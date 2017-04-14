5 шагов к идеальному прессу, для которых вам понадобится только стул

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Чтобы этим летом красоваться кубиками на пляже, не стоит тратить уйму денег на дорогостоящие фитнес-центры, особые диеты и кремы для похудения. Для этого достаточно простого стула и 10 свободных минут в день.

AdMe.ru предлагает попробовать 5 простых упражнений со стулом, которые помогут привести пресс в форму.