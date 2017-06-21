5 способов сделать ваши руки на 10 лет моложе

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Говорят, что руки выдают возраст человека, потому что они стареют раньше, чем лицо. Однако этого можно избежать, если должным образом за ними ухаживать.

AdMe.ru собрал для вас несколько советов и правил, благодаря которым ваши руки всегда будут нежными и красивыми.