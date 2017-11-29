5 упражнений, которые покажут, насколько молодо ваше тело

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Каждый человек появляется на свет с врожденной гибкостью, поэтому дети легко садятся на шпагат или закидывают ногу за голову. Со временем гибкость тела и подвижность суставов теряются. А долгие часы сидячей офисной работы окончательно добивают наш организм. И вот уже становится сложно полностью выпрямиться или самостоятельно застегнуть молнию на платье.

AdMe.ru приготовил 5 упражнений, которые помогут оценить гибкость разных частей тела и предположить вашу возрастную группу. Готовьтесь взгрустнуть — результат может не порадовать. Перед выполнением упражнений немного разогрейтесь — подойдут прыжки, приседания или махи ногами.