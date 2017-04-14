5 шагов к идеальному прессу, для которых вам понадобится только стул
Чтобы этим летом красоваться кубиками на пляже, не стоит тратить уйму денег на дорогостоящие фитнес-центры, особые диеты и кремы для похудения. Для этого достаточно простого стула и 10 свободных минут в день.
AdMe.ru предлагает попробовать 5 простых упражнений со стулом, которые помогут привести пресс в форму.
Повороты корпуса
- Встаньте позади стула, положите руки на его спинку.
- Сделайте несколько шагов назад, немного согнув колени, пока грудь не будет параллельна полу.
- Медленно поверните корпус влево, при этом поднимая левую руку над ухом.
- Повторите упражнение 20 раз, чередуя стороны.
Скручивания лежа
- Лягте на спину, придвиньтесь к стулу и положите ноги на сиденье.
- Положите руки на затылок.
- При помощи мышц пресса оторвите лопатки от пола и дотроньтесь левым локтем до правого колена.
- Повторите упражнение 20 раз, чередуя стороны.
Поднимание ног
- Сядьте на край стула: колени согнуты, ладони на стуле позади вас.
- Переместите ягодицы вперед, чтобы они не касались стула.
- Поднимите прямую левую ногу параллельно полу.
- Повторите упражнение 20 раз, чередуя ноги.
Планка
- Уперевшись руками в край стула и выпрямив тело по одной линии, примите положение планки.
- Держите спину прямой.
- Проведите в таком положении 30 секунд.
- Каждый день пробуйте увеличить время на 10 секунд.
Приседания
- Упритесь прямыми руками в край стула.
- Согните колени под прямым углом. Ноги поставьте чуть шире плеч.
- Согните руки в локтях и опуститесь вниз, а затем поднимитесь обратно, полностью выпрямив руки.
- Повторите упражнение 20 раз.
Фото на превью Depositphotos