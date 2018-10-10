5 ситуаций, когда одежда нас убивает

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Если нас попросят нарисовать убийцу, на большинстве рисунков окажутся монстры, клыкастые тигры или гангстеры с пистолетами в руках. И вряд ли кому придет в голову изобразить пару модных туфель или яркий свитерок с ромбиками. А между тем неправильно выбранные одежда и аксессуары, а также непродуманный уход за ними таят в себе серьезную угрозу.

Мы в AdMe.ru расскажем об ошибках, которые губят наше здоровье, а также о том, как этого избежать.

1. Слишком тесная одежда

Джинсы скинни — стильная вещь, которая хорошо подчеркивает формы и позволяет создать массу эффектных образов. Однако эти модные брючки могут серьезно подпортить наше здоровье: сильно облегая ноги, они пережимают нервы и мешают крови свободно циркулировать по сосудам, а тесный пояс может вызвать изжогу и боли в животе. Нанести вред нашему организму может любая тесная одежда, включая легинсы, топы и белье с эффектом пуш-ап. Что делать? Выбирая вещь, постарайтесь подумать не только о том, насколько она стройнит. Если одежка обнимает вас слишком крепко, попросите у продавца размер побольше либо модель из более эластичной ткани.

2. Токсичные и не дышащие материалы

Причиной проблем со здоровьем может стать не только покрой, но и материал, из которого сделана одежда. К примеру, искусственные ткани вроде полиэстера, акрила, нейлона насквозь пропитаны химикатами. И речь здесь вовсе не о дешевой одежде, произведенной непонятно где. Исследования, проведенные Greenpeace, выявили наличие формальдегидов и п-фенилдиаминов в продукции 14 всемирно известных модных брендов. Эти вещества способны принести нам массу проблем: от небольшого раздражения кожи до сильной аллергии и заболеваний печени и почек. К тому же синтетика обычно не дышит и влага, выделяемая нашей кожей, становится питательной средой для развития бактерий и грибков. Что делать? Отдавайте предпочтение натуральным тканям. Выбирая синтетику, обращайте внимание на маркировку: не стоит увлекаться изделиями типа non-iron, easy care или wrinkle free — именно в них больше всего химикатов.

3. Неудобная обувь

Туфли на высоких каблуках, хоть и делают ноги стройнее, могут вызвать отечность и варикозное расширение вен, а также приводят к деформации суставов. Из-за неустойчивого положения ног в таких туфлях легко потерять равновесие и упасть либо растянуть лодыжку. Кстати, о плоских подошвах: специалисты и тут советуют быть настороже. Шлепанцы и балетки, на первый взгляд удобные и уютные, не дают стопам поддержки и при долгом ношении заметно перегружают ноги. Тесная обувь ведет к появлению костных мозолей, воспалению суставов, искривлению пальцев и другим весьма неприятным проблемам. Обувь из не дышащих синтетических материалов провоцирует грибковые заболевания. Плохо подобранная обувь портит осанку и походку и может вызвать досадные боли в коленях и спине. Что делать? Для постоянной носки лучше выбирать комфортную одежку для ног на невысоком — до 5 см — каблуке. Еще одно решение — ортопедические стельки: они дают поддержку и уменьшают давление на чувствительные зоны стопы.

4. Тяжелые сумки

У многих из нас есть привычка закидывать в сумку все мыслимые и немыслимые предметы — вдруг пригодятся. А между тем перегружать спину и плечи очень вредно. Опаснее всего для здоровья сумки на одно плечо и те, что мы носим в руке. Неравномерное воздействие веса ведет к перенапряжению мускулов, в результате мы чувствуем дискомфорт, плавно переходящий в боль. Типичные последствия ношения тяжелых сумок — испорченные осанка и походка, головные боли, боли в спине, шее и плечах, онемение рук. Что делать? Проверьте содержимое своей сумки или рюкзака и выложите все, что можно оставить дома без риска для жизни. Нагружайте не одно плечо, а оба попеременно. Если вам необходимо носить с собой много вещей, купите рюкзак с широкими лямками и защитой спины.

5. Теплые вещи, которые мы редко стираем

Считается, что теплые пальто, куртки, шапки, перчатки и шарфы, если на них нет откровенной грязи и пятен, достаточно стирать лишь раз в сезон. Еще реже в стирку попадают галстуки: обычно, сняв с себя этот аксессуар, мужчины просто отправляют его в шкаф. Однако специалисты рекомендуют не расслабляться: все эти вещи не только постоянно контактируют с кожей и волосами, собирая пот и жировые выделения, но и «наматывают» массу грязи и микробов из окружающего пространства. Что делать? Чтобы пальто и куртки не превращались в гостиницу для микробов, отправляйте их в стирку или в химчистку дважды в сезон. Шапки, вязаные перчатки и шарфики нуждаются в помывке еще чаще — раз в несколько недель.

Умение хорошо одеваться — своего рода искусство, от которого во многом зависит, чего мы сумеем добиться в жизни. И речь здесь идет не только о моде, элегантности и стиле, но и о нашем с вами здоровье, ведь каждый знает: без него — никуда.