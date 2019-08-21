5 упражнений, из-за которых вы кажетесь полнее, и их 5 альтернатив
Если вы старательно работаете над своей фигурой, стоит осторожно подходить к выбору регулярных упражнений, ведь некоторые из них будут иметь прямо противоположный эффект. Такие упражнения задействуют определенные мышцы, и из-за этого фигура может выглядеть еще крупнее, чем раньше. Хорошая новость заключается в том, что для каждого из них найдется эффективная альтернатива.
AdMe.ru провел небольшое исследование, чтобы выяснить, какие упражнения стоит выполнять реже тем, кто стремится похудеть. Мы также позаботились о том, чтобы предложить варианты на замену. Кстати, не забудьте заглянуть в наш бонусный пункт.
Упражнения, перечисленные в этой статье, дают заметный эффект и прорабатывают изолированные группы мышц, что стимулирует их рост. Разумеется, когда мышцы растут, они становятся больше, как и область, над которой вы работаете. К такому эффекту нужно быть готовым и в том случае, если вы занимаетесь в спортзале, а не дома.
1. Наклоны в сторону
Если вам нравятся упражнения на косые мышцы живота, велика вероятность, что в конечном итоге вы получите массивную, широкую талию. Наклоны в сторону возглавляют список таких упражнений.
Вариант замены: Боковая планка — одно из наиболее эффективных упражнений, позволяющее задействовать косые мышцы и избежать их увеличения.
- Лягте на бок, держа ноги прямо, и поставьте локоть ровно под плечо.
- Приподнимите корпус, используя мышцы кора и держа прямую линию от плеча до ступней.
- Сохраняйте такое положение так долго, как сможете.
- Медленно опуститесь и повторите упражнение для другой стороны.
2. Упражнения с роликом для пресса
Это упражнение также можно выполнять с помощью штанги или пары гантелей, и это мощная тренировка для верхнего и нижнего брюшного пресса. Однако, если вы перекачаете эти мышцы, ваш живот может увеличиться в размерах, вместо того чтобы стать плоским.
Вариант замены: Планка — очень простое упражнение, но не стоит недооценивать его эффективность. Она задействует все мышцы корпуса, но не способствует их наращиванию.
- Лягте на пол лицом вниз, поместите локти прямо под плечи.
- Держите свое тело ровно.
- Сохраняйте это положение как можно дольше.
3. Складывания с мячом
Складывания с мячом — это тренировка сразу для нескольких групп мышц, которая может привести к увеличению объема талии.
Вариант замены: Упражнение «Вакуум» очень эффективно для поперечных мышц живота. При его регулярном выполнении вы добьетесь более сильных и подтянутых мышц кора.
- Сделайте несколько глубоких вдохов для разогрева.
- Выдохните весь воздух.
- Втяните живот так сильно, как сможете.
- Сохраняйте это положение как можно дольше.
4. Скручивания с блоком
Скручивания с блоком задействуют прямые мышцы живота, и, если вы переусердствуете, ваш живот может стать больше, чем вы ожидали.
Вариант замены: V-образное складывание также прорабатывает прямые мышцы, однако, в отличие от тренировки с весом, это упражнение делает мышцы корпуса более сильными, а не объемными.
- Примите исходное положение.
- Используя мышцы кора, поднимите ноги и удерживайте их прямыми.
- Вытяните руки к голеням.
- Сохраняйте такое положение как можно дольше.
5. Скручивания с отягощением
Скручивания с отягощением — это еще одно упражнение с весом, необходимое тем, кто грезит о 6 кубиках. Тем не менее это не лучший выбор для тех, кто хочет сохранить тонкую талию.
Вариант замены: «Лодочка» — не менее полезное упражнение для мышц пресса, а также хороший вариант для тех, у кого болит спина: при правильном выполнении «Лодочки» вам практически не придется ее напрягать.
- Лягте на живот.
- Оторвите верхнюю часть тела от пола, вытянув ноги и руки.
- Сохраняйте такое положение как можно дольше.
Бонус: перетренировка
Когда хочется прийти в форму или сбросить наконец эти вечные лишние килограммы, идея интенсивно тренироваться выглядит привлекательной. Тем не менее эксперты предупреждают, что чрезмерные тренировки — ваш враг на пути к фигуре мечты.
Время отдыха и восстановления крайне важно для укрепления мышц и предотвращения травм. А сбалансированная диета всегда необходима, потому что даже самые подтянутые мышцы вкупе с толстым слоем жира будут выглядеть объемными.
Вы знаете другие упражнения, которые могли бы привести к нежелательным изменениям фигуры? Расскажите нам о своем опыте.
Иллюстраторы Yekaterina Ragozina, Oleg Guta и Daniil Shubin специально для AdMe.ru