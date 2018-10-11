6 фатальных ошибок, которые все допускают при стирке кроссовок

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Главную идею этой статьи выдадим сразу — стирать кроссовки в машинке можно . Вопреки опасениям многих сникерхедов, шансов достать из барабана чистые и практически новенькие кроссовки значительно больше, чем получить развалившуюся обувь. Если знать некоторые нюансы.

Предупреждаем, что ручная чистка во многих планах безопаснее: с ней нет риска, что вода расклеит подошву, а сушка испортит ее амортизационные качества. Но если у вас нет времени на химчистки для обуви либо загрязнение требует кардинальных мер, то без стиральной машинки не обойтись.

И мы в AdMe.ru приготовили для вас перечень самых частых ошибок, которые вы можете допустить при машинной стирке.