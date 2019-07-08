5 советов по самообороне, которые помогут вам защититься, даже если вы никогда не дрались

33 6

172

11.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Даже если вы стараетесь избегать подозрительных мест и не гуляете в темное время суток, от опасностей никто не застрахован. И несмотря на то, что в условиях стресса сложно выудить из памяти полезную информацию, важно знать хотя бы несколько приемов, которые помогут отбиться от противника и убежать. Мы собрали советы пользователей Twitter, а также взяли советы Виктора Лялько из книги «Трактат о женской самообороне. Практическое пособие».

И теперь мы в AdMe.ru передаем вам самые полезные из них, чтобы вы могли защитить себя в случае опасности.

Используйте любые подручные предметы и старайтесь повалить нападающего на землю

Если вы уже попали в затруднительную ситуацию и видите, что убежать не удастся, а нападающий настроен решительно, нанесите первый удар. Это само по себе дезориентирует противника, так как обычно они достаточно уверены в себе и не ожидают от жертвы никаких действий. Чтобы удар вышел неслабым и вы смогли убежать после него, используйте подручные средства. Лучше всего для этого подходят ключи: ими эффективнее всего бить в щеку или челюсть. Ищите поблизости камень или кусок стекла, подойдет и остро заточенный карандаш. Даже простым собачьим поводком или ремешком от сумки можно так хлестнуть противника, что тот ахнет, схватится за место, на которое пришелся удар, и даст вам несколько секунд для бегства. Всегда старайтесь ударить так, чтобы преступник упал на землю. Так у вас будет больше времени убежать.

Наносите удары в самые болезненные места

Одно из самых болезненных мест — это кадык. В него нужно бить тыльной стороной пальцев. Лучше замахнуться и использовать силу инерции, то есть бить не просто рукой, а размахиваться корпусом. Такой удар будет очень болезненным и обездвижит мужчину на время от 2 до 10 минут. Также одно из слабых мест у нападающего — кисти рук. Захватите своей рукой три фаланги одного или двух пальцев противника, покрепче сдавите и тяните их в направлении, обратном естественному сгибу. Подойдут любые пальцы, кроме большого: он слишком силен и гибок.

Можно ударить под колено с тыльной стороны или в точку сразу под коленом. Бить нужно с пинка, после чего человек падает. В этом случае делаем компрессионный удар — руками бьем противника по ушам. Удар, опять же, должен быть резким и отрывистым. Человека это выводит из строя. Удар будет эффективнее, если бить ладонями со слегка согнутыми пальцами и сразу в оба уха. Компрессионный удар работает за счет воздействия на вестибулярный аппарат (перепад давления в ушной раковине). Если преступник навалился сверху (при нападении или после удара), нажмите ему на глаза большими пальцами рук.

Для удара в челюсть используйте нижнюю часть ладони

Еще один вариант удара — в челюсть. Сгибаем пальцы, чтобы кончики касались первой подушечки, нижней частью ладони бьем скользящим движением от челюсти к носу. После того как человек дизориентирован, можно ударить в пах или в уши. Этот удар хорош тем, что не требует пространства для замаха и подходит, если противник выше вас ростом. Бить нужно снизу вверх слегка под углом. При этом в любом случае, прошел удар или нет, подбородок уходит вверх и открывается кадык (или ухо), появляется второй шанс для удара.

В крайнем случае нанесите удар в грудную клетку

Другой вариант — удар в солнечное сплетение. Этот метод стоит использовать в крайнем случае, так как он очень опасен. Бить нужно кулаком или ногой в центр грудной клетки: человек начнет задыхаться, а у вас появится время убежать. Почему лучше бить кулаком: 1. Если атака будет медленной, нападающий захватит ударную ногу руками и свалит вас или сломает вам опорную конечность. 2. Если вы промахнетесь, то потеряете равновесие. 3. Если удар будет слабым или преступник будет надвигаться на вас в этот момент, вы потеряете равновесие и упадете. 4. Если вы не обладаете нужной растяжкой, то не сможете ударить выше паха. 5. Если вы попадете в корпус противника технически неправильно, то можете травмировать суставы.

Если вас схватили сзади, перенесите свой вес как можно ниже

Если обхватили руками сзади, сделайте все, чтобы человек не смог вас увести. Берите пример с детей, которые падают на землю и брыкаются, когда не хотят возвращаться домой с прогулки: в этом случае родителям сложно даже взять их на руки. Перенесите вес максимально вниз и опустите попу, согните ноги в коленях: так вы станете тяжелее. Прыгайте из стороны в сторону: так ваше тело труднее будет удержать. Пытайтесь ударить нападающего в пах. Это можно сделать и пинком ногой назад, даже если вы все еще в захвате. Также из захвата постарайтесь нанести удар локтем, например в челюсть. Для усиления такие удары сопровождают скручиванием бедер, а также разворотом плечевого пояса в сторону атаки. При контакте с целью рука в локте полностью сгибается, мышцы руки и все тело напрягаются. Если же вам удалось вырваться, резко развернитесь, ударьте нападающего в пах, после чего схватите преступника за голову и ударьте его коленом.

Если вы знаете еще приемы самообороны, делитесь ими с другими пользователями. Важность таких советов сложно переоценить.