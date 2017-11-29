5 упражнений, которые покажут, насколько молодо ваше тело
Каждый человек появляется на свет с врожденной гибкостью, поэтому дети легко садятся на шпагат или закидывают ногу за голову. Со временем гибкость тела и подвижность суставов теряются. А долгие часы сидячей офисной работы окончательно добивают наш организм. И вот уже становится сложно полностью выпрямиться или самостоятельно застегнуть молнию на платье.
AdMe.ru приготовил 5 упражнений, которые помогут оценить гибкость разных частей тела и предположить вашу возрастную группу. Готовьтесь взгрустнуть — результат может не порадовать. Перед выполнением упражнений немного разогрейтесь — подойдут прыжки, приседания или махи ногами.
Проверяем гибкость плечевых суставов
Сделайте вот так:
- Было легко? Поздравляем, у вас все в порядке или вы очень молоды.
- Получилось, но с трудом — надо бы почаще разминаться.
- Если совсем сложно — то аккуратно обхватите ладонями локти за спиной и останьтесь на несколько минут в таком положении. Тренируйтесь чаще, если не хотите приобрести себе синдром «застывшего плеча».
Проверяем гибкость позвоночника
Сделайте вот так:
- Если смогли положить всю ладошку на пол или коснуться пола за ногами — отлично, вам не больше 25 или вы регулярно и качественно растягиваетесь.
- Если достали хотя бы пальцами — хорошо, но есть над чем работать.
- Не смогли дотянуться — надо бы тренироваться почаще. Позвоночные суставы, похоже, готовятся к креслу, пледу и вязанию.
Проверяем гибкость передней части шеи и плечевого пояса
Сделайте вот так:
- Если дотянуться рукой до пятки не получается — не усердствуйте, просто немного выгнитесь назад, поддерживая спину руками. Над гибкостью еще придется поработать. Ваш возраст — явно не подростковый.
- Если было просто — поздравляем, у вас все хорошо! Выходите из позы медленно.
Проверяем гибкость тазобедренных суставов
Сделайте вот так:
- Если вы достали лбом колена и смогли остаться в этой позиции хотя бы на пару минут — за вас можно только порадоваться! Физический возраст приближен к школьному.
- Если достать не получилось или нога непроизвольно сгибалась — суставам уже не хватает подвижности, а задним мышцам бедра — эластичности.
Проверяем гибкость коленных суставов
Сделайте вот так:
- В юном возрасте это упражнение не составляет труда. Двигаясь мелкими шажками, выйти из позы для отжимания в позу буквы «А» — легко.
- После 30 становится сложно выполнить тест без сгибания локтей, коленей или спины. Главное, зафиксировать проблему и уделять растяжке больше внимания.
- Если тест совсем провален, вероятно, вам больше 50 и вы совсем не дружите со спортом.
А вам какое упражнение далось сложнее всего? Делитесь с нами в комментариях. Проверим вместе, какая часть тела, по статистике, с возрастом начинает гнуться хуже всего.
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