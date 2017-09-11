6 знакомых всем ситуаций, которые на самом деле опасны для жизни

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Все мы живем привычной жизнью и не особенно задумываемся о том, что неприятности могут случиться буквально на пустом месте. AdMe.ru рассказывает о небольших мерах предосторожности, которые не потребуют особенных усилий, но при этом помогут избежать серьезной опасности.

1. Употребление домашних консервов

В некоторых продуктах «кустарного» изготовления — колбасе, соленой и копченой рыбе, солениях и консервах — может содержаться ботулотоксин. Он вызывает ботулизм — опасное инфекционно-токсическое заболевание. Бактерии ботулизма обычно находятся в почве, а из нее попадают в кишечник животных, птиц и рыб. Все, что загрязнено землей и содержимым кишечника животных, — мясо, рыба, грибы, овощи, фрукты и ягоды — потенциально опасно. Особенно активно палочка ботулизма накапливает токсин в благоприятных для нее условиях — там, где нет кислорода: вакуумная упаковка, консервы, вяленые и копченые продукты с корочкой. Ботулотоксин — мощный яд, но он легко разрушается под воздействием температуры. Консервированную еду перед употреблением лучше прокипятить, протушить или хотя бы нагреть до 40–50 градусов.

2. Оплата покупок наличными

На бумажных банкнотах обитает множество вирусов и бактерий, в том числе возбудители туберкулеза, пневмонии, гепатита, сальмонеллеза, дизентерии и гриппа. Из-за быстрой передачи денег от одного владельца к другому на одной банкноте могут обитать 10–30 тыс. микробов. И хотя деньги иногда обрабатывают озоном или ультрафиолетом, после контакта с купюрами руки нужно тщательно мыть.

3. «Обнимашки» с домашним питомцем

Утверждение о том, что собачья слюна чище человеческой, — миф. Собаки частенько обнюхивают разные отходы и экскременты, поэтому на их морде много вирусов и бактерий. Через кошек и собак передается лишай, золотистый стафилококк и бактерия Сapnocytophaga сanimorsus, которая вызывает у людей тяжелые заболевания — от сепсиса до пневмонии. Не позволяйте животным облизывать вас, мойте руки после контакта с ними и тщательно обрабатывайте царапины.

4. Смешивание чистящих средств

При уборке мы часто используем сильные химические вещества. В попытке оттереть устойчивые загрязнения может показаться, что смешать несколько чистящих средств будет еще эффективнее. Но такие смеси, вступив в химическую реакцию, выделяют столько токсичных газов, что это может привести к сильному химическому отравлению. Особенно опасно смешивать хлорный отбеливатель с чем-то, кроме чистой воды. Избегайте экспериментов с чистящими веществами, не позволяйте им попадать в глаза, на кожу и в легкие. Используйте маску и резиновые перчатки. Храните бытовую химию в недоступном для детей месте.

5. Приготовление пищи в поврежденной посуде

Антипригарная посуда со сколами и повреждениями может выделять токсичные вещества. Даже если посуда не повреждена, при сильном нагревании покрытие выделяет химические соединения, которые провоцируют различные болезни, в том числе рак. Не нагревайте антипригарную посуду выше 260 градусов, а также обращайтесь с кастрюлями и сковородками аккуратно, чтобы не повредить: не наливайте холодную воду в разогретую посуду и дождитесь ее полного остывания, прежде чем мыть.

6. Посиделки у камина

Огонь, горящий в камине, может выделять угарный газ, которым можно отравиться. Этот газ не имеет запаха, его нельзя увидеть или почувствовать. Убедитесь, что с вентиляцией помещения все в порядке, не спите при горящем камине и по возможности установите детектор угарного газа.