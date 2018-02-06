5 правил при выборе украшений, которые стоит выучить как дважды два
У современных модниц слишком много проблем: мало того, что хочется скупить все украшения разом, так еще и нужно научиться грамотно сочетать их между собой. Как не растеряться в этом многообразии цветов и фасонов?
AdMe.ru рассказывает, как легко, просто и гармонично составлять сеты из украшений. Вот увидите: после этой статьи вы и сами с легкостью сможете консультировать своих подружек. Проверим?
1. Знайте меру
Не стоит надевать на себя все украшения сразу — даже если они вам уж очень нравятся. Особенно это касается крупных, броских аксессуаров: массивных ожерелий, крупных серег и колец с крупными камнями. Лучше выбрать что-то одно — так ваш образ получится намного элегантнее.
Если же вам все-таки очень сложно устоять перед несколькими заметными украшениями, то стоит прислушаться к правилу максимальной удаленности. Так можно подобрать удачное сочетание нескольких крупных украшений, например, серьги и браслет или серьги и кольцо.
2. Будьте аккуратны с выбором бус
Крупные бусины легко сделают из юной девушки взрослую даму, поэтому важно обращать внимание на их размер. Конечно, это дело вкуса, но все-таки некоторые украшения с чересчур крупными бусинами, скорее, подойдут для декора новогодней елки, а не чьей-либо шеи.
Если вы выбираете бусы из натурального жемчуга, то запомните следующее правило: крупный жемчуг больше подходит дамам в возрасте. Девушкам лучше выбирать украшения из мелкого речного жемчуга. Им также подойдет длинное, тонкое ожерелье «под жемчуг», которое можно комбинировать с огромным количеством нарядов.
И, кстати, что касается натуральных камней: на девушках такие украшения смотрятся немного вычурно и неестественно, а вот дамам в возрасте подходят замечательно и подчеркивают их элегантность.
3. Сочетайте украшения правильно
Иногда бывает сложно комбинировать украшения под тот или иной образ, к тому же в шкатулке могут собраться изделия совершенно из разных фактур и материалов. Самые большие затруднения с подбором одежды и макияжа вызывают украшения сложной геометрической формы, такие подойдут далеко не каждой плюс нужно грамотно уметь сочетать подобные аксессуары.
К чему сложности? Если возникают проблемы с выбором украшений, лучше сделать ставку на минимализм. Серьги-пусеты, тоненькие колечки, легкие и лаконичные подвески легко и просто комбинировать между собой — ошибиться практически невозможно. Приятный бонус: такие украшения подходят абсолютно к любому стилю и образу, к тому же сейчас они буквально на пике моды.
4. Не бойтесь сочетать золото и серебро
Раньше стилисты придерживались единого мнения: сочетание золотых и серебряных украшений невозможно ни при каком раскладе. А потом ювелирные дома сами стали выпускать кольца и браслеты, в которых соединены оба металла, и с тех пор мнение круто поменялось.
Во всем должны быть мера и вкус: если вы хотите надеть одновременно украшения из разных металлов, подумайте, как можно их грамотно сочетать. Лучше выбирать украшения одного стиля и формы, фактуры. Еще проще будет собрать сет из украшений одного вида: например, только кольца либо только браслеты. Можно использовать «связующее звено» — изделие, в котором есть и золотые, и серебряные элементы. На помощь снова придет минимализм — как ни крути, но с этим стилем куда проще избежать промахов.
5. Украшения не должны «спорить» с образом
При выборе украшений отталкивайтесь от деталей гардероба и образа в целом. Если вы собираетесь в офис или на деловую встречу, то по возможности лучше воздержитесь от игривых аксессуаров в виде сердечек, цветочков и звездочек. И снова здесь встает вопрос о вкусе, но даже такие украшения имеют место быть в гардеробе девушки — тем более если их умело сочетать, например, с легким летним платьем. Женщинам постарше лучше остерегаться таких кокетливых акцентов.
Однако это вовсе не означает, что в офисе стоит появляться только в скромных цепочках и колечках. Если ваш дресс-код позволяет, можно добавить в образ яркие и сочные акценты: так, например, с деловым гардеробом весьма гармонично сочетаются массивные ожерелья.
А чем вы руководствуетесь при выборе украшений? Поделитесь своими секретами в комментариях.