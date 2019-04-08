6 простых лимфодренажных упражнений, с которыми вес уходит без диет

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Хотите похудеть, но вес стоит на месте? Замечаете у себя отечность лица и тела, проблемную кожу, целлюлит? Все эти признаки могут свидетельствовать о том, что лимфатическая система не работает так, как нужно. Ее можно сравнить с насосом, который постоянно находится в движении: если он начинает работать хуже и лимфа плохо циркулирует, в организме накапливаются токсины, а органы подвергаются лишней нагрузке.

Наладить правильное движение лимфы и, соответственно, похудеть и улучшить самочувствие можно нехитрыми на первый взляд действиями: больше двигаться, соблюдать питьевой режим, делать простейший лимфодренажный массаж и выполнять упражнения.

Мы в AdMe.ru подобрали простой комплекс упражнений, которые отлично справляются с задачей разгона лимфы. Особенно он будет полезен тем, чья физическая активность оставляет желать лучшего.

Плюсы лимфодренажа:

  • выведение лишней жидкости из организма
  • укрепление иммунитета
  • укрепление нервной системы
  • похудение
  • улучшение тонуса кожи

Не стоит дополнительно стимулировать лимфу при:

  • беременности
  • онкологических заболеваниях
  • воспалительных заболеваниях
  • тромбофлебите
  • лимфадените и лимфаденопатии

1. Массаж зоны ключиц

  • Лягте на спину на ровной поверхности. Скрестите руки на груди так, чтобы пальцы левой ладони лежали под правой ключицей, а пальцы правой — под левой. Поднимайте локти, чтобы пальцы надавливали на эти области, проваливаясь в ямки.
  • Вдох в исходном положении, выдох при нажатии.
  • Повторить 15–20 раз.

2. Перекатывание на стопах

  • Встаньте ровно, руки вдоль туловища, стопы параллельны друг другу. Приподнимитесь на носки, задержитесь на секунду, затем опуститесь и перекатитесь на пятки.
  • Дыхание в обычном ритме.
  • Повторить 20 раз.

3. Массаж зоны солнечного сплетения

  • Встаньте или сядьте, спина прямая. Сложите большие и указательные пальцы обеих рук в щепотку. Сделайте вдох, положите сложенные пальцы на точку под ребрами на солнечном сплетении. Округлите спину и надавите пальцами на точку. Задержитесь на секунду в этом положении, затем выпрямите спину.
  • Вдох при выпрямлении, выдох при нажатии.
  • Повторить 15–20 раз.

4. «Японская вибрация»

  • Лягте на спину на ровной поверхности. Поднимите вверх руки и ноги, слегка согнутые в колянях. Трясите ими одновременно, стараясь расслабить конечности.
  • Дыхание в обычном ритме.
  • Выполнять в течение 1–3 минут.

5. «Лягушка»

  • Сидя на ровной поверхности, согните ноги в коленях, соедините стопы. Положив руки на колени, нажимайте на них со средней интенсивностью, но в быстром темпе, чтобы колени пружинили.
  • Дыхание в обычном ритме.
  • Повторить 30 раз.

6. Скручивания

  • Лягте на спину на ровной поверхности, ноги прямые. Сгибая ноги в коленях, подтягивайте их к груди и возвращайтесь в исходное положение. Упражнение нужно делать в довольно быстром темпе, но комфортном для вас, чтобы дыхание не сбивалось.
  • Вдох в исходном положении, выдох при скручивании.
  • Повторить 20 раз.

Бонус: лимфодренажный массаж лица

Вышеперечисленные упражнения влияют на все тело, однако, чтобы быстро убрать утреннюю отечность, можно сделать прицельный массаж лица.

  1. Легкие поглаживания пальцами обеих рук от центра лба к вискам, 10 раз.
  2. Движения указательными пальцами обеих рук по косточкам под глазами по направлению к вискам, 10 раз.
  3. Скольжения с легким нажимом указательными пальцами обеих рук:
  • от точки над верхней губой в стороны;
  • от уголков губ в стороны;
  • от центра подбородка немного вверх и в стороны. Все повторить по 10 раз.

В завершение сделайте несколько скольжений пальцами вниз от верхней части лба через все лицо и шею, чтобы направить отток лимфы.

Старайтесь выполнять комплекс каждый день, чтобы оставаться в отличной форме.

Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru

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