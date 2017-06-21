5 способов сделать ваши руки на 10 лет моложе
Говорят, что руки выдают возраст человека, потому что они стареют раньше, чем лицо. Однако этого можно избежать, если должным образом за ними ухаживать.
AdMe.ru собрал для вас несколько советов и правил, благодаря которым ваши руки всегда будут нежными и красивыми.
Мойте руки правильно
Из-за частого контакта с мылом и водой кожа рук может терять влагу и шелушиться. Чтобы этого не происходило, соблюдайте эти простые правила.
- Не используйте без необходимости антибактериальное мыло и избегайте отдушек: они сушат кожу и могут вызвать раздражение. Выбирайте мыло с увлажняющими компонентами — маслом жожоба, оливковым маслом и алоэ вера.
- Мойте руки теплой, а не горячей водой, чтобы сохранить естественный защитный слой кожи.
- Откажитесь от электрических сушилок. Используйте вместо них бумажные полотенца.
Позаботьтесь о перчатках
Руки постоянно подвергаются негативному воздействию внешних факторов, таких как холод, химикаты, сухой воздух. Чтобы минимизировать вред, нужно иметь перчатки на все случаи жизни:
- кожаные или шерстяные перчатки или варежки для холодной погоды;
- резиновые или латексные перчатки для домашних дел (мытье посуды, полов, чистки раковин и других поверхностей и т. д.);
- текстильные перчатки для работы в саду.
Регулярно увлажняйте руки
Хороший крем для рук — такая же жизненно необходимая вещь, как мыло или шампунь, поэтому выбирать и использовать его нужно так же тщательно.
- Используйте крем по мере необходимости, но не реже двух раз в день (утром и вечером). Если у вас сухая кожа, поставьте тюбик крема возле раковины и используйте после каждого мытья рук. Для большего эффекта вы можете намазать крем, надеть хлопковые перчатки и оставить так на ночь.
- Ногти тоже нуждаются в увлажнении. Смазывайте их кремом для рук, а для кутикул купите средство с витамином E.
- Увлажнять кожу нужно не только снаружи, но и изнутри, поэтому пейте достаточно воды.
- Купите увлажнитель воздуха и используйте его во время отопительного сезона.
Не забывайте об отшелушивании и питании
Помимо крема в комплекс ухода за руками должны также входить скрабы и маски, которые нужно делать раз в неделю.
- Маски для рук можно сделать из имеющихся продуктов. Например, смешать половину авокадо, яичный желток и столовую ложку лимонного сока, нанести эту смесь на руки и оставить на 20 минут. Другие рецепты масок вы можете посмотреть здесь.
- В качестве скраба можно использовать смесь оливкового масла с сахаром. Другие рецепты скрабов для рук можно посмотреть здесь.
- Совет для ленивых: когда пользуетесь скрабом для тела и маской для лица, просто наносите их и на руки.
Пользуйтесь солнцезащитным кремом
Один из главных возрастных признаков — это гиперпигментация кожи рук. Причиной этого являются вовсе не старение и неправильная работа печени, как принято считать, а воздействие солнечных лучей: с возрастом просто-напросто срабатывает накопительный эффект.
- Чтобы предотвратить появление пигментных пятен, необходимо регулярно наносить на руки солнцезащитное средство.
- Хорошим натуральным «отбеливателем» являются цитрусовые. Например, можно регулярно делать маски из смеси 1 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. молока и 1 ч. л. меда. Другие рецепты натуральных средств для отбеливания кожи вы можете посмотреть здесь.
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