6 фатальных ошибок, которые все допускают при стирке кроссовок
Главную идею этой статьи выдадим сразу — стирать кроссовки в машинке можно. Вопреки опасениям многих сникерхедов, шансов достать из барабана чистые и практически новенькие кроссовки значительно больше, чем получить развалившуюся обувь. Если знать некоторые нюансы.
Предупреждаем, что ручная чистка во многих планах безопаснее: с ней нет риска, что вода расклеит подошву, а сушка испортит ее амортизационные качества. Но если у вас нет времени на химчистки для обуви либо загрязнение требует кардинальных мер, то без стиральной машинки не обойтись.
И мы в AdMe.ru приготовили для вас перечень самых частых ошибок, которые вы можете допустить при машинной стирке.
1. Вы не обращаете внимание на тип кроссовок
Существуют типы кроссовок, которые ни в коем случае нельзя стирать в автомате:
- Кожаные — они могут деформироваться.
- Замшевые — замша просто сотрется.
- С декоративными элементами — аксессуары оторвутся — это полбеды. Они еще и машинку могут сломать, повредив механические элементы или засорив слив.
- С подсветкой — она перестанет работать.
- С приклеенными светоотражателями — тоже могут оторваться.
- С проблемной подошвой — например, если она чуть-чуть отошла, то после стирки можно быть уверенным: она оторвется полностью.
- Светлые тканевые кеды с металлическими люверсами — ткань может окраситься ржавчиной.
А вообще, для начала советуем глянуть на ярлык — там обозначено, можно ли стирать вашу модель.
2. Стираете обувь в первозданном виде
Так нельзя. Перед стиркой обувь нужно подготовить, точнее, разобрать:
- Вынуть шнурки, иначе они могут не выстираться. Можно постирать их вручную либо закинуть в машинку вместе с кроссовками, поместив в специальный мешок.
- Вынуть стельки (если они вынимаются). Чтобы они не расслоились, стоит мыть их вручную с любым моющим средством и щеткой.
3. Забываете, что можно сломать машинку
Пропустив этот пункт, вы рискуете остаться с чистыми кроссовками, но со сломанной машинкой. Итак, как позаботиться о последней:
- Не стирать более двух пар одновременно.
- Не ставить на мощный отжим.
- Стирать кроссовки в специальном мешке.
- С подошвы удалить грязь, песок и мелкие камешки, которые с легкостью могут забить механизмы. Можно воспользоваться любым острым предметом, ватными палочками и отшлифовать результат сильной струей воды.
4. Выбираете неправильный режим
- Стирать нужно при температуре 30–40 °C. Более холодная вода не отмывает грязь, а горячая просто деформирует обувь.
- Выбирать только деликатный режим. В некоторых автоматах есть режим «Стирка обуви».
- Отжим — минимальный. Как следует выжать все равно не получится, а вот сломать машинку можете запросто.
- Сушку отключить. Она также может деформировать ваши кроссовки.
5. Пользуетесь порошком
Порошок трудно смыть, поэтому он может оставить разводы. Лучше использовать жидкое средство. Если кроссовки белые, то можно добавить немного отбеливателя вроде Vanish.
6. Неправильно сушите
Как правильно сушить:
- При комнатной температуре, подальше от батарей.
- Набить бумагой во избежание деформации. Можно использовать бумажные полотенца, салфетки, хлопчатобумажную ткань, полотенца, но не газеты, так как типографская краска может перейти на влажную обувь.
- Использовать сушилку для обуви можно, лишь когда кроссовки почти высохли.
Возможно, у вас есть дополнительные советы или истории с опытом в этой занятной процедуре? Поделитесь ими в комментариях!