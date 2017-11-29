5 упражнений, которые покажут, насколько молодо ваше тело

Каждый человек появляется на свет с врожденной гибкостью, поэтому дети легко садятся на шпагат или закидывают ногу за голову. Со временем гибкость тела и подвижность суставов теряются. А долгие часы сидячей офисной работы окончательно добивают наш организм. И вот уже становится сложно полностью выпрямиться или самостоятельно застегнуть молнию на платье.

AdMe.ru приготовил 5 упражнений, которые помогут оценить гибкость разных частей тела и предположить вашу возрастную группу. Готовьтесь взгрустнуть — результат может не порадовать. Перед выполнением упражнений немного разогрейтесь — подойдут прыжки, приседания или махи ногами.

Проверяем гибкость плечевых суставов

Сделайте вот так:

  • Было легко? Поздравляем, у вас все в порядке или вы очень молоды.
  • Получилось, но с трудом — надо бы почаще разминаться.
  • Если совсем сложно — то аккуратно обхватите ладонями локти за спиной и останьтесь на несколько минут в таком положении. Тренируйтесь чаще, если не хотите приобрести себе синдром «застывшего плеча».

Проверяем гибкость позвоночника

Сделайте вот так:

  • Если смогли положить всю ладошку на пол или коснуться пола за ногами — отлично, вам не больше 25 или вы регулярно и качественно растягиваетесь.
  • Если достали хотя бы пальцами — хорошо, но есть над чем работать.
  • Не смогли дотянуться — надо бы тренироваться почаще. Позвоночные суставы, похоже, готовятся к креслу, пледу и вязанию.

Проверяем гибкость передней части шеи и плечевого пояса

Сделайте вот так:

  • Если дотянуться рукой до пятки не получается — не усердствуйте, просто немного выгнитесь назад, поддерживая спину руками. Над гибкостью еще придется поработать. Ваш возраст — явно не подростковый.
  • Если было просто — поздравляем, у вас все хорошо! Выходите из позы медленно.

Проверяем гибкость тазобедренных суставов

Сделайте вот так:

  • Если вы достали лбом колена и смогли остаться в этой позиции хотя бы на пару минут — за вас можно только порадоваться! Физический возраст приближен к школьному.
  • Если достать не получилось или нога непроизвольно сгибалась — суставам уже не хватает подвижности, а задним мышцам бедра — эластичности.

Проверяем гибкость коленных суставов

Сделайте вот так:

  • В юном возрасте это упражнение не составляет труда. Двигаясь мелкими шажками, выйти из позы для отжимания в позу буквы «А» — легко.
  • После 30 становится сложно выполнить тест без сгибания локтей, коленей или спины. Главное, зафиксировать проблему и уделять растяжке больше внимания.
  • Если тест совсем провален, вероятно, вам больше 50 и вы совсем не дружите со спортом.

А вам какое упражнение далось сложнее всего? Делитесь с нами в комментариях. Проверим вместе, какая часть тела, по статистике, с возрастом начинает гнуться хуже всего.

Фото на превью depositphotos, depositphotos

24 На склад!
0 Комментарии
  • 29 ноября 2017
  • 4573

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!