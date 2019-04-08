6 простых лимфодренажных упражнений, с которыми вес уходит без диет
Хотите похудеть, но вес стоит на месте? Замечаете у себя отечность лица и тела, проблемную кожу, целлюлит? Все эти признаки могут свидетельствовать о том, что лимфатическая система не работает так, как нужно. Ее можно сравнить с насосом, который постоянно находится в движении: если он начинает работать хуже и лимфа плохо циркулирует, в организме накапливаются токсины, а органы подвергаются лишней нагрузке.
Наладить правильное движение лимфы и, соответственно, похудеть и улучшить самочувствие можно нехитрыми на первый взляд действиями: больше двигаться, соблюдать питьевой режим, делать простейший лимфодренажный массаж и выполнять упражнения.
Мы в AdMe.ru подобрали простой комплекс упражнений, которые отлично справляются с задачей разгона лимфы. Особенно он будет полезен тем, чья физическая активность оставляет желать лучшего.
Плюсы лимфодренажа:
- выведение лишней жидкости из организма
- укрепление иммунитета
- укрепление нервной системы
- похудение
- улучшение тонуса кожи
Не стоит дополнительно стимулировать лимфу при:
- беременности
- онкологических заболеваниях
- воспалительных заболеваниях
- тромбофлебите
- лимфадените и лимфаденопатии
1. Массаж зоны ключиц
- Лягте на спину на ровной поверхности. Скрестите руки на груди так, чтобы пальцы левой ладони лежали под правой ключицей, а пальцы правой — под левой. Поднимайте локти, чтобы пальцы надавливали на эти области, проваливаясь в ямки.
- Вдох в исходном положении, выдох при нажатии.
- Повторить 15–20 раз.
2. Перекатывание на стопах
- Встаньте ровно, руки вдоль туловища, стопы параллельны друг другу. Приподнимитесь на носки, задержитесь на секунду, затем опуститесь и перекатитесь на пятки.
- Дыхание в обычном ритме.
- Повторить 20 раз.
3. Массаж зоны солнечного сплетения
- Встаньте или сядьте, спина прямая. Сложите большие и указательные пальцы обеих рук в щепотку. Сделайте вдох, положите сложенные пальцы на точку под ребрами на солнечном сплетении. Округлите спину и надавите пальцами на точку. Задержитесь на секунду в этом положении, затем выпрямите спину.
- Вдох при выпрямлении, выдох при нажатии.
- Повторить 15–20 раз.
4. «Японская вибрация»
- Лягте на спину на ровной поверхности. Поднимите вверх руки и ноги, слегка согнутые в колянях. Трясите ими одновременно, стараясь расслабить конечности.
- Дыхание в обычном ритме.
- Выполнять в течение 1–3 минут.
5. «Лягушка»
- Сидя на ровной поверхности, согните ноги в коленях, соедините стопы. Положив руки на колени, нажимайте на них со средней интенсивностью, но в быстром темпе, чтобы колени пружинили.
- Дыхание в обычном ритме.
- Повторить 30 раз.
6. Скручивания
- Лягте на спину на ровной поверхности, ноги прямые. Сгибая ноги в коленях, подтягивайте их к груди и возвращайтесь в исходное положение. Упражнение нужно делать в довольно быстром темпе, но комфортном для вас, чтобы дыхание не сбивалось.
- Вдох в исходном положении, выдох при скручивании.
- Повторить 20 раз.
Бонус: лимфодренажный массаж лица
Вышеперечисленные упражнения влияют на все тело, однако, чтобы быстро убрать утреннюю отечность, можно сделать прицельный массаж лица.
- Легкие поглаживания пальцами обеих рук от центра лба к вискам, 10 раз.
- Движения указательными пальцами обеих рук по косточкам под глазами по направлению к вискам, 10 раз.
- Скольжения с легким нажимом указательными пальцами обеих рук:
- от точки над верхней губой в стороны;
- от уголков губ в стороны;
- от центра подбородка немного вверх и в стороны. Все повторить по 10 раз.
В завершение сделайте несколько скольжений пальцами вниз от верхней части лба через все лицо и шею, чтобы направить отток лимфы.
Старайтесь выполнять комплекс каждый день, чтобы оставаться в отличной форме.
Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru