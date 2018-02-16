6 картинок, которые заставят ваш мозг закипеть, пока вы будете искать отличия

Насколько вы внимательны к деталям? Можете ли с первого взгляда понять, где находится нужный предмет? Приглядитесь к картинкам. На каждой есть что-то, что с первого взгляда так просто и не отыщешь. Самое сложное мы припрятали в конце — для самых терпеливых и внимательных.

Мы в AdMe.ru очень ждем, чтобы вы поскорее нашли всех зашифрованных персонажей.

6. Найдите панду

5. Найдите мальчика

4. Найдите свинку

3. Найдите змею

2. Найдите отличающуюся ноту

1. Найдите отличающуюся пару

Ну что, вам удалось найти все без подсказок? Похвастайтесь нам в комментариях

1 На склад!
8 Комментарии
  • 16 февраля 2018
  • 8
  • 9235

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