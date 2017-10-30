6 реальных способов заставить ноутбук работать быстрее

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Лет 10 назад мы не представляли жизнь без компьютера. Сегодня едва ли не каждый из нас пользуется ноутбуком. Но время не щадит любимые гаджеты. Если ваш лэптоп работает медленнее, чем раньше, у этого может быть целый ряд причин. Но это не значит, что помочь ему нельзя.

AdMe.ru нашел несколько действенных способов помочь вашему устройству и делится ими с вами.