5 тибетских упражнений, чтобы проработать все мышцы за 10 минут
Есть огромное количество упражнений и комплексов. Но, пожалуй, один из самых действенных — «5 тибетских жемчужин». Древняя методика монахов Тибета не только заставит работать все мышцы, но и поможет нормализовать работу организма.
Мы в AdMe.ru уже попробовали упражнения и убедились: они действительно просты и не отнимают много времени.
1.
- Встаем прямо, руки в стороны на уровне плеч. Держим их параллельно полу все упражнение.
- Начинаем вращаться по часовой стрелке вокруг своей оси, пока не почувствуем легкое головокружение. Для начала это будет от 3 до 6 оборотов за один подход.
2.
- Ложимся на спину, руки вдоль пола. Максимально выдыхаем.
- На глубоком плавном вдохе поднимаем голову и ноги вверх, стараясь не отрывать от пола плечи и таз и не сгибать колени. Затем на плавном выдохе возвращаемся в исходное положение.
3.
- Встаем на колени, ноги параллельно друг другу. Колени должны быть на ширине таза. Руки вдоль тела, ладони кладем на заднюю поверхность бедра. Наклоняем голову вперед, касаясь подбородком груди. Максимально выдыхаем.
- Глубоко и плавно вдыхаем, одновременно откидываем голову назад и прогибаемся. Стараемся максимально выпятить грудь, слегка опираемся руками на бедра. На таком же выдохе возвращаемся в первую позицию упражнения.
4.
- Садимся на пол, выпрямляем ноги и спину. Ступни должны быть на ширине плеч, ладони кладем на пол так, чтобы сомкнутые пальцы располагались параллельно телу. Выдыхаем и голову наклоняем вперед к груди.
- На вдохе (дышим так же, как и в предыдущих упражнениях) запрокидываем голову максимально назад и поднимаем вверх туловище. Мы должны оказаться в горизонтальном положении, опираясь на прямые руки и ноги под прямым углом. Стараемся на несколько секунд напрячь все мышцы и задержаться в такой позе, затем на выдохе возвращаемся в положение сидя.
5.
- Встаем в упор лежа на руках, прогибаемся. Ладони и ступни чуть шире плеч. Коленями не касаемся пола. Запрокидываем голову и выдыхаем.
- Вместе с вдохом поднимаем таз и переходим в позу, образующую угол. Голову прижимаем к груди. Стараемся держать ноги прямо, спина и руки должны находиться на одной прямой. Затем на выдохе снова возвращаемся в первую позицию. Вдох в этой позе такой же, как в других, но потребуется время привыкнуть вдыхать, сгибая тело, и выдыхать, разгибаясь. Также с привыканием к упражнению можно добавить напряжение мышц на несколько секунд, когда достигаем 1-й и 2-й позиций.
Общие правила
Главное в выполнении — регулярность. Делаем комплекс 1 раз в день. Если хотим добиться максимального эффекта, наращиваем количество повторов упражнений по схеме:
- 1-я неделя — каждое упражнение повторяйте 3 раза;
- 2-я неделя — по 5 повторений;
- 3-я неделя — по 7 повторений;
- и так до 21 повтора на 10-й неделе.
При пропуске лучше вернуться по количеству повторов на уровень предыдущей недели.
- Лучшее время для выполнения — утром до полудня, на пустой желудок.
- Не перенапрягаемся и не допускаем сильного утомления. Если тяжело, возвращаемся на меньшее число повторов, даем себе привыкнуть.
- Следим за дыханием. Дышим через нос и ровно.
- При большом количестве повторов делаем паузы между упражнениями — встаем прямо, кладем руки на талию и делаем несколько спокойных глубоких вдохов.
- После выполнения комплекса лучше дать себе отдохнуть, расслабляемся лежа.
Иллюстратор Даниил Шубин специально для AdMe.ru