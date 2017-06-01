5 свойств алоэ, ради которых стоит посадить его дома
С давних времен алоэ вера известно своими полезными свойствами. Оно содержит в себе огромное количество витаминов, минералов, аминокислот, ферментов — в целом около 200 полезных веществ.
AdMe.ru предлагает список чудо-свойств этого растения, которое поможет вам сохранить здоровье и красоту.
Повышение иммунитета
Сок алоэ поддерживает защитные функции организма и содержит витамин С, который помогает укрепить иммунную систему.
Для этой цели можно приготовить напиток из следующих ингредиентов:
- 1 лист алоэ
- стакан воды
- 1 ст. л. меда
Вымытые листья без колючек измельчить, растворить кашицу в стакане воды, можно добавить немного меда для вкуса — и можно пить.
Укрепление волос
Сок алоэ помогает поддерживать здоровье волос: укрепляет, стимулирует их рост и придает блеск.
Для маски с алоэ понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 лист алоэ вера
- 1 ч. л. миндального масла
Разрежьте лист по центру и измельчите его. Смешайте с миндальным маслом и нанесите на волосы. Наденьте полиэтиленовую шапочку и подождите 20 минут. Смойте маску теплой водой.
Уход за кожей
Алоэ увлажняет, повышает эластичность кожи, а также способствует замедлению процессов старения. Кроме того, в составе растения есть элементы, которые препятствуют появлению пигментных пятен.
Для улучшения состояния кожи можно приготовить лосьон:
- 100 г сока алоэ
- 3 ст. л. воды
- 5 ст. л спирта
Этим лосьоном каждый день протираем кожу лица и шеи, оставляем на 10 минут, затем смываем и смазываем кожу кремом.
Оздоровление микрофлоры
Сок алоэ борется с проблемами раздраженного кишечника, успокаивает слизистую оболочку желудка и кишечника. Одно исследование установило: прием 30 мл сока алоэ дважды в день уменьшает проявление симптомов этого заболевания. Также растение обладает антибиотическим действием и влияет на размножение Helicobacter pylori — бактерий, вызывающих язвенную болезнь.
Лечение солнечных ожогов
Для того чтобы раны или ожоги зажили быстрее, можно купить в аптеке средство, которое содержит в своем составе алоэ. Либо возьмите лист растения, отделите всю мякоть и наносите ее на поврежденную кожу 2–3 раза в день.