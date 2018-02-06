5 правил при выборе украшений, которые стоит выучить как дважды два

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У современных модниц слишком много проблем: мало того, что хочется скупить все украшения разом, так еще и нужно научиться грамотно сочетать их между собой. Как не растеряться в этом многообразии цветов и фасонов?

AdMe.ru рассказывает, как легко, просто и гармонично составлять сеты из украшений. Вот увидите: после этой статьи вы и сами с легкостью сможете консультировать своих подружек. Проверим?

1. Знайте меру

Не стоит надевать на себя все украшения сразу — даже если они вам уж очень нравятся. Особенно это касается крупных, броских аксессуаров: массивных ожерелий, крупных серег и колец с крупными камнями. Лучше выбрать что-то одно — так ваш образ получится намного элегантнее. Если же вам все-таки очень сложно устоять перед несколькими заметными украшениями, то стоит прислушаться к правилу максимальной удаленности. Так можно подобрать удачное сочетание нескольких крупных украшений, например, серьги и браслет или серьги и кольцо.

2. Будьте аккуратны с выбором бус

Крупные бусины легко сделают из юной девушки взрослую даму, поэтому важно обращать внимание на их размер. Конечно, это дело вкуса, но все-таки некоторые украшения с чересчур крупными бусинами, скорее, подойдут для декора новогодней елки, а не чьей-либо шеи. Если вы выбираете бусы из натурального жемчуга, то запомните следующее правило: крупный жемчуг больше подходит дамам в возрасте. Девушкам лучше выбирать украшения из мелкого речного жемчуга. Им также подойдет длинное, тонкое ожерелье «под жемчуг», которое можно комбинировать с огромным количеством нарядов. И, кстати, что касается натуральных камней: на девушках такие украшения смотрятся немного вычурно и неестественно, а вот дамам в возрасте подходят замечательно и подчеркивают их элегантность.

3. Сочетайте украшения правильно

Иногда бывает сложно комбинировать украшения под тот или иной образ, к тому же в шкатулке могут собраться изделия совершенно из разных фактур и материалов. Самые большие затруднения с подбором одежды и макияжа вызывают украшения сложной геометрической формы, такие подойдут далеко не каждой плюс нужно грамотно уметь сочетать подобные аксессуары. К чему сложности? Если возникают проблемы с выбором украшений, лучше сделать ставку на минимализм. Серьги-пусеты, тоненькие колечки, легкие и лаконичные подвески легко и просто комбинировать между собой — ошибиться практически невозможно. Приятный бонус: такие украшения подходят абсолютно к любому стилю и образу, к тому же сейчас они буквально на пике моды.

4. Не бойтесь сочетать золото и серебро

Раньше стилисты придерживались единого мнения: сочетание золотых и серебряных украшений невозможно ни при каком раскладе. А потом ювелирные дома сами стали выпускать кольца и браслеты, в которых соединены оба металла, и с тех пор мнение круто поменялось. Во всем должны быть мера и вкус: если вы хотите надеть одновременно украшения из разных металлов, подумайте, как можно их грамотно сочетать. Лучше выбирать украшения одного стиля и формы, фактуры. Еще проще будет собрать сет из украшений одного вида: например, только кольца либо только браслеты. Можно использовать «связующее звено» — изделие, в котором есть и золотые, и серебряные элементы. На помощь снова придет минимализм — как ни крути, но с этим стилем куда проще избежать промахов.

5. Украшения не должны «спорить» с образом

При выборе украшений отталкивайтесь от деталей гардероба и образа в целом. Если вы собираетесь в офис или на деловую встречу, то по возможности лучше воздержитесь от игривых аксессуаров в виде сердечек, цветочков и звездочек. И снова здесь встает вопрос о вкусе, но даже такие украшения имеют место быть в гардеробе девушки — тем более если их умело сочетать, например, с легким летним платьем. Женщинам постарше лучше остерегаться таких кокетливых акцентов. Однако это вовсе не означает, что в офисе стоит появляться только в скромных цепочках и колечках. Если ваш дресс-код позволяет, можно добавить в образ яркие и сочные акценты: так, например, с деловым гардеробом весьма гармонично сочетаются массивные ожерелья.