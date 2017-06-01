5 свойств алоэ, ради которых стоит посадить его дома

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С давних времен алоэ вера известно своими полезными свойствами. Оно содержит в себе огромное количество витаминов, минералов, аминокислот, ферментов — в целом около 200 полезных веществ. AdMe.ru предлагает список чудо-свойств этого растения, которое поможет вам сохранить здоровье и красоту.

Повышение иммунитета

Сок алоэ поддерживает защитные функции организма и содержит витамин С, который помогает укрепить иммунную систему. Для этой цели можно приготовить напиток из следующих ингредиентов: 1 лист алоэ

стакан воды

1 ст. л. меда Вымытые листья без колючек измельчить, растворить кашицу в стакане воды, можно добавить немного меда для вкуса — и можно пить.

Укрепление волос

Сок алоэ помогает поддерживать здоровье волос: укрепляет, стимулирует их рост и придает блеск. Для маски с алоэ понадобятся следующие ингредиенты: 1 лист алоэ вера

1 ч. л. миндального масла Разрежьте лист по центру и измельчите его. Смешайте с миндальным маслом и нанесите на волосы. Наденьте полиэтиленовую шапочку и подождите 20 минут. Смойте маску теплой водой.

Уход за кожей

Алоэ увлажняет, повышает эластичность кожи, а также способствует замедлению процессов старения. Кроме того, в составе растения есть элементы, которые препятствуют появлению пигментных пятен. Для улучшения состояния кожи можно приготовить лосьон: 100 г сока алоэ

3 ст. л. воды

5 ст. л спирта Этим лосьоном каждый день протираем кожу лица и шеи, оставляем на 10 минут, затем смываем и смазываем кожу кремом.

Оздоровление микрофлоры

Сок алоэ борется с проблемами раздраженного кишечника, успокаивает слизистую оболочку желудка и кишечника. Одно исследование установило: прием 30 мл сока алоэ дважды в день уменьшает проявление симптомов этого заболевания. Также растение обладает антибиотическим действием и влияет на размножение Helicobacter pylori — бактерий, вызывающих язвенную болезнь.

Лечение солнечных ожогов