5 тибетских упражнений, чтобы проработать все мышцы за 10 минут

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Есть огромное количество упражнений и комплексов. Но, пожалуй, один из самых действенных — «5 тибетских жемчужин». Древняя методика монахов Тибета не только заставит работать все мышцы, но и поможет нормализовать работу организма.

Мы в AdMe.ru уже попробовали упражнения и убедились: они действительно просты и не отнимают много времени.