6 реальных способов заставить ноутбук работать быстрее
Лет 10 назад мы не представляли жизнь без компьютера. Сегодня едва ли не каждый из нас пользуется ноутбуком. Но время не щадит любимые гаджеты. Если ваш лэптоп работает медленнее, чем раньше, у этого может быть целый ряд причин. Но это не значит, что помочь ему нельзя.
AdMe.ru нашел несколько действенных способов помочь вашему устройству и делится ими с вами.
1. Проведите генеральную уборку
- Со временем мы накапливаем множество файлов и программ, которыми не пользуемся. Чтобы правильно очистить память ноутбука, стоит разобраться в типах ненужных файлов и местах их хранения. Есть специальные приложения, которые найдут громоздкие и неиспользуемые файлы, предлагая от них избавиться. Может, пора уже забыть о том самом видео с выпускного?
- Если хотите сделать все вручную, то обратитесь к стандартным инструментам операционной системы. На Mac OS обратите внимание на раздел «Другое» в «Хранилище», а на Windows начните с «Рабочего стола» и папки «Загрузки».
2. Обновите систему
- Обновления для Mac OS или Windows необходимы не только для безопасности, они также могут улучшить работу системы. Например, Apple обещает, что новая Mac OS (High Sierra) сделает ваш Mac быстрее и функциональнее.
- Как правило, нужные обновления система загружает сама, но никогда не будет лишним проверить их статус. Для Windows сделать это можно в разделе «Панель управления — Центр обновления Windows», для Mac — «Об этом Mac — Обновление ПО».
3. Очистите автозагрузку
- При установке программ некоторые из них добавляются в автозагрузку, то есть запускаются при включении ноутбука. Даже если вы ими не пользуетесь, они «съедают» ресурсы ноутбука.
- В современных версиях Windows (8 и 10) этот раздел можно найти в «Диспетчере задач» (Ctr+Alt+Del). В Windows 7 нажмите Win+R и напишите в строке «MSConfig», в Mac OS — «Системные настройки — Пользователи и группы — Объекты входа».
- Программы, которые необходимы при запуске, можно включать и отключать вручную. Главное, не трогайте те компоненты, названия которых для вас непонятны.
4. Избавьтесь от вирусов
- Если скорость работы ноутбука резко ухудшилась, то проблема может быть во вредоносных программах. Современные вирусы настолько хитроумны, что даже с установленным антивирусом вы не можете чувствовать себя в безопасности.
- Если у вас есть подозрения, что с ноутбуком что-то не так, воспользуйтесь бесплатной утилитой от Dr.Web. Отключите свой антивирус, проверьте компьютер утилитой и, быть может, все встанет на свои места. Главное, не забывайте о профилактике: любые подозрительные сайты, файлы или электронные сообщения могут таить угрозу.
5. Загляните внутрь
- Вы берете ноутбук на работу, в поездки, он располагается то у вас на коленях, то на обеденном столе. Это приводит к тому, что к лэптопу быстро пристают пыль и грязь, которые почти невозможно разглядеть снаружи.
- Понять, что ноутбук загрязнился, можно по его температуре и звуку работы: если устройство горячее и шумит, у вас проблемы. Решить их можно, вскрыв корпус и вооружившись щеткой или доверив это профессионалам. Чтобы все прошло как по маслу, прежде чем разобрать ноутбук, стоит сфотографировать его в сборе и посмотреть пару видеоуроков на YouTube.
6. Поменяйте то, что можете
- Многие модели ноутбуков, как и обычные ПК, можно улучшить. Например, увеличить объем оперативной памяти, что приведет к росту производительности. Кроме того, вместо обычного жесткого диска (HDD) можно поставить твердотельный SSD. Скорость работы при этом гарантированно возрастет. Наконец, не забывайте, что у многих ноутбуков съемная батарея. Когда ресурс подойдет к концу, ее можно обновить.
Если ноутбук вас не слушается
Советы, которые вы прочитали выше, — варианты решения распространенных проблем. Ниже вас ждет несколько нюансов, которые пригодятся вам, если вы хотите продлить жизнь вашему устройству.
- Постарайтесь знать о модели вашего ноутбука все. Базовые характеристики написаны на корпусе устройства или под батарейкой и содержатся в документах. Они пригодятся вам при обращении в мастерские или к частным мастерам.
- Если вам кажется, что замена запчастей — дело затратное и хлопотное, то как минимум не забывайте о базовых вещах — очистке ноутбука от пыли и грязи и очистке памяти устройства.
- Если вам интересно, как можно улучшить свой ноутбук, то загляните на YouTube. Мастера со всего света делятся видеосоветами по ремонту и апгрейду своих устройств. Быть может, среди них есть и ваше?
- Помните, что любые изменения в конфигурации устройств, равно как и открытие корпуса, целесообразны лишь после истечения официальной гарантии.
- Не доводите ноутбук до плачевного состояния. Лучше всего не устранять поломку, а предотвратить ее. Используйте советы по уходу за вашим устройством, следите за состоянием батареи, памяти и дисплея.