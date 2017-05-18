5 тибетских упражнений, чтобы проработать все мышцы за 10 минут

Есть огромное количество упражнений и комплексов. Но, пожалуй, один из самых действенных — «5 тибетских жемчужин». Древняя методика монахов Тибета не только заставит работать все мышцы, но и поможет нормализовать работу организма.

Мы в AdMe.ru уже попробовали упражнения и убедились: они действительно просты и не отнимают много времени.

1.

  • Встаем прямо, руки в стороны на уровне плеч. Держим их параллельно полу все упражнение.
  • Начинаем вращаться по часовой стрелке вокруг своей оси, пока не почувствуем легкое головокружение. Для начала это будет от 3 до 6 оборотов за один подход.

2.

  • Ложимся на спину, руки вдоль пола. Максимально выдыхаем.
  • На глубоком плавном вдохе поднимаем голову и ноги вверх, стараясь не отрывать от пола плечи и таз и не сгибать колени. Затем на плавном выдохе возвращаемся в исходное положение.

3.

  • Встаем на колени, ноги параллельно друг другу. Колени должны быть на ширине таза. Руки вдоль тела, ладони кладем на заднюю поверхность бедра. Наклоняем голову вперед, касаясь подбородком груди. Максимально выдыхаем.
  • Глубоко и плавно вдыхаем, одновременно откидываем голову назад и прогибаемся. Стараемся максимально выпятить грудь, слегка опираемся руками на бедра. На таком же выдохе возвращаемся в первую позицию упражнения.

4.

  • Садимся на пол, выпрямляем ноги и спину. Ступни должны быть на ширине плеч, ладони кладем на пол так, чтобы сомкнутые пальцы располагались параллельно телу. Выдыхаем и голову наклоняем вперед к груди.
  • На вдохе (дышим так же, как и в предыдущих упражнениях) запрокидываем голову максимально назад и поднимаем вверх туловище. Мы должны оказаться в горизонтальном положении, опираясь на прямые руки и ноги под прямым углом. Стараемся на несколько секунд напрячь все мышцы и задержаться в такой позе, затем на выдохе возвращаемся в положение сидя.

5.

  • Встаем в упор лежа на руках, прогибаемся. Ладони и ступни чуть шире плеч. Коленями не касаемся пола. Запрокидываем голову и выдыхаем.
  • Вместе с вдохом поднимаем таз и переходим в позу, образующую угол. Голову прижимаем к груди. Стараемся держать ноги прямо, спина и руки должны находиться на одной прямой. Затем на выдохе снова возвращаемся в первую позицию. Вдох в этой позе такой же, как в других, но потребуется время привыкнуть вдыхать, сгибая тело, и выдыхать, разгибаясь. Также с привыканием к упражнению можно добавить напряжение мышц на несколько секунд, когда достигаем 1-й и 2-й позиций.

Общие правила

Главное в выполнении — регулярность. Делаем комплекс 1 раз в день. Если хотим добиться максимального эффекта, наращиваем количество повторов упражнений по схеме:

  • 1-я неделя — каждое упражнение повторяйте 3 раза;
  • 2-я неделя — по 5 повторений;
  • 3-я неделя — по 7 повторений;
  • и так до 21 повтора на 10-й неделе.

При пропуске лучше вернуться по количеству повторов на уровень предыдущей недели.

  1. Лучшее время для выполнения — утром до полудня, на пустой желудок.
  2. Не перенапрягаемся и не допускаем сильного утомления. Если тяжело, возвращаемся на меньшее число повторов, даем себе привыкнуть.
  3. Следим за дыханием. Дышим через нос и ровно.
  4. При большом количестве повторов делаем паузы между упражнениями — встаем прямо, кладем руки на талию и делаем несколько спокойных глубоких вдохов.
  5. После выполнения комплекса лучше дать себе отдохнуть, расслабляемся лежа.

Иллюстратор Даниил Шубин специально для AdMe.ru

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