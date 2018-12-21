5 уловок мошенников, о которых следует знать, чтобы не остаться без авто и дорогих вещей в нем

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Если верить статистическим данным ГИБДД России, то в период с января по апрель 2018 года было похищено 13 700 транспортных средств, что на 10 % меньше по сравнению с 2017 годом. На первом месте по угонам за 2017 год и по сей день находятся США. В прошлом году там было совершено 773 139 угонов автомобилей.

Чтобы уменьшить риск кражи ценных вещей и вашего авто, AdMe.ru провел исследование и узнал профессиональные методы, которыми пользуются злоумышленники. Помня их, вы оградите себя и своих близких от беды.

1. Монета в дверной ручке

Одна из самых изобретательных уловок — вскрывать авто при помощи монеты. Злоумышленник вставляет монету в дверную ручку с пассажирской стороны, так как водитель редко обращает на нее внимание, будучи один. Позже, когда вы будете закрывать авто, брелок сработает, но центральный замок не заблокируется и машина останется открытой. Поэтому, прежде чем закрыть автомобиль, стоит обойти его кругом.

2. Взлом через порт OBD

С 1996 года все автомобили начали оснащать портом OBD. Это порт доступа к компьютеру авто, который используют для диагностики. При помощи спецоборудования, подсоединенного к OBD, можно отключить штатную сигнализацию или открыть двери. Но самое главное, что через него могут сымитировать ввод ключа зажигания. Один из способов защиты OBD-порта: Разъем порта на всех автомобилях стандартизированный. Изменив его форму или порядок, в котором расположены провода, вы сделаете оборудование угонщиков бесполезным. Конечно, чтобы привести в действие данный метод, нужно попасть в салон автомобиля. Но для специалиста по угонам это не составит труда.

3. Пустая бутылка

Угон или кражу по данной схеме проворачивают на полупустых парковках. Она очень проста: Злоумышленник вставляет пластиковую бутылку между колесом и крылом со стороны пассажира, чтобы водитель не заметил ее сразу. Когда хозяин автомобиля возвращается и начинает выезжать с парковочного места, то слышит громкий и пугающий шум, который создает зажеванный между колесом и крылом пластик.

Когда происходит что-то подобное, водитель останавливается и выходит проверить, в чем же дело. В эти секунды осуществляется кража или угон, ведь мало кто глушит двигатель и забирает с собой ключи и личные вещи, выходя проверить колесо или, в данном случае, найти источник неприятного звука. Обойдите автомобиль кругом, прежде чем покинуть парковочное место, и будьте бдительны.

4. «Неисправная» сигнализация

Данный метод используют, когда машина стоит под окнами дома. Отыскав укромное место, угонщики бросают в автомобиль предметы, которые не нанесут вреда машине, но активируют сигнализацию. Это продолжается до тех пор, пока терпение владельца не иссякнет и соседи не начнут возмущаться, требуя спокойного сна. Посчитав, что сигнализация неисправна, и выслушав множество жалоб от жильцов дома, хозяин автомобиля отключает ее. После этого угонщики приступают к делу. И если они не смогут угнать автомобиль, они будут рады забрать что-то на авторазбор.

5. Дамская сумочка

Эту уловку осуществляют на светофорах в безлюдных местах. Она рассчитана на то, что многие возят сумку с деньгами и документами на соседнем сиденье и не блокируют двери во время движения. В момент, когда вы останавливаетесь на светофоре, к машине подбегает вор и, открыв переднюю дверь, хватает вашу сумку. Дальше чаще всего все происходит так, как ожидает угонщик: водитель бросает машину и бежит за вором. В этот момент автомобиль угоняют. Если ожидания угонщиков не оправдались и вы остались в машине, скорее всего, позже вам позвонят и предложат вернуть ваши вещи за вознаграждение. Похожую схему проворачивают и, казалось бы, безобидные нуждающиеся, которые просят о материальной помощи, подойдя к вам на светофоре. Они могут спровоцировать вас на то, чтобы вы вышли из салона. В это время может произойти кража ценных вещей или угон автомобиля.

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