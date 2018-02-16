6 картинок, которые заставят ваш мозг закипеть, пока вы будете искать отличия

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Насколько вы внимательны к деталям? Можете ли с первого взгляда понять, где находится нужный предмет? Приглядитесь к картинкам. На каждой есть что-то, что с первого взгляда так просто и не отыщешь. Самое сложное мы припрятали в конце — для самых терпеливых и внимательных.