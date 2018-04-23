5 задач на логику, которые прокачают ваш мозг

Регулярные тренировки мозга позволяют ему работать четко и отлаженно на протяжении всей жизни. Что для этого нужно? Все просто — не давать ему бездействовать и регулярно подкидывать различные задачки.

AdMe.ru предлагает вам несколько интересных загадок, которые кому-то покажутся простыми, а кто-то зависнет над их решением на несколько часов.

Какая буква?

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© depositphotos.com   © depositphotos.com   © depositphotos.com  

Сколько лет братьям?

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© depositphotos.com  

Конфеты

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© depositphotos.com  

Сколько телефонов можно зарядить?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© depositphotos.com   © depositphotos.com  

Кого уволили?

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© depositphotos.com   © depositphotos.com   © depositphotos.com  

Сколько времени вам потребовалось на решение головоломок? Какая из них показалась самой сложной?

4 На склад!
3 Комментарии
  • 23 апреля 2018
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  • 29378

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