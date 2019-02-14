5 упражнений на растяжку, которые заменят омолаживающие процедуры

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Сегодня многие люди ведут малоподвижный образ жизни — виной тому сидячая работа и отсутствие активного досуга. О последствиях мы обычно не задумываемся, пока не сталкиваемся с их очевидными проявлениями. Ранние морщины, отеки на лице, дряблая кожа и пара лишних килограммов — это зачастую не естественные возрастные изменения, а сигналы организма о недостатке движения.

AdMe.ru подобрал 5 простых упражнений, которые помогут снять напряжение мышц, улучшат кровоток и поспособствуют омоложению вашего тела.

Выполнять упражнения можно дома. Идеальное время — вечер, когда ваш рабочий день уже закончен.

1. Поза ребенка

Упражнение улучшает кровоснабжение мозга, ткани организма лучше насыщаются кислородом, что помогает избежать преждевременного старения. Исходное положение: сидя на полу, подтяните ноги под себя так, чтобы ягодицы касались пяток. Наклонитесь вперед, лягте животом на колени и вытяните руки. Дышите ровно и глубоко. Задержитесь в этой позе столько, сколько сможете.

2. Упражнение «Русалка»

Упражнение помогает уменьшить объемы талии, делая тело более подтянутым. Исходное положение: сидя на полу, подтяните ноги под себя и сместите их влево. Левая рука придерживает лодыжки, правая рука на полу ладонью вниз. Спина прямая. Потяните правую руку вверх, затем медленно наклоните ее влево над головой. Когда почувствуете в правом боку максимальное напряжение мышц, задержитесь на 10–20 секунд. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза для одной стороны, затем проделайте то же самое для другой.

3. Наклоны вперед сидя

При регулярном выполнении улучшается осанка, устраняется сутулость и напряжение спины. Исходное положение: сидя на полу, выпрямите ноги, спину старайтесь держать прямо. Вытяните руки вверх и медленно начинайте тянуться корпусом вперед, пытаясь наклониться как можно ниже, ноги при этом держите прямыми. Постарайтесь охватить ступни руками. Если дотянуться пока не получается, можно использовать для охвата ступней небольшое полотенце. Наклонившись максимально низко, задержитесь в этом положении, насколько сможете. Чувствовать напряжение в этой позе нормально, но не стоит наклоняться через боль.

4. Повороты ногами в положении лежа

Упражнение способствует сжиганию лишнего жира в области талии и укреплению мышц пресса, за счет чего вы будете выглядеть стройнее. Исходное положение: лежа на спине, согните ноги в коленях, подтяните вверх, чтобы бедра были перпендикулярны полу. Руки прижмите к полу ладонями вниз. Медленно поворачивайте обе ноги вправо, опуская их на пол. Колени при этом старайтесь также держать вместе. Опустите ноги так низко, как можете, и задержитесь в этой позе на 30 секунд. Затем вернитесь в исходное положение и повторите в другую сторону.

5. Растяжка позвоночника

Упражнение улучшает кровоток по внутренних органах, устраняет зажатость мышц таза, за счет чего походка становится легкой и изящной. Исходное положение: сидя на полу, разведите ноги в стороны как можно шире. Наклоните голову вперед, прижав подбородок к основанию шеи. Дышите медленно. Начинайте наклоняться вперед, грудь должна тянуться к полу. Остановитесь, как только почувствуете максимальное напряжение. Выполнять упражнение через боль не нужно. Задержитесь в этой позе как можно дольше.

Помните, что залог эффективности таких упражнений — это их регулярность. Заведите привычку уделять тренировке 15 минут в день, и результаты вас удивят.