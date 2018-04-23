5 задач на логику, которые прокачают ваш мозг

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Регулярные тренировки мозга позволяют ему работать четко и отлаженно на протяжении всей жизни. Что для этого нужно? Все просто — не давать ему бездействовать и регулярно подкидывать различные задачки.

AdMe.ru предлагает вам несколько интересных загадок, которые кому-то покажутся простыми, а кто-то зависнет над их решением на несколько часов.

Какая буква?

Сколько лет братьям?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos.com

Конфеты

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos.com

Сколько телефонов можно зарядить?

Кого уволили?