелюбной средой для обитания этого паразита.

Чрезмерно поливать растения

Мало того, что сырая почва ведет к загниванию корней, она также служит открытым приглашением для возникновения плесени. Если на поверхности почвы в горшке вы заметили белый пушистый слой, то нужно снять чайной ложкой верхние 2–3 см земли и заменить ее новой и свежей. В дальнейшем стоит сократить полив, чтобы поверхность почвы успевала подсыхать.

Не проветривать помещение и не использовать вытяжку

Не стоит оставлять дверь в ванную открытой, когда принимаете душ. Если так поступать, пар будет свободно перемещаться по дому, что в итоге спровоцирует появление плесени в других комнатах. Со временем на стенах может скапливаться конденсат, что способствует росту грибка. Кухня — еще одно любимое место для плесени, потому что здесь почти всегда повышенная влажность. Чтобы избежать размножения спор, можно открывать окно во время кипячения воды и включать вытяжку, если есть такая возможность. Стоит также избегать скопления посуды в раковине, а кухонное полотенце регулярно стирать и просушивать на сквозняке.

Неверно организовывать места для хранения книг и журналов

В старых книгах и журналах легко может появиться плесень, особенно если в комнате сыро. Это случается из-за повышенной влажности или недостатка солнечного света. Лучше хранить книги на полке с хорошей вентиляцией, а не в закрытом шкафу или в подвале. К слову, если у вас много комнатных растений, которые, несомненно, являются прекрасным дополнением интерьера, их лучше держать подальше от книжных полок. Полезно бывает также регулярно протирать корешки и обложки книг, так как чистая поверхность менее привлекательна для спор.