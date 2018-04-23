5 задач на логику, которые прокачают ваш мозг
Регулярные тренировки мозга позволяют ему работать четко и отлаженно на протяжении всей жизни. Что для этого нужно? Все просто — не давать ему бездействовать и регулярно подкидывать различные задачки.
AdMe.ru предлагает вам несколько интересных загадок, которые кому-то покажутся простыми, а кто-то зависнет над их решением на несколько часов.
Какая буква?
Сколько лет братьям?
Конфеты
Сколько телефонов можно зарядить?
Кого уволили?
Сколько времени вам потребовалось на решение головоломок? Какая из них показалась самой сложной?
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