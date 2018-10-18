5 вещей, которые стоит убрать из кошелька, чтобы потом не кусать локти

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Чувство паники, когда вы не можете найти свой кошелек, хоть раз в жизни охватывало каждого. Современные вместительные кошельки становятся чем-то вроде мини-сумки, куда можно сложить все важные вещи. Но тогда при утере или краже вы вручаете вору ключи от всей вашей жизни, ведь если злоумышленник нацелился на сумку, то кошелек — самая логичная и частая кража.

То, что в бумажнике нельзя хранить пароли и ПИН-коды, ключи и паспорт, — довольно очевидный факт. Мы в AdMe.ru разбирались, какие еще предметы могут сослужить вам плохую службу при утере кошелька.

1. Карточки социального страхования

Если мошенникам известны заветные цифры номера свидетельства, то этого вполне достаточно, чтобы оформить на ваше имя кредит или открыть платежную карту. Храните свидетельство отдельно в надежном месте, а также проверьте, не упоминается ли на других ваших документах его номер. С 2005 года его больше не наносят на документы в России и других странах, а вот выданные ранее удостоверения личности стоит проверить и по возможности заменить.

2. Чеки из банков и магазинов

Если ваши чеки попадут в чужие руки, это не так уж и безопасно. Потому что опытные мошенники с их помощью получают информацию о транзакциях, а уже по ним можно добраться до банковского счета. Довольно распространенная мошенническая схема, которая наносит урон магазинам, — это получение возврата по чужому чеку за вещь, просто взятую в магазине (если на ней нет защитной клипсы) или ранее украденную. Чтобы злоумышленник получил ваш чек, ему необязательно красть кошелек, иногда чеки выпрашивают в торговых центрах люди, не вызывающие подозрений: мамы с колясками, пожилые, девушки. Под предлогом сбора бонусов, баллов, которые вам не нужны, а им пригодятся прямо сейчас. Помните, что чек — это ваш документ, который нельзя передавать посторонним лицам и лучше не выбрасывать в ближайшую к магазину урну.

3. Все платежные и кредитные карты

Хранить все платежные карты в одном месте — очень рискованное решение, особенно если карты бесконтактные. Тогда при утере идет игра на опережение — вы раньше заблокируете карту или злоумышленник воспользуется ей. Лучше брать с собой именно ту карту, которой вы собираетесь расплачиваться сегодня. Для предупреждения проблем сфотографируйте свои карты с двух сторон и держите эти фото дома, чтобы при утрате карт с трудом не вспоминать номера для восстановления. Для того чтобы никто посторонний не смог совершить при помощи вашей карты покупки в интернете, CVV-код на обратной стороне карты можно затереть. Запишите его в безопасном месте или запомните. Еще один хитрый способ — вместо затертого кода напишите на обратной стороне трехзначное число — ключ. Чтобы по нему восстановить CVV-код в памяти, придумайте и запомните формулу. Например: формула «плюс 1, 2, 3» ключ 111 вычисляем: 1+1=2; 1+2=3; 1+3=4 CVV-код — 234

4. Флеш-карты

Утеря флеш-карты с важным отчетом, билетами, личной информацией не только неприятна, но и небезопасна, если информация попадет в руки мошенников. Приучите себя всегда класть электронные носители в защищенные отделы сумки и не брать с собой без необходимости. К тому же особо важные документы можно защитить шифрованием.

5. Контрацептивы

Неожиданно, но очень актуально — действительно довольно много людей кладут популярные средства контрацепции именно в кошелек или карман. Вряд ли вы сильно пожалеете о них в случае потери, но вот с точки зрения здоровья такое хранение опасно. Дело в том, что длительное воздействие тепла, трения плохо влияет на качество изделий — их защитные функции значительно снижаются. К тому же в кошельке можно незаметно повредить их чем-то острым.

Бонус: что нужно положить в кошелек

Привычка носить в кошельке бумажные фото детей, оказывается, не так уж старомодна и, как выяснилось, полезна. В 2009 году в Эдинбурге провели исследование — по городу разбросали 240 кошельков, половина из которых была возвращена. Больше всего возвращенных кошельков было с детским фото — 88 %, 53 % — с фото собаки, 48 % — с фото семьи. Большинство «невернувшихся» кошельков не имели никаких особых отличий. Стоит взять на заметку, не правда ли?