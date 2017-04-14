5 шагов к идеальному прессу, для которых вам понадобится только стул

Чтобы этим летом красоваться кубиками на пляже, не стоит тратить уйму денег на дорогостоящие фитнес-центры, особые диеты и кремы для похудения. Для этого достаточно простого стула и 10 свободных минут в день.

AdMe.ru предлагает попробовать 5 простых упражнений со стулом, которые помогут привести пресс в форму.

Повороты корпуса

  • Встаньте позади стула, положите руки на его спинку.
  • Сделайте несколько шагов назад, немного согнув колени, пока грудь не будет параллельна полу.
  • Медленно поверните корпус влево, при этом поднимая левую руку над ухом.
  • Повторите упражнение 20 раз, чередуя стороны.

Скручивания лежа

  • Лягте на спину, придвиньтесь к стулу и положите ноги на сиденье.
  • Положите руки на затылок.
  • При помощи мышц пресса оторвите лопатки от пола и дотроньтесь левым локтем до правого колена.
  • Повторите упражнение 20 раз, чередуя стороны.

Поднимание ног

  • Сядьте на край стула: колени согнуты, ладони на стуле позади вас.
  • Переместите ягодицы вперед, чтобы они не касались стула.
  • Поднимите прямую левую ногу параллельно полу.
  • Повторите упражнение 20 раз, чередуя ноги.

Планка

  • Уперевшись руками в край стула и выпрямив тело по одной линии, примите положение планки.
  • Держите спину прямой.
  • Проведите в таком положении 30 секунд.
  • Каждый день пробуйте увеличить время на 10 секунд.

Приседания

  • Упритесь прямыми руками в край стула.
  • Согните колени под прямым углом. Ноги поставьте чуть шире плеч.
  • Согните руки в локтях и опуститесь вниз, а затем поднимитесь обратно, полностью выпрямив руки.
  • Повторите упражнение 20 раз.

Фото на превью Depositphotos

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6 Комментарии
  • 14 апреля 2017
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