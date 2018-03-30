5 задач на логику, которые не решить без помощи воображения

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Говорят, все гении — сумасшедшие, но далеко не каждый сумасшедший — гений. Герои наших сегодняшних загадок явно относятся к одной из этих категорий. И чтобы найти ответы, придется на пару минут примерить их роли на себя. Главное, не относитесь к этим загадкам слишком серьезно.

А в качестве бонуса редакция AdMe.ru приготовила одну загадку, на которую нет однозначного ответа, и ее решение ограничено только рамками вашего воображения. Ищите ее в конце статьи.

1.

В одной психиатрической лечебнице есть главный врач и некоторое количество сумасшедших. После применения нового препарата все пациенты вдруг «заразились» одинаковым недугом: у них появилась острая потребность кусать кого-то (может быть, даже себя) 1 раз в день. К счастью, действие препарата оказалось недолгим и длилось ровно неделю. Когда все пришло в норму, врач обнаружил, что у каждого пациента есть по 2 укуса. При этом самого врача укусили целых 100 раз. Сколько всего сумасшедших находится в больнице?

2.

Условия этой задачи довольно просты, но математика не поможет вам найти верное решение.

Мартин и Петр независимо друг от друга разделили 10 на Х. При этом Мартин получил 5, а Петр — 2. Чему в таком случае может быть равен Х? Подсказка: чтобы найти ответ, попробуйте выйти за рамки и мыслить шире.

3.

Один пациент психиатрической лечебницы был патологическим лгуном. Он был неопасен, просто каждый день выдумывал себе новую профессию и с жаром утверждал, что в этом деле он настоящий мастер. В качестве проверки врач давал ему соответствующее задание с одной оговоркой: если пациент справится, значит, он сказал правду и может отправляться домой. Но подопечный продолжал называть неверные профессии и день за днем проваливал проверки. Однажды утром он сказал: «Я кузнец, абсолютно уверен, что я кузнец!»

Тогда врач предложил ему 5 разноцветных цепей, в каждой из которых было по 3 звена, и попросил сделать из них 1 непрерывную цепь, разъединив и соединив вновь всего 3 звена. Каково же было удивление врача, когда подопечный справился с этим заданием. Уже на следующий день его отпустили домой. Каким образом кузнец выполнил задание?

4.

В одном небольшом городке жил старый часовщик, которого все жители давно считали безумным. Он жил затворником и был буквально помешан на своих часах. И вот однажды он создал часы, точнее и великолепнее которых еще не видел свет. Все богачи города стали наперебой предлагать мастеру огромные суммы денег за эти часы, но тот всем отвечал отказом. Однажды утром он объявил, что подарит свой шедевр тому, кто первым решит его загадку, причем участвовать в соревновании могут все желающие. Уже к полудню на площади у магазина собралась целая толпа.

Тогда часовщик достал 9 карманных часов и сказал, что нужно разложить их на витрине в 10 рядов по 3 часов в каждом. Тот, кому в итоге часовщик подарил свое драгоценное произведение, решил задачу за 10 минут. Сможете его опередить?

5. Бонус

В психиатрической больнице нужно было перекрасить стены в главном холле. Краска была нетоксичной, поэтому самым спокойным пациентам позволили находиться внутри и наблюдать за ходом работ. Когда маляр красил одну из стен, к нему подошел сумасшедший, и между ними произошел следующий диалог:

Что тогда сумасшедший сказал маляру в ответ? Подсказка: подойдите к решению этой задачки с юмором.

Ответы и решения спрятаны под стрелкой

1.

В психиатрической лечебнице было 20 сумасшедших.

Решение: Если обозначить количество сумасшедших Х, тогда общее количество укусов за неделю равно 7Х, а количество укусов у самих пациентов — 2Х. Соответственно, количество укусов у врача будет равно 7Х − 2Х, что по условию равно 100: 7Х − 2Х = 100 Х = 20

2.

Правильным считается ответ, что Х равен 0, а Мартин и Петр — школьники в разных странах. Петр за деление на ноль получил заслуженную двойку по 5-балльной системе оценок, а Мартин получил аналогичную оценку, но по 12-балльной шкале. Однако нам такой ответ показался немного скучным, и мы нашли альтернативное решение:

Если считать, что Х — это не число, а линия, и мы действительно разделим ею 10, то с одной стороны получится перевернутая 5, а с другой — перевернутая 2 (более или менее). Уверены, наш вариант — не единственный из тех, что имеют право на жизнь. Расскажите, какие еще оригинальные пути решения данной задачи вы видите?

3.

Кузнец разъединил 3 звена одной цепи и при помощи них соединил оставшиеся 4 части:

4.

Разложить 9 часов в 10 рядов по 3 часов в каждом можно так:

5.

Нам кажется, что сумасшедший дал довольно изящный и логичный ответ:

Согласны со всеми предложенными ответами? Какие еще варианты нашли вы?